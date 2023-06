Russland: Prigoschin versucht Marsch auf Moskau

In Russland wird derzeit gerade die Machtfrage gestellt. Die nächsten Stunden werden entscheidend sein. Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine sowie knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands finden Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier mehr erfahren.



In den frühen Morgenstunden war die Lage noch unklar. Viele wollten noch nicht an die Möglichkeit eines bewaffneten Staatsstreichs gegen Putin glauben. Es gab sogar Spekulationen darüber – so auf dem Portal Anti-Spiegel.ru – ob die Stimme Prigoschins von einer Künstlichen Intelligenz imitiert und dessen Putschversuch nur vorgegaukelt werde.

Prigoschin in Rostow

Doch davon kann nun keine Rede mehr sein. Es scheint sicher zu sein, dass die Stadt Rostow am Don unter Kontrolle des Söldner-Führers Jewgeni Prigoschin steht oder aber die dort stationierten russischen Truppen Prigoschin zumindest keinen oder nur schwachen Widerstand leisten. Schon diese Meldung ist bemerkenswert. Rostow am Don, in der Nähe der ukrainischen Grenze und des Schwarzen Meers gelegen, zählt zu den wichtigsten russischen Städten. Vergleichbar wäre das in etwa so, als wenn bei einem Putsch in Deutschland Stuttgart oder Düsseldorf eingenommen würden.

Außerdem gibt es auf Telegram und Twitter viele Meldungen, nach denen auch die südrussische Großstadt Woronesch unter der Kontrolle der Wagner-Söldner steht. Diese Meldungen stammen sowohl aus russischen wie aus westlichen Quellen. Momentan sollen sich Wagner-Söldner in der Oblast Lipezk befinden. Damit wären die Putschisten noch etwa 450 Kilometer von der russischen Hauptstadt Moskau entfernt.

Ein „Stich in den Rücken“

Mittlerweile soll es nach Meldungen von N-TV zur Bombardierung einer nach Moskau führenden Autobahn durch die russische Luftwaffe gekommen sein. Sollte diese Meldung stimmen, dann würden schon bürgerkriegsartige Zustände in Russland herrschen. Ein russischer Kampfjet und ein russischer Helikopter sollen abgeschossen worden sein.

In der russischen Hauptstadt selbst wurde Anti-Terror-Alarm ausgelöst. Prigoschin selbst bezeichnet seine Aktion als „Marsch für die Gerechtigkeit“. Schon seit langem kritisiert Prigoschin die aus seiner Sicht dilettantische Kriegsführung des russischen Verteidigungsministeriums.

Der russische Präsident Wladimir Putin sprach in einer TV-Ansprache mit Blick auf den Putsch von „Verrat“, einer „tödlichen Bedrohung“ für Russland sowie einem „Stich in den Rücken“. Er rief alle Putschisten auf, sofort die Waffen niederzulegen und deutete an, dass es in diesen Fällen nur eine milde Bestrafung geben werde. Wer aber weiter an dem Putsch teilnehme, werde hart bestraft werden.

Mit Blick auf die Situation in Rostow am Don sagte Putin:

„Faktisch ist die Arbeit von Organen der zivilen und militärischen Führung blockiert.“

Entscheidende Stunden in Russland

Prigoschin hat mittlerweile auf die Vorwürfe von Putin reagiert. Er erklärte, er sei ein „Patriot“ und kein Verräter und wünsche sich ein Land ohne Korruption und Betrug. Außerdem betonte er, er werde nicht aufgeben

Die Zeit der Worte scheint aber definitiv vorbei zu sein. Wie bei jedem Putschversuch werden nun die ersten 24 Stunden von entscheidender Bedeutung sein. Klar scheint aber zu sein, dass Prigoschin mit den etwa 25.000 Männern, die unter seinem Kommando stehen sollen, Moskau unter normalen Umständen nicht unter seine Kontrolle bekommen kann. Offenbar hofft er auf massenweise Übertritte aus der russischen Armee zu seinen Truppen oder doch zumindest darauf, dass die russische Armee keinen Widerstand leistet. Schon die nächsten Stunden werden zeigen, ob er sich damit nicht verkalkuliert hat und wie weit Prigoschin kommen kann.

Der russische Geheimdienst FSB hat unterdessen Angehörige der Wagner-Truppen dazu aufgerufen, Prigoschin unverzüglich festzunehmen.

