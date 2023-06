Wagner-Putsch in Russland – gestoppt?

Ein dramatischer Tag in Russland: Putschversuch der Wagner-Truppen, Einnahme von Rostow am Don, Kontrolle über Woronesch, Vorstoß auf die Hauptstadt… 200 Kilometer davor lässt Wagner-Chef Prigoschin seine Einheiten anhalten, will Blutvergießen vermeiden. Aber da bleiben noch viele Rechnungen offen…

Direkt aus Moskau diskutiert unser Russland-Korresponden Hansjörg Müller mit Chefredakteur Jürgen Elsässer über die Entwicklung und die Hintergründe des Putschversuches.

COMPACT-TV ist für Sie immer zeitnah am Ball – mehrfach täglich, auch am Wochenende! Und alle Sendungen sind für Sie kostenlos! Wenn Sie unsere aufwändige Arbeit unterstützen wollen – ja, wir brauchen das! Via Pay Pal an verlag@compact-mail.de oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH (IBAN: DE 70 1605 0000 1000 5509 97)