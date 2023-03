Tulsi Gabbard: Amerikas neue Querfront-Queen

Die politischen Lagergrenzen lösen sich auch in den USA zunehmend auf: Beim großen Treffen der rechtskonservativen CPAC am vergangenen Wochenende trat neben Donald Trump auch eine frühere Präsidentschaftskandidatin der Demokraten auf. Die rechnete dabei scharf mit ihrer früheren Partei ab. Gabbards Kritik an der US-Linken ist mit der Sahra Wagenknechts in Deutschland vergleichbar. Aufschluss gibt ihr Buch „Die Selbstgerechten“ – ein Gegenentwurf zum Woke-Wahn. Hier mehr erfahren.

Es war bereits ihr zweiter Auftritt beim des Conservative Political Action Conference (CPAC), dem „Woodstock für Konservative“, wie das große Jahrestreffen der rechten Republikaner und ihrer Unterstützer auch augenzwinkernd genannt wird. Und erneut brachte Tulsi Gabbard, Ex-Kongressabgeordnete für den Bundesstaat Hawaii und eine der demokratischen Bewerberinnen zur US-Präsidentschaftswahl 2022, eine Botschaft für ihre frühere Partei mit.

In ihrer CPAC-Rede am vergangenen Wochenende warf Gabbard den Demokraten einmal mehr vor, die sogenanannte Identitätspolitik als Waffe einzusetzen, um das Land zu spalten.

Ihre einstige Partei fördere „anti-weißen Rassismus“, so die 41-Jährige unter tosendem Applaus der rund 2.000 Konferenzgäste.

Gabbard wörtlich:

„Das Weiße Haus listet stolz all diese Statistiken über die Vielfalt in der Biden-Administration auf. Man spricht über Geschlecht, Rasse und Sexualität, aber nicht über Fähigkeiten und Errungenschaften.“

Und sie fuhr fort:

„Sie verraten den Traum von Dr. Martin Luther King. Sie beurteilen uns nur nach unserer Hautfarbe und nicht nach unserem Charakter. Sie werden zu den Rassisten, die sie zu hassen vorgeben.“

Die frühere Demokraten-Politikerin kritisierte ihre Ex-Partei auch bei anderen Themen wie Bildungspolitik und Abtreibung. Abschließend erklärte sie:

„Egal, wie unterschiedlich unsere Ansichten in manchen Fragen auch sein mögen – als Menschen, die Frieden, Sicherheit und Freiheit schätzen, haben wir keine Zeit zu verlieren. Unser Land ruft nach uns!“

Tulsi Gabbard ist das amerikanische Pendant zu Sahra Wagenknecht: Gender-Irrsinn, Woke-Wahn und Kriegstreiberei haben sie von der US-Linken entfremdet. Dabei bewarb sich die damalige Kongressabgeordnete bei den Vorwahlen 2020 sogar noch um eine Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten.

Die attraktive und sportliche Hawaiianerin ist in mehrfacher Hinsicht eine außergewöhnliche Erscheinung: Ihre Mutter ist deutscher Herkunft, ihr Vater hat samoanische sowie europäische Wurzeln, sie selbst ist praktizierende Hindu und hat ihren Amtseid nicht auf die Bibel, sondern die Bhagavadgita abgelegt. Die passionierte Surferin war als Soldatin im Irak und in Kuwait im Einsatz (ihr Dienstgrad: Major), später absolvierte sie an einer Privatuniversität in Honolulu ein betriebswirtschaftliches Studium.

Außenpolitisch vertritt Gabbard – die als einzige demokratische Abgeordnete 2021 nicht für die Amtsenthebung Trumps stimmte – einen strikten Antiinterventionismus, plädiert für den Abzug aller US-Truppen aus dem Ausland. Innenpolitisch vereint sie soziale und konservative Standpunkte – ist also selbst schon eine personifizierte Querfront.

Ihren Austritt bei den Demokraten begründete Gabbard im Oktober 2022 so:

„Ich kann nicht länger in der heutigen Demokratischen Partei bleiben, die unter der vollständigen Kontrolle einer elitären Kabale von Kriegstreibern steht, die von feiger Wokeness getrieben sind, die uns spalten, indem sie jedes Thema durch die Brille des Rassismus betrachten und anti-weißen Rassismus schüren.“

Einen Tag später legte sie bei Youtube nach: „Die Demokratische Partei, der ich beigetreten bin – die Partei von JFK und Martin Luther King, die für Meinungsfreiheit und bürgerliche Freiheiten gekämpft hat – diese Partei gibt es nicht mehr.“

Und weiter:

„Die Demokraten von heute glauben an offene Grenzen und setzen den nationalen Sicherheitsstaat als Waffe ein, um gegen politische Gegner vorzugehen. Vor allem aber treiben uns die Demokraten von heute immer näher an einen Atomkrieg heran.“

Politische Beobachter gehen inzwischen davon aus, dass Gabbard eine wichtige Rolle in Trumps Administration spielen könnte, sollte dieser 2024 als Sieger aus den US-Präsidentschaftswahlen hervorgehen. Damit würden die USA dann erstmals in ihrer Geschichte eine waschechte Querfront-Regierung haben – ein durchaus reizvoller Gedanke.

