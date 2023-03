Anthropologie: Sind wir alle Afrikaner?

Politisch korrekte Forscher behaupten, dass der Ursprung der Europäer auf dem schwarzen Kontinent liegt. Dabei wurde diese schräge Theorie längst widerlegt, wie wie man dem an der Wahrheit orientierten Werk „Die Entschlüsselung der Indogermanen-Frage“ entnehmen kann. Hier mehr erfahren..

In Anlehnung an Tania Blixens bekannten Roman „Out of Africa“ („Jenseits von Afrika“) bezeichnen Prähistoriker und Anthropologen die These, dass die Menschheit ihren Ursprung in Afrika hatte und sich die ersten Vertreter der Gattung Homo sapiens vor mehr als 50.000 Jahren Jahren von dort zunächst nach Asien und Europa und dann nach Australien und Amerika ausbreiteten, als Out-of-Africa-Theorie.

Der erste moderne, aus Afrika stammende Mensch soll sich demnach – wie eine Million Jahre zuvor sein Vorläufer Homo erectus – über die ganze Welt verbreitet haben und sei daher Vorfahr „von uns allen, die wir heute leben, nicht nur der Europäer, sondern aller Völker der Erde, von den Eskimos in Grönland bis zu den Pygmäen in Afrika und von den australischen Aborigines bis zu den Indianern Amerikas“, so der britische Paläoanthropologe Christopher Stringer, der als bekanntester Vertreter der Afrika-Theorie gilt.

Der multiregionale Ansatz

Im Gegensatz dazu gehen die Vertreter des multiregionalen Ansatzes davon aus, dass sich der Homo sapiens in seiner Vielfalt regionalspezifisch aus den Nachkommen des Homo erectus durch kontinuierlichen Gen-Austausch mit anderen Menschenarten entwickelt hat.

Bereits 1940 schrieb der deutsche Anatom und Anthropologe Franz Weidenreich, der ab den 1920er Jahren die fossilen Überreste des sogenannten Peking-Menschen aus der Gattung des Homo erectus erforscht hatte:

„Die Evolution schritt überall dort voran, wo der Mensch lebte, und jede Region mag das Zentrum sowohl seiner generellen Entwicklung als auch der Ausprägung besonderer rassischer Merkmale gewesen sein.“

Dabei ging Weidenreich nicht etwa, wie immer wieder unterstellt wird, von vollkommen getrennten Entwicklungen aus, sondern nahm an, dass es zwischen den Frühmenschen Afrikas, Asiens und Europas zu regelmäßigen Kontakten kam, die letztendlich auch zu einem Austausch der Gene führten. So sei die DNS der früheren Menschen im Lauf der Zeit im Erbgut des modernen Homo sapiens aufgegangen.

Später schienen genetische Untersuchungen fossiler Funde die Out-of-Africa-Theorie zu bestätigen und deuteten auf eine gemeinsame Wurzel hin, die nicht älter als etwa 200.000 Jahre zu sein scheint. Vielleicht sollte man aber besser sagen, dass sie Afrika-These nicht falsifizierten, was eben nicht bedeutet, dass die Annahme eines gemeinsamen afrikanischen Ursprungs aller heutigen Menschen – also auch der Indoeuropäer – zwangsläufig richtig ist.

Keine Bestätigung

Der Anthropologe Milford Wolpoff, Professor an der renommierten Universität von Michigan in Ann Arbor, hält die Tauglichkeit von Genomanalysen in diesem Zusammenhang für fragwürdig, da man zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen könne, je nachdem, welche Abschnitte des Genoms man betrachte.

Wolpoff und seine Mitarbeiter untersuchten stattdessen anthropologische Merkmale von 13.000 bis 30.000 Jahre alten Schädeln, die an weit voneinander entfernten Orten, nämlich in Tschechien (Gegend um Mladec) und in Australien (Willandra-See-Nationalpark), gefunden wurden, und verglichen sie mit älteren Schädeln aus der pazifischen Region und Europa sowie mit jüngeren aus Afrika und dem nahöstlichen Raum.

NUR NOCH HEUTE: Unser Geschenk 🎁 für Sie! Wir dokumentieren die Willkürjustiz und den Gesinnugsterror des Regimes – nicht nur im Fall Ballweg. In COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung – Ausgelöscht. Weggesperrt. Totgeschwiegen“ zeigen wir, wie Oppositionelle in der BRD systematisch kriminalisiert, drangsaliert und gecancelt werden. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (28. März 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung“.

Sollte Out-of-Africa zutreffen, so Wolpoffs Schlussfolgerung, müssten die Funde aus Mladec und der Willandra-Region größere Ähnlichkeiten mit den jüngeren Schädeln aus dem Nahen Osten und Afrika aufweisen als mit den älteren Funden aus Europa und dem Pazifikraum.

Wolpoffs Ergebnisse gehen allerdings in die Richtung der multiregionale Theorie, da sich die Schädel aus Australien von älteren aus der Region in durchschnittlich nur 3,7 Merkmalen unterschieden, von den jüngeren aus der Nahost-Region allerdings in 7,3 und von den jüngeren aus Afrika sogar in 9,3 Merkmalen, woraus er schloss, dass die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den jüngeren Menschenarten und ihren Vorfahren aus derselben Region enger sind als zu jenen, die im gleichen Zeitraum die Levante und Afrika besiedelten.

Lesen Sie morgen den zweiten Teil dieses Beitrags.

Wahrheit statt Afrika-Lüge: Dass der Ursprung des europäischen Menschen nicht in der Wüste, sondern im hohen Norden liegt, weisen namhafte Wissenschaftler wie Karl Penka, Hermann Hirt, Gustav Neckel, Atlantis-Forscher Jürgen Spanuth, der Anthropologe Andreas Vonderach und andere in dem sensationellen Sammelband „Die Entschlüsselung der Indogermanen-Frage“ eindeutig nach. Diese Wahrheit über den Ursprung der Europäer will man Ihnen bewusst vorenthalten. Erfahren Sie, woher Sie wirklich stammen! Hier bestellen.