Whistleblower: USA haben UFO von Mussolini erbeutet

Der ehemalige Luftwaffen-Offizier David Grusch hat für die UFO-Taskforce des Pentagons gearbeitet. Nun sagt er, dass die USA nicht nur über Alien-Technologie verfügten, sondern ganze Raumschiffe in ihrem Besitz hätten. Und das schon seit dem Zweiten Weltkrieg! Was die Herrschenden vor Ihnen verbergen wollen, lesen Sie in der Juli-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Verbotene Geschichte – Vom Alten Ägypten bis zum Dritten Reich“. Mut zur Wahrheit! Hier mehr erfahren.

Es klingt wie die fantastische Geschichte eines Science-Fiction-Nerds: US-Behörden sollen nicht nur über Wrackteile abgestürzter UFOs verfügen, sondern sogar über eine „stattliche Anzahl“ von „technischen Vehikeln, die nicht-humanen Ursprungs sind“. Diese Raumschiffe seien gelandet oder abgestürzt. „Das Material beinhaltet intakte und teilweise intakte Vehikel“, aber auch „tote Piloten“ sollen geborgen und untersucht worden sein.

Die USA seien jedoch nicht das einzige Land, das sich im Besitz außerirdischer Technologie befinde. Schon seit Jahrzehnten lieferten sich „die Großmächte“ bezüglich des Aufspürens von Absturz-Stellen und des Erbeutens von extraterrestrischer Technik ein Wettrennen. Und vor dem amerikanischen Repräsentantenhaus werde das Ganze geheim gehalten…

Ex-Geheimdienstmann packt aus

Man könnte solche Aussagen als Spinnerei eines UFO-Gläubigen abtun. Als Fantastereien eines Schwurblers, der zu viel Hollywood-Filme und halbseidene Dokus über Area 51 angeschaut hat, abtun. Doch derjenige, der dies behauptet, ist nicht irgendwer. Sie stammten von einem Insider, der jahrelang mit solchen Dingen betraut war. Und zwar hochoffiziell! Getätigt hat sie David Grusch, der Offizier der amerikanischen Luftwaffe war und für zwei US-Geheimdienste arbeitete.

Die Informationen über Wrackteile und ganze UFOs im Besitz der USA will Grusch ab 2019 gesammelt haben, als er für die UAP Task Force gearbeitet hat. UAP bedeutet Unidentified Aerial Phenomena – so werden UFOs in der US-Amtssprache bezeichnet. Die Task Force wurde offiziell von der US-Regierung eingesetzt, um ungeklärte Phänomene in der Erdatmosphäre aufzuklären.

Im Juli 2021 reichte Grusch eine Beschwerde bei der Direktorin der nationalen Geheimdienste, Avril Haines, ein, weil Informationen über UAP dem Repräsentantenhaus vorenthalten würden. Auch beim Pentagon intervenierte er. Interessantes Detail: Gruschs Anwalt war selbst einmal Generalinspektor der Geheimdienste. Und wie sieht es mit der Glaubwürdigkeit des Ex-Offiziers aus? Die Tageszeitung Die Welt schreibt dazu:

„David Grusch behauptet, die amerikanische Regierung befinde sich im Besitz außerirdischer Raumschiffe; der frühste ihm bekannte Fall habe sich 1933 ereignet, als ein Ufo über Italien abstürzte, amerikanische Soldaten hätten es elf Jahre später während des Zweiten Weltkrieges geborgen. Hochrangige Kollegen von Grusch versichern, der Mann sei kein Spinner und im höchsten Maße glaubwürdig.“

In die Vertuschung sollen laut Gruschs Aussagen mehrere Behörden, die sich mit UAP beschäftigen, verstrickt sein. Es sei aber gefährlich, wenn das „80-jährige Wettrüsten“ weitergehe. Die Welt müsse sich vorbereiten auf ein Szenario, in dem Kontakt zu Alien offiziell hergestellt werde. Er hoffe, seine Enthüllungen würden ein „heilender Schock für die Menschheit“, so der Ex-Offizier gegenüber dem Tech-Portal The Debriefing.

Pentagon weiß angeblich von nichts

Auch ehemalige US-Militär- und Regierungsangehörige bürgen für Whistleblower Grusch. Dazu zählen unter anderem Jeff Nevin, einst Mitarbeiter des Space Systems Command der US Space Force, und Jim Shell, Ex-Chefwissenschaftler und Lieutenant Colonel der US Air Force. Mittlerweile haben sich sogar mehrere Mitglieder des US-Kongresses für eine Anhörung des Ex-Mitarbeiters der UAP Task Force ausgesprochen.

Auf Anfrage des Informationsfreiheitsaktivisten John Greenewald Jr. von dem Internetmagazin The Black Vault hat sich auch die Pressesprecherin der UFO-Untersuchungseinheit des Pentagon (AAARO) zu Gruschs Aussagen geäußert, jedoch nur schmallippig erklärt, ihre Abteilung habe keinerlei Kenntnisse über solche Vorgänge. Man begrüße aber jede Gelegenheit, im Rahmen der vom US-Kongress geforderten Aufklärung über UFO-bezogene Regierungsprojekte seit 1945, mit Zeugen, ehemaligen Regierungsmitarbeitern und anderen damit Befassten darüber zu sprechen.

Tatsächlich scheint die US-Politik in einen regelrechten UFO-Hype verfallen zu sein. Bereits im Juni 2021 führten Pentagon und Geheimdienste in einem aufsehenerregenden Bericht mehr als 140 UAP-Begegnungen binnen der letzten 20 Jahre an. Ausgewertet wurden unter anderem Aussagen von Piloten, Radardaten der Luftraumüberwachung und Aufzeichnungen von Bordkameras.

