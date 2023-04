Jesu Auferstehung: Die große Debatte

Die gestrige Sendung von COMPACT.DerTag über das Turiner Grabtuch und die Auferstehung Jesu Christi hat zu einer breiten Debatte in unserer Zuschauer- und Leserschaft geführt. Es gab sowohl zustimmende als auch ablehnende Kommentare. Wir dokumentieren fünf ausgewählte Pro- und Contra-Standpunkte. Jesus spielt auch eine bedeutende Rolle in der Anthroposophie. In seinem Buch „Faszination Rudolf Steiner“ erläutert Experte Axel Burkart Steiners Ideen, sein Leben und sein Werk auf eine auch für Neueinsteiger verständliche Weise. Hier mehr erfahren.

Im katholischen Heiligen Jahr 2025 soll es wieder im Turiner Dom ausgestellt werden: Das Grabtuch Jesu Christi. Als 1898 das erste Foto von dem Textil gemacht wurde, sorgte das Negativ der Aufnahme für eine Sensation: Durch die Umkehrung der Hell-Dunkel-Werte wurde das Gesicht eines Mannes erkennbar, der den überlieferten Jesus-Darstellungen mit Bart und langen Haaren gleicht. Die Blut- und Wundspuren darauf entsprechen den Verletzungen des Gekreuzigten, wie sie in der Bibel beschrieben werden.

Dies war das Brennpunkt-Thema der gestrigen Sendung von COMPACT.Der Tag – und viele fragen sich noch heute: Wie ist das möglich, wo es vor 2.000 Jahren keine fotografischen Techniken gab? Wissenschaftler gehen von einem singulären Lichtblitz in der Erdatmosphäre aus, der in der Todesstunde des Nazareners für ein radiologisches Abbild gesorgt haben könnte – ein astronomisches Großereignis, das altchinesische Quellen bezeugen.

Andere Untersuchungen weisen jedoch nach, dass der Stoff des Leinens aus dem Mittelalter stammt. Dabei ist aber offensichtlich nicht das gesamte Grabtuch untersucht worden, sondern nur die im Mittelalter ausgebesserten Stellen. Jedenfalls: Das Faszinosum des fotografischen Negativs des Erlösers ist ungebrochen.

Dies wird auch an den Reaktionen auf unsere gestrige Sendung deutlich. Wir stellen nachfolgend fünf Pro- und fünf Contra-Stimmen aus den Youtube- und Website-Kommentaren unserer Zuschauer und Leser gegenüber. Diskutieren Sie in der Kommentarspalte gerne weiter darüber, was Sie von der Auferstehung Jesu und dem Turiner Grabtuch halten.

Zustimmende Kommentare

◾️ „Ich habe das Buch ‚Die Bibel hat doch recht!‘ gelesen. Dort wird das Grabtuch schon behandelt, als wenn es echt wäre, was ja jetzt bestätigt wurde. Ich finde es gut, dass sich COMPACT damit beschäftigt.“ (Brigitte Voigt via Youtube-Kommentar)

◾️ „Toll, dass Sie das Turiner Grabtuch zum Thema gemacht haben. Informativ, bestärkend und inspirierend. Ich werde mit Familie im Jahr 2025 nach Turin fahren. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen gesegnete Ostern.“ (Anna Köhler via Youtube-Kommentar)

◾️ „Zu dieser Thematik kann ich das Buch ‚Das Turiner Grabtuch‘ von Ian Wilson sehr empfehlen. Es ist das – aus meiner Sicht – beste Buch zu der Thematik. Darin wird auch sehr gut aufgezeigt warum das Turiner Grabtuch selbst mit heutiger Technik nicht gefälscht werden kann.“ (Neo Cortex via Youtube-Kommentar)

