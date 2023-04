Multikulti und Kapitalismus: Klartext von Elsässer

Der heutige COMPACT-Chefredakteur erkannte schon als Linker den Zusammenhang zwischen ungezügelter Massenzuwanderung und Kapitalinteressen. Davon zeugt sein Buch „Nationalstaat und Globalisierung“, das nun endlich wieder erhältlich ist. Ein zeitgeschichtliches Dokument. Hier mehr erfahren.

Um Jürgen Elsässer zu diffamieren, wird oft in die unterste Schublade gegriffen. Dass er mit seinem Werk „Nationalstaat und Globalisierung“ der Eisbrecher zwischen Links und Rechts war, passt vielen nicht.

Wer heute etwas von Elsässer liest, wird begeistert sein. Die ehemalige Edelfeder der Linken, wie die FAZ einst urteilte, schreibt nicht nur brillant, mit seinen Artikeln in COMPACT-Magazin erreicht er heute auch einen sehr großen und breit gefächerten Leserkreis. Dass er früher ein Linker war, daraus macht Elsässer kein Geheimnis – das besagt ja schon der Untertitel seiner Autobiografie „Ich bin Deutscher. Wie ein Linker zum Patrioten wurde“.

Als Linker bei den Konservativen

Als sich der heutige COMPACT-Chefredakteur 2008 aufmachte, dem Ruf von Volker Tschapke zu folgen und einen Vortrag vor der Preußischen Gesellschaft in Berlin zu halten, konnte er noch nicht ahnen, dass es danach zum Bruch mit der Linken kommen würde. Sein Gastgeber galt als konservativ, also rechts. Elsässer schrieb damals für das Neue Deutschland, das Leib- und Magenblatt der Linken.

Elsässer, auch damals schon Freigeist, ahnte den Wandel der Zeiten voraus. Die Grenzen würden zukünftig nicht mehr zwischen Links und Rechts verlaufen, sondern zwischen jenen, die den Nationalstaat retten, und denen, die dem Globalismus alles opfern wollen. Heute hat die Globalisierung eine neue Stufe erreicht, den Great Reset. Die Anfänge wurden bereits damals gelegt – und das spürte auch Elsässer. Sein Vortrag erschien wenig später als Buch unter dem Titel „Nationalstaat und Globalisierung“ – und wurde innerhalb der Linken zum Skandal.

Als das Buch im April 2009 in den Handel kam, schrieb Elsässer in weiser Voraussicht: „Kaum sagt man ein kluges Wort, und schon ist man ein Nationalist? Das linke Establishment wird dieses Buch attackieren, weil es sich dem Neusprech und den Lügen des Globalismus verweigert.“ Genauso erging es später Sahra Wagenknecht nach ihrem Buch „Die Selbstgerechten“. Wie Elsässer hat Wagenknecht mit „woke“ nichts am Hut.

Die Bosse und die Flüchtlinge

Doch warum sorgte „Nationalstaat und Globalisierung“ innerhalb der Linken für Aufruhr? Schon allein die Überschrift eines Abschnittes, nämlich „Die Multikulti-Strategie des Kapitals“, dürfte diese Frage beantworten. Elsässer schlachtete damit nicht weniger als eine heilige Kuh der Linken – und verwies auf den Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kapitalinteressen.

So schreibt Elsässer in sorgte „Nationalstaat und Globalisierung“:

„Im globalisierten Kapitalismus sind die Flüchtlinge tatsächlich nicht nur Opfer, sondern können auch eine Waffe der Veränderung sein – allerdings nicht im Interesse der Emanzipation, sondern für die Zwecke des Kapitals. Nachdem die multinationalen Konzerne mit Hilfe des Freihandels die Subsistenzwirtschaften und Nationalökonomien in der Dritten Welt zerstört haben, instrumentalisieren sie im zweiten Schritt diejenigen, die aus diesen Elendszonen fliehen, zum Angriff auf das Lohnniveau und den Sozialstaat in den Metropolen.“

Und weiter:

„Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang die Position der Arbeitgeber zum Zuwanderungsgesetz, das nach jahrelangen Auseinandersetzungen zum 1. Januar 2005 in Kraft trat. Während der teils erbitterten Debatten bekannte der stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Hans-Olaf Henkel, daß er sich ‚bei der Menschenrechtsfrage, bei humanitären Aspekten (…) heute auf jeden Fall am ehesten bei den Grünen‘ wiederfinde.“

Wir erinnern uns: Besagter Hans-Olaf Henkel wurde wenige Jahre später einer der bekanntesten AfD-Köpfe, war von März 2014 bis April 2015 sogar stellvertretender Bundessprecher der Partei und zeitweise deren Europaabgeordneter. Schon 2015 ging der frühere IBM-Manager wieder von der Fahne – seitdem ist es ruhig um den ehemaligen „Boss der Bosse“ geworden.

Jürgen Elsässer hingegen tritt weiter für den Erhalt des Nationalstaates ein – und kämpft gegen den Globalismus, insbesondere in seiner Ausprägung des Great Reset. Das ist letztendlich auch keine Frage von rechts oder links – sondern eine Frage der Verbundenheit gegenüber dem eigenen Volk.

