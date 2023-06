Militär will Entscheidungen an KI abgeben

Losballern oder lieber nicht? Bald soll Künstliche Intelligenz den Soldaten eine „Entscheidungshilfe“ bieten. COMPACT-Spezial „Transhumanismus – Künstliche Intelligenz und das Ende des Menschen”. Die apokalyptischen Gefahren der kommenden Jahre. Hier mehr erfahren.

Die eigene Entmachtung genießen: Obwohl Experten vor den Gefahren einer KI-Herrschaft warnen, bleibt jede Kontrolle seitens der Politik aus. Mehr noch: Sogar beim Militär setzt man auf Entmündigung des Menschen zugunsten Künstlicher Intelligenz.

So fand im vergangen Mai in der ehemaligen Hauptstadt Bonn eine Fachtagung des »Anwenderforums für Fernmeldetechnik, Computer, Elektronik und Automatisierung« (AFCEA) statt. 1983 gegründet, war es als „Dialogplattform“ zwischen Industrie, Militär und der Zivilverwaltung der Bundeswehr intendiert.

Auch diesmal wurde militärisches Vernichtungsspielzeug präsentiert: Natürlich läuft nichts mehr ohne KI: So fährt der Düsseldorfer Konzern Rheinmetall ein neues System mit dem schönen Namen ATTAC auf. Mit ihm soll es Bundeswehr-Schützenpanzer gelingen, „erkannte Objekte zu klassifizieren und in die Bedrohungslage einzuordnen“. Dadurch könnten militärische Fahrzeugbesatzungen „im Bereich der Beobachtung und Zielerfassung sowie in der Entscheidungsfindung und Wirkung entlastet werden“. Das System, so der Hersteller, stehe kurz vor Serienproduktion.

Tatsächlich dienten die meisten KI-Systeme laut der Tageszeitung Neues Deutschland dazu, unentschlossenen Kriegern besagte „Entscheidungsunterstützung“ zu liefern: Abschießen oder lieber nicht? Dazu zählen auch „intelligente Zielfernrohre“, die dem Schützen mitteilen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das gesehene „Objekt“ eine Gefahr darstellt.

Man muss schon charakterstark sein, um einer solchen KI- „Empfehlung“ zu widerstehen. Vor allem in Stress-Situationen. In einer Gesellschaft, deren Mitglieder sich gegenüber dem eigenen Smartphone nicht länger verteidigen können, ist das eher unwahrscheinlich. Die KI wird der Armee auf allen Etagen zunehmend die Entscheidung „abnehmen“.

Diese Entmachtung ist den Verantwortlichen durchaus bewusst: Die Hamburger Plath Group fragte in der Ankündigung eines Vortrags, ob das Abtreten von Entscheidungskompetenzen nicht von Vorteil sei. In Luftschlachten sei dies bereits Standard.

Vielleicht sollte man bei der Gelegenheit daran erinnern, dass es am 26. September 1983 ein Mensch war, der den Atomkrieg verhindert hat: Obwohl das computergesteuerte (!) russische Frühwarnsystem den Start einer US-Atomrakete gemeldet hatte – ein Fehlalarm – weigerte sich Oberstleutnant Stanislaw Petrow, den Gegenschlag einzuleiten. Was wäre wohl passiert, wenn die Entscheidungsgewalt bei einer KI gelegen hätte?