◾️ „Egal, was die Leute sagen: das war wohl Ihre beste Sendung, zur rechten Zeit, um uns Deutschen wieder Hoffnung zu geben, auf ein neues Leben, auf ein ‚Auferstehen aus Ruinen‘. Toll gemacht, ohne nur einen Hauch von Proselytismus. Sie sind, in der Tat, DAS Magazin für das neue Deutschland.“ (Retzlaff via Website-Kommentar)

Ablehnende Kommentare

◾️ „Jesus ist nicht auferstanden. Sehr wohl aber geschahen in Jesu Gegenwart spirituelle Heilungen. Ostern ist ein guter Anlass für eine spirituelle und politische Wende.“ (Neu-Romantiker via Website-Kommentar)

◾️ „Das Grabtuch wurde doch schon als Fälschung entlarvt. Und ich meine auch, dass der Abdruck des Gesichts so nicht aussehen kann, wenn man jemanden damit bedeckt / umwickelt.“ (Zenit Zenit via Youtube-Kommentar)

◾️ „Die von Jesus, einigen Propheten und Aposteln wieder ins Leben Zurückgerufenen sind irgendwann doch erneut gestorben und im Tod geblieben. Jesus ist jedoch in eine neue, andere Daseinsform auferstanden. Er aß und trank dann zwar mit seinen Jüngern, sagte aber auch, dass er dessen nicht mehr bedürfte. Wie das im Detail abgelaufen ist, gibt weder die Bibel, sonstige Schriften noch das Turiner Grabtuch her. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten – daran zu glauben oder auch nicht…“ (Herbert W. via Website-Kommentar)

◾️ „Es gibt noch andere Theorien, die anführen, dass Jesus zwar gekreuzigt wurde, aber nicht am Kreuz starb. Mal davon ausgegangen, er war tatsächlich der ‚König der Juden‘ (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – INRI), also ein blaublütiger Spross aus der Blutlinie König Davids, der durch einen gefakten Kreuzestod natürlich mit Hilfe seiner Familie, Freunde und korrupter Römer abgetaucht ist, wäre das auch eine Erklärung für das Tuch und das Blut an ihm. Man bedenke: Jesu Kreuzigung war – der biblischen Überlieferung folgend – sehr anders: Er wurde ans Kreuz genagelt, nicht gebunden. Man gab ihm ‚Essig‘ zu trinken (ein Narkotikum?), ritzte ihn mit der Lanze an einer vielleicht unbedenklichen Stelle und entscheidend: Seine Beine wurden NICHT gebrochen. Letzteres besiegelte normalerweise das Schicksal eines gekreuzigten, ehe man ihn den Geiern überließ. Dann die im Vergleich zu normalen Gekreuzigten verfrühte Kreuzabnahme, das Verschwinden des Leichnams aus dem Grab… Anscheinend wurde er, politisch gesehen, einer bestimmten Gruppe zu mächtig, vielleicht wollte er tatsächlich wieder das ‚Königreich Gottes‘ im wahrsten Sinne des Wortes – als eine Monarchie im Sinne König Davids oder eines König Salomon – wiedererrichten, doch dann wurde er verraten und das ganze wurde zu heiß für ihn und seine Familie.“ (Wahrheitssucher via Website-Kommentar)

◾️ „Ihre Darstellung bleibt doch leider sehr an der Oberfläche ohne den notwendigen Tiefgang. Ich empfehle Ihnen die Lektüre von Rudolf Steiners Buch ‚Das Lukas-Evangelium‘ und auch das Markus Evangelium. Die physikalische Wissenschaft wird dieses göttliche Ereignis nie entschlüsseln können, da es außerhalb ihrer Möglichkeiten liegt. Ich wünsche Ihnen ein erkenntnisreiches Osterfest. (Phonthip Klein via Youtube-Kommentar)

Einen wichtigen Schlüssel zur Enträtselung des „Golgatha-Geheimnisses" (Rudolf Steiner) und der Gestalt Jesu als Erlöserfigur bietet die Anthroposophie.