Wagner-Putsch: Wer hat gewonnen?

Eine kurze Bilanz des gestrigen Tages.

Vorweg die Einigung des gestrigen Abends: Wagner-Truppen kehren in ihre Ausgangsstellungen zurück. Haftbefehl gegen Prigoschun aufgehoben, er wird sich in Weißrussland niederlassen. Keine Strafverfolgung für Wagner-Angehörige. Verteidigungsminister Schoigu und Oberbefehlshaber Gerassimov müssen zurücktreten.

Erster Gewinner ist damit Prigoschin. Er hat seine wichtigsten Ziele erreicht, nämlich die Ablösung von Schoigu und Gerassimov. In Weißrussland steht ihm eine weitere Karriere offen. Nicht ausgeschlossen, dass er bei entsprechendem Kriegsverlauf noch Präsident wird – nicht in Russland, sondern in der Ukraine.

Zweiter Gewinner ist Lukaschenko, der den Deal vermittelt hat. Mit Prigoschin erhält er einen kampferprobten Mann (und dessen Leute?), der bei der Verteidigung von Weißrussland dringend gebraucht wird.

Dritter Gewinner ist Putin. Er hat sich zwar als schwächer als Prigoschin erwiesen, aber ist mit dessen Hilfe seine zwei wichtigsten Widersacher los geworden, eben Schoigu und Gerasimov, die nicht zu Unrecht prowestlicher Tendenzen verdächtig sind. Manche russischen Militärblogger sagen: Das Ganze war von Anfang an so abgesprochen zwischen Putin und Prigoschin. (Weiter nach der Geschenk-Werbung)

Gewonnen hat insgesamt auch Russland, denn das neue Machtgleichgewicht Putin-Lukaschenko-Prigoschin ist für den Kampf gegen NATO und USA besser als das alte (Putin-Schoigu-Gerassimov). Durch die schnelle Beilegung der Konfrontation dürfte auch nur minimale Verwirrung an der Front entstanden sein.