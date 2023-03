Ricarda Lang: Grüne überwinden Armut

Zitat des Tages: „Ja, mit den Grünen kann man Armut überwinden“ (Ricarda Lang, Die Zeit)

„Wissen Sie, was ein harter, entbehrungsreicher Winter bedeuten kann? Dass Unternehmen ihre Produktion einstellen müssen, ihre Arbeiterinnen und Arbeiter entlassen, dass Lieferketten zusammenbrechen, Leute sich verschulden, um ihre Heizrechnungen zu bezahlen, dass Menschen ärmer werden, dass Frust sich in unser Land frisst. (…) Wir laufen in eine harte Zeit rein,“ (Robert Habeck, zit. in COMPACT-Magazin 08/2022)