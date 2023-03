Achtung: Jetzt unsere Miss Namibia wählen!

Jetzt gilt es: Die deutschstämmige Jamie-Lee Corsten-Titus kann noch bis morgen zur Schönheitskönigin von Namibia gewählt werden. In unserer neuen Geschichtsausgabe „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“ zeigen wir, welche großartigen Leistungen unsere Vorväter in Afrika, China und in der Südsee vollbrachten. Hier mehr erfahren.

Die junge Dame sieht nicht nur blendend aus, sondern spricht auch noch fließend deutsch und weiß um das Erbe ihrer Vorfahren in Namibia. Mit COMPACT hat Sie über ihre Vorfahren, ihr Heimatland und die Spuren der deutschen Kolonialzeit in Namibia gesprochen.

„Viele Gebäude, die an Deutsche erinnern“

Zu den Spuren, die die Deutschen in Namibia hinterlassen haben, äußerte Sie in einem Interview, das in der aktuellen COMPACT-Ausgabe „Die Kriegshexen: Bis alles in Scherben fällt“ abgedruckt ist:

„An der Küste fallen viele Gebäude, aber auch Straßennamen auf, die an Deutsche erinnern. In Swakopmund sieht man viel, in Lüderitz, aber auch in Otjiwarongo. In letzter Zeit geht man nach und nach daran, deutsche Bezeichnungen von Straßen oder Plätzen zu ändern. In Windhoek fällt mir das besonders auf. Wir hatten eine deutsche Kolonistenstatue, die jedoch kürzlich entfernt wurde. Also ja, es gibt deutsche Spuren, aber es werden weniger.“

Zur Geschichte ihrer eigenen Familie sagte sie in dem Interview:

„Mein Vater wurde während des Zweiten Weltkrieges geboren. Als 22-Jähriger ist er dann hierhergekommen. Er erzählt von unschönen Erfahrungen in der deutschen Nachkriegszeit. Hier lebten damals als Folge der Kolonisation sehr viele Deutsche. So hat er denn auch seine erste Frau in Namibia kennengelernt, eine Deutsche. Meine Mutter stammt aus Südafrika. Sie kam als 15-Jährige ins Land und traf erst später auf meinen zwischenzeitlich geschiedenen Vater. Die beiden gründeten dann unsere Familie.“

Wer Jamie-Lee Corsten-Titus bei der Wahl zur schönsten Frau Namibiss unterstützen möchte, der kann diesen Link anklicken:

link.choicely.com/3YAVd9C

Wer noch seine Stimme abgeben möchte, muss sich allerdings beeilen: Die Wahl läuft nur noch bis morgen!

Schluss mit den antideutschen Lügen! Warum wir uns für unser koloniales Erbe nicht zu schämen brauchen, sondern stolz darauf sein können, verdeutlichen wir in COMPACT-Geschichte „Deutsche Kolonien – Viel besser als ihr Ruf“. Den opulent illustrierten Prachtband, der Sie auf die deutschen Spuren in Afrika, China und in der Südsee führt, können Sie hier bestellen.