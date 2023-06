4.7., LIVE-Filmpremiere: „Im Würgegriff der Klimasekten“

Nach unseren Erfolgsdokumentationen „Tatort Nord Stream“ (über 1 Mio. Aufrufe auf Youtube) und „Tatort Ramstein“ (rund 190.000 Aufrufe) wird demnächst eine neue COMPACT-Doku an den Start gehen: In „Im Würgegriff der Klima-Sekten“ nehmen wir die Fußtruppen des Great Reset ins Visier – und zeigen, welchen Interessen die Straßenkleber und Bilderstürmer wirklich dienen.

Bevor der Film ins Internet geht, wollen wir ihn EXKLUSIV auf einer Live-Veranstaltung zeigen:

Datum der Filmpremiere: 4. Juli 2023

Ort der Filmpremiere: Casa Toro Negro Nauen

Adresse: Berliner Str. 1, 14641 Nauen (Brandenburg)

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Bitte melden Sie sich mit dem Formular (unten auf der Seite) für die Filmpremiere an und reservieren Sie Ihre Plätze für kleines Geld. Der Eintritt für Abonnenten und Mitglieder des COMPACT-Clubs ist frei – aber bitte reservieren Sie trotzdem, das Platzangebot ist begrenzt.

Zum Inhalt der Doku

Unser TV-Team war über Wochen beim sogenannten Protestcamp der Letzten Generation in Berlin und bei ihren Demos dabei. Dabei konnten wir exklusive Bilder und O-Töne von den zumeist als „Aktivisten“ verniedlichten Chaoten machen, die bezeichnend sind. Sie werden erstaunt sein: So nah ist noch kein Alternativmedium den Öko-Krawallanten gekommen. Solche entlarvenden Aufnahmen finden Sie sonst nirgendwo!

Doch das ist nur ein Aspekt unserer neuen Doku „Im Würgegriff der Klima-Sekten“. Wir zeigen außerdem, wer die Stichwortgeber der Klima-Sekten sind, wer ihnen politisch Rückendeckung gibt und – besonders brisant –, wer die Bewegung finanziert. Dabei sind wir auf erstaunliche Tatsachen gestoßen, die der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt sind – und die die vermeintlich antikapitalistische Bewegung in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen.

Zum Ablauf der Veranstaltung

Zu Beginn der Veranstaltung laden wir Sie zu einem Sektempfang ein, im Anschluss haben Sie die Gelegenheit, mit den Machern des Films ins Gespräch zu kommen. Selbstverständlich können Sie in dem Restaurant auch speisen, die Kosten dafür sind von jedem selbst zu tragen.

Die Erstellung dieser Doku dauerte vier Monate und hat uns viel Geld und Mühen gekostet. Über die Ausstrahlung auf Youtube werden wir keine Einnahmen haben – wir stellen den Film ja kostenlos zur Verfügung! Deshalb eine große Bitte: Falls Sie für die Produktionskosten unserer neuen Doku etwas spenden wollen, haben Sie vor Ort Gelegenheit – oder Sie überweisen an COMPACT Magazin GmbH (IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97) beziehungsweise per Paypal an verlag@compact-mail.de.