Der Spiegel hob die Angelegenheit sogar auf den Titel und schrieb:

„Bei einigen der Ereignisse fanden die Ermittler wohl Hinweise, dass sie auf geheime Rüstungsprojekte Russlands oder Chinas zurückgehen könnten. Beide Staaten entwickeln – wie die USA und Frankreich – sogenannte Hyperschallwaffen, Flugkörper, die fünffache Schallgeschwindigkeit und mehr erreichen. (…) Ein paar weitere UAP-Vorfälle deuten auf eine Beteiligung von Wetter- und anderen Forschungsballons hin, die bei gleichzeitig auftretenden seltenen Wetterphänomenen durchaus die Sinneswahrnehmung von Piloten hätten täuschen können.“

Der Großteil der untersuchten Vorkommnisse sei für Militärs und Nachrichtendienste jedoch rätselhaft geblieben. „Warum sich fremde, undefinierbare Objekte über den USA so unbegreiflich schnell bewegten, das konnte schlicht nicht geklärt werden. Die Experten fanden keinerlei Belege für außerirdische Technologien – aber auch keine, die dagegensprechen.“ Nur in einem sei man sich sicher gewesen: „Was immer UAP sind, es handelt sich nicht um geheime US-Waffen in der Erprobung.“

Geheimdienste bestätigen UFO-Sichtungen

Seitdem mehren sich die Aussagen von hochrangigen US-Repräsentanten zu UFOs. Im Mai 2022 fand sogar eine Anhörung dazu vor dem Repräsentantenhaus statt. Der damalige Ausschussvorsitzende André Carson, ein Vertreter der Demokraten aus dem US-Bundesstaat Indiana, erklärte gleich zu Beginn:

„Unidentifizierte Luftphänomene sind eine potenzielle nationale Sicherheitsgefahr. Und sie müssen auch so behandelt werden.“

Der Vizedirektor des US-Marine-Geheimdienstes ONI, Scott Bray, führte in der Anhörung sogar zwei Videos vor, die UAP zeigen. Auf einem war nach seinen Worten ein „kugelförmiges Objekt“ zu sehen, das am Cockpit eines Flugzeugs vorbeifliegt. Auf dem anderen Video sieht man ein dreieckiges schwebendes Objekt, das durch ein Nachtsichtgerät beobachtet wird.

Auch Bray hielt damals nicht mit seiner Überzeugung hinter dem Berg, dass es UFOs gebe und betonte, dass dieses Phänomen nun wissenschaftlich erforscht werden müsse. Immer wieder erhalte er neue Berichte über Sichtungen. So erzählt er: „Kürzlich erhielt ich einen Anruf von einem erfahrenen Marineflieger mit über 2000 Flugstunden, der mich nach der Landung persönlich anrief, um mir von einer Sichtung zu berichten, die er gerade erlebt hatte.“

Das Raumschiff des Duce

Neben Whistleblower Grusch sollen weitere Insider brisante UFO-Informationen besitzen. Dem Autor Michael Schellenberger etwa sei zugetragen worden, dass die US-Regierung im Besitz von 12 bis 15 Alien-Raumschiffen sei. Auf „Fox News“ sagte Schellenberger, dass die Ufos völlig unterschiedliche Formen hätten. Die „klassische Untertasse“, Dreiecke, aber auch U-Boot- oder Helikopter-ähnliche Objekte.

Und auch Grusch selbst legte mittlerweile noch mal nach: In einem Interview mit dem Sender News Nation erklärte der Ex-Luftwaffenoffizier nun, dass die USA schon im Zweiten Weltkrieg ein abgestürztes UFO sichergestellt hätten. Dies soll sich im Besitz von keinem Geringeren als Italiens Diktator Benito Mussolini befunden haben!

Die katholische Kirche soll laut Grusch darüber Kenntnisse gehabt und den Amerikanern sogar den Hinweis darauf gegeben haben. Auf die Frage des Journalisten Ross Coulthard, ob der Vatikan, sich „nichtmenschlicher“ Existenzen auf der Erde bewusst sei, antwortete der Whistleblower: „Sicherlich.“ Außerdem erklärte Grusch gegenüber News Nation, dass er „einige interessante Fotos“ gesehen und „einige sehr interessante Berichte gelesen“ habe. Dokumente und Fotos, die seine Behauptungen belegen könnten, würden jedoch noch immer geheim gehalten.

Notabene: In dem Interview vermeidet Grusch den Begriff „Alien“. Er sagt: „Ich formuliere es als jemand, der Physik studiert hat: Vielleicht kommen sie aus einer anderen physikalischen Dimension, wie sie in der Quantenmechanik beschrieben wird. Wir wissen, dass es aufgrund von Kollisionen hochenergetischer Teilchen und so weiter zusätzliche Dimensionen gibt, und es gibt einen theoretischen Rahmen, um dies zu erklären.“

Was verschweigt man uns über UFOs und andere scheinbar unerklärliche Phänomene? Weisen schon frühzeitliche Relikte und Kunstwerke auf den Besuch außerirdischer Lebensformen hin? Könnte das von den Amerikanern erbeutete Mussolini-UFO etwas mit der Flugscheibenforschung unter Hitler zu tun gehabt haben? Und wieso kannten die alten Ägypter offenbar schon Elektrizität? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in der Juli-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Verbotene Geschichte – Vom Alten Ägypten bis zum Dritten Reich“ nach – und kommen zu Ergebnissen, die der Öffentlichkeit weitgehend verschwiegen werden. Lesen Sie jetzt, was Sie nicht wissen sollen. Hier bestellen.