Widerstand: Erneute Asyl-Proteste in Dresden

Dresden am Abend des 5. April: Nach dem erfolgreichen Protest gegen ein Containerdorf im Stadtteil Sporbitz kämpft Sachsens Landeshauptstadt weiter gegen den Asyl-Wahn – keine 500 Meter entfernt im beschaulichen Leuben. Auch dort ist ein neues Heim geplant.

Während einer Sitzung des Ortsbeirates versammeln sich rund 100 Menschen vor dem Gebäude. Anmelder der Kundgebung ist erneut Max Schreiber, Vorsitzender der Freien Sachsen im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der schon das Vorhaben in Sporbitz zu Fall brachte. Auch diesmal will er mit seinen Mitstreitern Flagge zeigen – und durch vereinten Bürgerprotest das Asyl-Vorhaben in Leuben stoppen.

Unterdessen bekam auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) den Unmut der Menschen zu spüren. Dieser hatte erst kürzlich die Bürger der Stadt und die früheren DDR-Flüchtlinge verhöhnt, indem er sie mit Wirtschafts- und Scheinasylanten auf eine Stufe stellte.

Direkt am Wohnhaus des Stadtoberhaupts wurden zwei Banner angebracht: Auf einem Plakate stand „Meinungsfreiheit abgeschafft“, auf dem anderen: „Demokratie am Ende!“ Wer die Transparente an Hilberts Haus angebracht hat, ist unklar. Manche vermuten Aktivisten der Freien Sachsen als Urheber, manche örtliche Querdenker.

Marcus Fuchs, Kopf der Dresdner Gruppe Querdenken-351, veröffentlichte auf seinem Telegram-Account jedenfalls ein Video, das die Schriftzüge zeigt. Fuchs rechtfertigt die Aktion mit „undemokratischen Äußerungen“ zu den geplanten Asyl-Unterkünften, etwa beim Bürgerdialog am vergangenen Freitag. Der Dresdner OB hatte dort erklärt, dass die Aufnahme von Asylmigranten eine „humanitäre Verpflichtung“ sei.

▶️ COMPACT hat sich auch bei den erneuten Asyl-Protesten umgeschaut. Unsere Reportage sehen Sie in dem Video oben.

Asyl-Wahn und kein Ende: Mit COMPACT-Spezial „Asyl. Die Flut“ legen wir den Finger in die Wunde. Diese brisante Ausgabe ist nun Teil unseres Rabatt-Pakets „Die großen Spezial-Schätze“. Zehn zeitlose Sonderausgaben für 49,99 statt 93,50 Euro. Lesen Sie, was Ihnen der Mainstream verschweigt. Hier bestellen.