Die Basis: Neuer Vorstand – steigt Todenhöfer ein?

Die maßnahmenkritische Partei Die Basis hat am vergangenen Wochenende auf ihrem Bundesparteitag ein neues Führungsteam gewählt. Es gibt Anzeichen dafür, dass der frühere CDU-Politiker und Friedensaktivist Jürgen Todenhöfer bald dort mitmischen könnte.

Mehr als 600 Teilnehmer sollen in der Spitze am 3. Bundesparteitag der Basisdemokratischen Partei Deutschland (Die Basis) teilgenommen haben – so zumindest heißt es in einer Erklärung der Formation, die vor allem durch ihren Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen bekannt wurde. Im Gegensatz zu anderen Parteien – auch der AfD – führt Die Basis ihre Konvente gemäß ihrem basisdemokratischen Ansatz als Mitglieder- und nicht als Delegiertenparteitage durch. Insofern ist die angegebene Zahl durchaus glaubwürdig.

Hauptpunkt des Treffens war die Wahl neuer Vorstandsmitglieder – allen voran der Parteivorsitzenden. Zuletzt hatte die Berliner Rechtsanwältin und Modedesignerin Viviane Fischer die Partei allein geführt, nachdem es zu einer auch juristisch geführten Auseinandersetzung mit ihrem Co-Vorsitzenden Reiner Fuellmich kam. Dieser trat im Verlauf von seinem Amt zurück.

Das neue Team an der Spitze besteht aus dem 57-jährigen Diplom-Ingenieur Sven Lingreen (Brandenburg) und der 37-jährigen landwirtschaftlich-technischen Assistentin Skadi Helmert (Sachsen-Anhalt). Neben der neuen Doppelspitze wurde der 57-jährige Steuerberater Bernd Bremer aus Berlin zum neuen Schatzmeister gewählt. Die bisherige Vorsitzende Viviane Fischer, trat in einer Kampfabstimmung gegen Lingreen an, erhielt aber nur 47 Stimmen.

Zusammenarbeit mit Todenhöfer

Wie COMPACT aus Parteikreisen erfuhr, soll es inzwischen intensive Gespräche der Basis-Verantwortlichen mit Jürgen Todenhöfer geben. Der Publizist und frühere Burda-Manager war von 1972 bis 1990 Bundestagsabgeordneter der CDU und galt in dieser Zeit als Vertreter des sogenannten „Stahlhelm-Flügels“ um Alfred Dregger – also zum stramm konservativen Flügel der Partei.

Wikipedia schreibt über den streitbaren Politiker:

„Seit Beginn der 2000er Jahren tritt Todenhöfer als Kritiker der USA aufgrund der von ihnen angeführten Interventionen in Afghanistan und dem Irak in Erscheinung und veröffentlichte mehrere Bücher und zahlreiche Beiträge darüber. (…) 2020 trat er aus der CDU aus und gründete seine eigene Partei namens Team Todenhöfer (…). Inzwischen ist er auch in der Querdenker-Bewegung aktiv.“

Zuletzt trat Todenhöfer als Redner auf der großen Friedensdemo gegen die Münchner Sicherheitskonferenz auf. In seiner Rede auf dem Königsplatz verurteilt er die Scholz’sche „Zeitenwende“ als „totale Unterwerfung unter die Interessen der Amerikaner“.

Deutschland befinde sich, so Todenhöfer in München, „auf einer Rutschbahn in den Dritten Weltkrieg“ und die demokratisch-freiheitliche Grundordnung existenziell gefährdet. Deshalb müsse jeder verfassungstreue Deutsche jetzt aufbegehren. Er warnte:

„Wenn uns die Ampel zum Beispiel durch direkte Angriffe auf Moskau in einen Dritten Weltkrieg führt, werden wir ihr in den Arm fallen und Widerstand leisten!“

Todenhöfer war auch als Gastredner auf dem Basis-Bundesparteitag in Braunschweig eingeplant, musste jedoch aus Termingründen kurzfristig absagen. Stattdessen wurde ein Interview mit ihm auf der Leinwand präsentiert. Gerüchten zufolge soll es inzwischen Überlegungen geben, Team Todenhöfer mit der Basis zu fusionieren – manche sprechen auch von einem bevorstehenden Übertritt zu den Basisdemokraten.

Bekannter Merkel-Kritiker auf der Bühne

Stattdessen trat in Braunschweig als Gastredner der bekannte Psychoanalytiker und Merkel-Kritiker Hans-Joachim Maaz auf, „der seinen Blick auf die Partei und das Geschehen in der Politik aus Sicht eines Psychiaters schilderte“, wie es in einer Presseerklärung der Basispartei heißt.

Maaz war Gast in mehreren Talkshows und kam in die Schlagzeilen, als er 2016 bei der damaligen Kanzlerin im Zuge ihrer katastrophalen Flüchtlingspolitik in der Huffington Post eine „narzisstische Grundproblematik“ ausmachte. Narzissten könnten nicht einfach sagen, dass sie sich geirrt haben, so Maaz. Gegenüber der Thüringer Landeszeitung wurde der Hallenser Psychiater noch deutlicher:

„Merkel ist von allen guten Geistern verlassen.“

Manche Promis hat Die Basis also schon an Bord geholt – nur gute Wahlergebnisse fehlen noch. Bei der Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl vor einigen Wochen fiel die Partei unter die Ein-Prozent-Marke und fiel aus der Wahlkampfkostenrückerstattung. Neben den Corona-Impfschäden stellt die Formation inzwischen Friedenspolitik stark in den Vordergrund. Und sie fordert eine Umgestaltung des politischen Systems nach dem Modell der „sozialen Dreigliederung“ gemäß Rudolf Steiner.