„Von Polen bestialisch umgebracht“ – eine Zuschrift

Noch immer hat uns keine Klage aus Warschau gegen unsere Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld“ erreicht. Dabei hatte die polnische Botschaft in Berlin schon am 7. Februar „juristische Schritte“ gegen uns angekündigt, sollten wir den Vertrieb des Heftes nicht einstellen. Inzwischen ist erste Auflage fast ausverkauft, die zweite in Druck – und kann hier bestellt werden.

Ein Leser von „Polens verschwiegene Schuld“ zeigt sich erzürnt über die Klagedrohung und hat uns nun seine Ansicht dazu in einem Schreiben mitgeteilt – und empfiehlt quasi als Ergänzung zu unserem Polen-Heft die Dokumentation „Der Tod sprach polnisch“. Nachfolgend dokumentieren wir den Leserbrief im Wortlaut:

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie schreiben, dass Polen gegen die Veröffentlichung Ihrer Ausgabe „Polens verschwiegene Schuld“ juristisch vorgehen wolle. In dem Buch „Der Tod sprach polnisch – Dokumente polnischer Grausamkeiten an Deutschen 1919–1949“ wurde auch über den Bromberger Blutsonntag – einschließlich der vielen fotografierten Leichen, die von Polen bestialisch umgebracht wurden – geschrieben. Ich wäre gerne bereit, Ihnen den Band zukommen zu lassen. Bei der Riesensumme, die Polen als Wiedergutmachung gefordert hat, vermisst man bis jetzt eine Gegenstellungnahme. Polen hat sich seit dem Ersten Weltkrieg fast ein Drittel des Reichsgebietes einverleibt (Landfläche einschließlich aller Gebäude und Einrichtungen). Dafür hätte Deutschland einen Anspruch auf Schadenersatz – nicht umgekehrt. Leider ist dieses Thema in der großen Politik bisher nirgendwo angesprochen worden. Könnte Ihr Verlag das nicht auch mal aufgreifen? Mit freundlichem Gruß R. Leichert (via Brief)

Wir möchten uns auf diesem Weg ganz herzlich für die Zuschrift bedanken – und auf den Einleitungstext von „Polens verschwiegene Schuld“ hinweisen. Darin wurde von uns eine Berechnung erstellt, die zeigt, dass die Entschädigungssumme, die Deutschland verlangen könnte, die polnischen Reparationsforderungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro weit übersteigen würde. Ein Auszug:

„Ein näherer Blick auf die Provinzen macht deutlich, wie absurd die Reparationsforderungen Warschaus sind – und zeigt, wie schlecht Polen dastünde, machte man eine Gegenrechnung auf. Wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, als das ostoberschlesische Industrierevier Polen zugeschlagen wurde, verlor Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg mit Schlesien – neben den Bodenschätzen (Steinkohle, Braunkohle, Kaolin, Granit, Magnesit, Nickel, Basalt, Zink- und Bleierze) – hochwertige Produktionsanlagen für Waggons, Kessel, Werkzeug, Kraftmaschinen, Armaturen und Instrumente. Die Vermögensverluste in der Land- und Fischereiwirtschaft in Pommern oder Ostpreußen waren ebenfalls gigantisch.“

Und weiter:

„Die Gesamtfläche der größtenteils an Polen abgetretenen Ostgebiete beträgt 137.497 Quadratkilometer oder 13.749.700 Hektar. Bei einer Bodennutzungsgebühr von jährlich nur zehn Euro je Hektar ergäbe dies die ungeheure Summe von 137.497.000 Euro. Berechnet auf 70 Jahre würde sich diese imaginäre Pachtschuld ohne Zins und Zinseszins auf über 9,6 Billionen Euro belaufen. Natürlich könnte man nun einwenden, dass große Flächen davon mit Sümpfen oder Sandböden bedeckt sind. Auf der anderen Seite sind die wertvollen Industrieanlagen und Kulturdenkmäler, die verloren gingen, in dieser Rechnung noch nicht einmal berücksichtigt. Allein der kulturelle Gesamtwert der Gebiete beträgt Schätzungen zufolge mindestens 3,9 Billionen Euro. Warum also noch Reparationen? Zumal Polen seit den 1970er Jahren von Deutschland schon mehrere Milliarden an Krediten und Entschädigungszahlungen erhalten hat.“

Auch für den Hinweis auf die Dokumentation „Der Tod sprach polnisch – Dokumente polnischer Grausamkeiten an Deutschen 1919–1949“ möchten wir uns bedanken. Eine Zusendung an unsere Redaktion ist allerdings nicht notwendig, denn wir bieten dieses tatsächlich empfehlenswerte Werk selbst an.

Neben den polnischen Übergriffen seit 1919 und den Massakern des Bromberger Blutsonntags 1939 nehmen die polnischen Vertreibungsverbrechen und die Quälereien in polnischen Nachkriegs-Konzentrationslagern breiten Raum in „Der Tod sprach polnisch“ ein.

Das Buch ist eine ideale Ergänzung zu „Polens verschwiegene Schuld“, denn in „Der Tod sprach polnisch“ wird auf 384 Seiten nicht zuletzt anhand grauenhafter und zu Herzen gehender Dokumentarfotos die Bilanz des Schreckens belegt, den polnische Chauvinisten im 20. Jahrhundert immer wieder deutschen Zivilisten zufügten. Hier bestellen.