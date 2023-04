Dresden-OB: Asyl-Zustrom wie DDR-Flucht

Bürgerprotest gegen wahllose Asyl-Unterbringungen auch in Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) reagiert arrogant. Kennt er die Fakten nicht? Wir liefern! In COMPACT-Spezial „Asyl. Die Flut“ lesen Sie, was der Mainstream verschweigt. Diese brisante Ausgabe ist Teil unseres Rabatt-Pakets „Die großen Spezial-Schätze“. Zehn zeitlose Sonderausgaben für 49,99 statt 93,50 Euro. Hier mehr erfahren.

Viele Dresdner wollen keine „Verhältnisse wie im Westen“. Doch auch in der sächsischen Landeshauptstadt werden mehr und mehr Migranten aufgenommen. Bald rechnet die Stadt mit ungefähr 2.200 weiteren Asylbewerbern. Es werden bereits Notunterkünfte geschaffen, darunter auch zahlreiche Hotelzimmer. Insgesamt sind neun verschiedene Standorte vorgesehen. Die Empörung der Bürger ist groß.

Vor den Kopf geknallt

Jetzt hatte die Stadt in der Dreikönigskirche zu einem Bürgerdialog eingeladen. Die Stimmung war durchaus hitzig. Anwesende Politiker, darunter Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) oder auch Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann von der Linken, mussten sich zahlreichen kritischen Fragen stellen. Besonders das geplante Containerdorf im Stadtteil Strehlen stand in der Kritik. Die Elternratsvorsitzende einer nahegelegenen Grundschule:

„Wir haben dieses Containerdorf vor den Kopf geknallt bekommen – in unmittelbarer Nähe einer Grundschule, Kinderkrippen und des Kindernotdienstes.“

Sie wünsche sich ein Sicherheitskonzept. „Unsere Töchter werden zu Frischfleisch, unsere Söhne zu Opfern, weil sie abgezogen werden.“ Dagegen müsse etwas getan und vor allen Dingen Vorsorge getroffen werden. Oberbürgermeister Hilbert sicherte zu, an diesem Standort vorrangig Familien unterzubringen, allerdings glaubte ihm kaum jemand der vielen Zuhörer.

Mehr als 300 Bürger wurden zu der Veranstaltung zugelassen. Sehr viele Menschen, die aus Platzgründen nicht teilnehmen konnten, diskutierten vor der Tür kaum weniger hitzig.

Hilbert entgleist

Auch Oberbürgermeister Hilbert wurde lauter: „Wir haben eine humanitäre Verpflichtung zur Unterbringung, und ich werde alles dafür tun, diese zu erfüllen.“ Der FDP-Politiker verglich anschließend ernsthaft den Anschluss der DDR an die Bundesrepublik Deutschland mit den Asylansturm aus Afrika und dem Nahen Osten:

„Wir wissen sehr wohl als DDR-Bürger, wie wir auch davon partizipiert haben, dass wir aufgenommen worden sind.“

Nachdem diese Worte lautstarken Unmut hervorriefen, legte er Hilbert noch nach und sagte in beinahe unglaublicher Arroganz, dass es beim Recht auf Asyl nicht darum ginge, „ob es Ihnen hier nun schmeckt oder nicht“.

Die über den Freistaat hinaus so erfolgreichen Freien Sachsen merken dazu in einer Stellungnahme an:

„Wir Bürger sollen offenbar dankbar sein, dass uns die Bundesrepublik aufgenommen hätte. Abgesehen davon, dass wir niemals geflohen sind und unsere Heimat nie verlassen haben, ist dies eine beispiellose Verhöhnung von Millionen mitteldeutschen Bürgern. Dieser Oberbürgermeister ist untragbar.“

Was Hilbert nicht begreifen will, Dresdner aber durchschauen: Die Lage wird immer krasser. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes hatten 2021 bereits 27,2 Prozent der Bürger in der Bundesrepublik einen Migrationshintergrund, das entspricht 22,3 Millionen. Ein Plus von zwei Prozent oder 1,4 Millionen gegenüber dem Vorjahr – das entspricht der Einwohnerzahl von München.

Explodierende Zahlen

Und: Zum Zeitpunkt der bundesdeutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 lebten hierzulande 5,6 Millionen Ausländer (vor allem im Westen). Heute haben wir es also mit dem Vierfachen zu tun – wobei man zur Vertuschung amtlicherseits nicht mehr von Ausländern, sondern eben von Menschen mit Migrationshintergrund spricht. Etwa die Hälfte davon hat bereits deutsche Pässe bekommen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt die Zahl der Muslime im Land mit zwischen 5,3 und 5,6 Millionen an.

Illegale strömen zudem in Rekordzahl in die Republik, die Zahlen übertreffen sogar die von 2015. Kurz vor dem Jahreswechsel war die Rede von mehr oder weniger zufällig festgestellten 85.308 unerlaubten Einreisen und 214.253 Asylanträgen im Jahr 2022. Hinzu kommen seit dem Februar 2022 auch noch ukrainische Flüchtlinge beziehungsweise Leute, die sich als solche ausgeben. Eine Million ist bereits da. Die Kommunen sind hoffnungslos überlastet.

