Die Afrika-Lüge: Woher wir wirklich stammen

Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse stützen die Hypothese Weidenreichs, Wolpoffs und anderer Wissenschaftler, wonach der afrikanische, asiatische und europäische Typus des Homo sapiens sich auf allen drei Kontinenten weitgehend unabhängig voneinander aus dem Homo erectus entwickelt habe. Die Vertreter der Out-of-Africa-Theorie, die besagt, dass alle Menschen einen gemeinsamen afrikanischen Ursprung haben, halten jedoch weiter in ideologischer Verbissenheit an ihrem Konstrukt fest.

Dabei berichtete sogar die Zeitschrift Bild der Wissenschaft unter der Überschrift „Die Spur führt nach Osten“ über die Untersuchung eines etwa 45.000 Jahre alten, in Ust‘-Ishim (Westsibirien) entdeckten Oberschenkelknochens, der nun als das älteste Relikt des modernen Menschen außerhalb Afrikas und des Nahen Ostens gilt und dessen Erbgut, so Autor Thorwald Ewe, die Out-of-Africa-Theorie vollständig entkräften könne.

Ewe schreibt:

„In ungezählten Publikationen haben Wissenschaftler und Journalisten in den vergangenen 30 Jahren dicke Pfeile eines großen Exodus auf Landkarten gezogen: ‚Out of Africa‘. Anatomisch moderne Menschen seien im Zeitfenster vor 70.000 bis 50.000 Jahren aus Ostafrika ausgewandert. Die erste Welle erreichte via Indien und Hinterindien vor etwa 47.000 Jahren Australien und Neuguinea. Zu diesem Zeitpunkt entstand eine zweite Wanderungswelle aus der nahöstlichen Levante nach Norden in Richtung Europa über Anatolien, den Balkan, die Mittelmeerküste und das Donautal.“

Herausgefunden wurde dies ausgerechnet am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig, dessen Direktor Svante Pääbo lange zu den überzeugtesten Vertretern der Afrika-Theorie zählte.

In Bild der Wissenschaft heißt es zu dem Fund:

„Der Querschnitt des Knochens zeigt: Es war ein früher anatomisch moderner Mensch, der vor 45.000 Jahren am Irtysch-Ufer den Tod fand. Also war er weder ein Neandertaler noch ein Denisovaner – archaische Formen des Homo sapiens, die zu jener Zeit ebenfalls durch Asien streiften. Der Vergleich seiner DNA mit dem Erbgut von 922 Menschen aus 53 Volksgruppen ergab: Sein Genom hat mehr Gemeinsamkeiten mit Nicht-Afrikanern als mit Menschen südlich der Sahara. Er ist einer der frühesten Eurasier außerhalb des Nahen Ostens.“

Da der Mann aus Ust‘-Ishim zu einer Zeit lebte, als die eurasische Landmasse noch von Neandertalern besiedelt wurde, war es für die Forscher nicht weiter verwunderlich, dass auch deren DNS zu 2,3 Prozent in dem Oberschenkelknochen-Fund nachgewiesen werden konnte.

Noch heute finden sich im Erbgut der Europäer bis zu 1,8 Prozent Neandertaler-DNS. „Wir schätzen, dass sich die Vorfahren des Ust‘-Ishim Mannes und die Neandertaler vor etwa 50.000 bis 60.000 Jahren miteinander kreuzten“, heißt es in einer Expertise der Leipziger Anthropologen.

Auch dies hinterlässt deutliche Kratzer an der Afrika-Theorie, da man bislang davon ausging, dass solche Vermischungen im Nahen Osten stattfanden, bevor der Homo sapiens nach Asien und Europa weiterwanderte. Der genetische Befund des Mannes aus Westsibirien legt allerdings nahe, dass dies erst geschah, nachdem der Homo sapiens bereits in Eurasien angekommen war.

Iranischer Ursprung?

Dass die Wiege des europäischen Menschen indes noch viel weiter östlich liegt, ist die Überzeugung belgischen Anthropologen Marcel Otte. Seiner Ansicht nach ist der Zagros, ein etwa 1.500 Kilometer langes Bergland im Westen des heutigen Iran, das wahrscheinlichste Zentrum der Europiden. Festmachen will er dies an Werkzeugen, Schmuck und anderen Utensilien, die am archäologischen Grabungsort Yafteh im mittleren Zagros gefunden wurden.

Dass manche Kollegen seine These als allzu spekulativ erachten, dürfte Archäologen aber nicht daran hindern, die Spur gen Osten weiter zu verfolgen. „Archäologisch ist der Iran kaum erfasst, das Südufer des Kaspischen Meeres ist ein neuer Kandidat für den Ursprung der kulturellen Moderne. Ebenso der Nordwesten Pakistans, das östliche Hochland Afghanistans oder der Punjab im Grenzland zwischen Pakistan und Indien“, schreibt Thorwald Ewe in Bild der Wissenschaft.

Die Unbeirrtheit, mit der die Anhänger der Out-of-Africa-Theorie ihre Ansichten trotz neuer Faktenlagen und Argumente, die nicht so leicht vom Tisch zu wischen sind, weiterhin vertreten, lässt vermuten, dass dabei auch ideologische Gründe eine Rolle spielen. Im Zuge allgemeiner Gleichheits-Postulate mögen wissenschaftliche Erkenntnisse, die tatsächliche Diversität schon bei den Frühformen der Gattung Mensch belegen, störend wirken. Dies kann aber kein Argument gegen wohlbegründete gegenteilige Meinungen sein, zumal Anderssein zu allen Zeiten nie eine unterschiedliche Wertigkeit beinhaltete.

