Prigoschin-Putsch: US-Geheimdienste hatten Hinweise

Zitat des Tages: „Der Machtkampf zwischen der Gruppe Wagner und dem Kreml ist beigelegt. Unter dem Jubel russischer Zivilisten zogen die Söldner in der Nacht aus Rostow ab. (…) US-Geheimdienste hatten US-Medienberichten zufolge bereits im Vorfeld Hinweise auf Pläne des russischen Söldnerführers Jewgeni Prigoschin, einen Aufstand gegen die Militärführung in Moskau anzuzetteln.“ (Welt)

„Auch an der derzeitigen sogenannten Spezialoperation im Donbass sind die Wagner-Söldner seit Februar 2022, also von Anfang an, beteiligt. Sie sind nicht zuletzt wichtig, um die Kampfmoral in den regulären russischen Einheiten aufzupäppeln. Prigoschins Leute bilden eine Elitetruppe, die ohne Rücksicht auf Verluste – auch eigene – kämpft und damit erfolgreich ist.“ (COMPACT-Magazin)