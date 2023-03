Nazi-Rätsel: Der mysteriöse SS-Rittmeister

Die Herkunft des Kristallschädels, der sich im Besitz von SS-Gralsforschers Otto Rahn befunden haben soll, ist ebenso fragwürdig wie die dazugehörige Liste. Mehr als rätselhaft erscheint auch die Rolle eines adligen SS-Offiziers. Die Wahrheit über Otto Rahn und den SS-Runenmystiker Karl Maria Wiligut lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Das okkulte Reich“. Was Sie über das Dritte Reich nicht wissen sollen! Hier mehr erfahren.

_ von Gero Bernhardt

Den ersten Teil dieses Beitrags finden Sie hier.

Es spricht allerdings einiges gegen die Authentizität des von dem Magazin Mysteries präsentierten Schreibens. Auffällig ist etwa die in der Abschrift übernommene Zeichnung: „gez. von dem Bach-Zelesky“. Der Name des SS-Offiziers lautete jedoch korrekterweise: von dem Bach-Zelewsky. Dieser nannte sich allerdings seit 1940 von dem Bach – und wird in anderen Dokumenten stets nur so angesprochen.

Ferner war die Bezeichnung „Depositarliste“ im Deutschen Reich ebenso unüblich (und eher typisch für einen Schweizer Autor) wie die Verwendung von „Pergamentpapier“. Des Weiteren sei, wie der Katharer-Forscher Thomas Ritter zu Recht bemerkte, die Verschickung von Unterlagen des SS-Obergruppenführers Hans Kammler nach Böhmen Unsinn, da ja dort Kammlers „Denkfabrik“ ursprünglich angesiedelt war.

Dem Mysteries-Artikel zufolge sollen sowohl Liste als auch Kristalltotenkopf aus dem Nachlass einer alten Dame stammen, die beides von einem Rittmeister Ernst von Alten, einem ehemaligen SS-Mann, erhalten haben soll. Die Existenz dieses Rittmeisters soll durch ein Interview, das die Zeitschrift Quick Anfang der 1950er Jahre mit diesem führte, verifiziert sein. Tatsächlich existiert besagte Familie – in ihrem Besitz befindet sich das Gut Großgoltern in Barsinghausen bei Hannover.

Über diese Merkwürdigkeiten hinaus kursiert eine andere Herkunftsgeschichte über die vorgebliche Depositarliste. Demnach soll sich diese im Besitz eines ehemaligen ungarischen Waffen-SS-Mannes befinden.

Verhaftungen in Brasilien 1943

In der Folgeausgabe der Zeitschrift Mysteries vom Mai/Juni 2011 wurden indes neue Informationen zum Rittmeister von Alten gebracht. Demnach habe der Forscher Thomas Mehner den Hinweis erhalten, dass dieser Hans-Joachim von Alten hieß und als Ingenieur im Kunsterfassungsbataillon „Gutensturm XII“ eingesetzt war, bevor er zusammen mit anderen Mitarbeitern 1944 direkt dem Reichsführer Himmler unterstellt worden sei.

Im März 1945 habe diese eigentlich in Bayern stationierte Gruppe im thüringischen Arnstadt Kisten und Behälter aus der Obhut Himmlers übernommen, um sie in Bayern einzulagern. Allerdings erfolgte diese Einlagerung nur in fünf Fällen, die der Quelle Mehners bekannt seien.

Daneben wurden im zweiten Kristallschädel-Bericht von Mysteries mehrere Quellen zur Existenz von Altens angeführt, darunter persönliche Briefe des Rittmeisters, in denen dieser von einer Tätigkeit für die Sowjets schreibt. Insgesamt machen die Zeilen aber den Eindruck geistiger Verwirrtheit oder vorsätzlicher Irreführung – ein Versuch, die Geheimhaltung für die SS weiter aufrechtzuerhalten?

Durchaus interessant – wenn auch nur von geringem Quellenwert – ist die ebenfalls in der Zeitschrift zitierte Meldung der russischen Prawda, die 2002 von der Festnahme deutscher „Ahnenerbe-Agenten“ 1943 in Brasilien berichtete, was im Zusammenhang mit dem Kristallschädel stehen könnte. Allerdings war Rahn zu diesem Zeitpunkt bereits tot.

Zusammenfassend muss man konstatieren: Auch die neuen Quellen, die 2011 präsentiert wurden, sind kaum geeignet, die Zweifel an der Echtheit der Depositarliste zu beseitigen.

Verbotenes Wissen über das Dritte Reich: Wonach suchte Otto Rahn, wozu die Runenmystik Karl-Maria Wiliguts? Welche Rolle spielten die Thule-Gesellschaft bei der Gründung der NSDAP? Welchem Zweck dienten das sagenumwobene SS-Ahnenerbe und die Wewelsburg? Was hat es wirklich mit der Schwarzen Sonne auf sich, was mit Neuschwabenland, dem Atlantis-Mythos und den Reichsflugscheiben? Mit COMPACT-Geschichte „Das okkulte Reich“ blicken wir hinter die Kulissen und dringen in Tabuzonen ein, in die sich andere nicht vorwagen. Diese bislang wohl brisanteste Geschichtsausgabe von COMPACT können Sie hier bestellen.

Das komplette Inhaltsverzeichnis von COMPACT-Geschichte „Das okkulte Reich“:

Vor 1933: Die okkulten Wurzeln

Seher, Magier, Logenbrüder: Die Zeit der Geheimlehren

Runen, Raunen, Rituale: Ariosophen und Okkultisten

Der Rasse-Mystiker: Lanz von Liebenfels: Sodom und Ostara

Geburt einer Bewegung: Sebottendorfs Hitler-Legende

Mythen unterm Hakenkreuz: Die Thule-Gesellschaft

Der Vril-Mythos: Treibstoff der Arier

Kosmos aus Eis: Hanns Hörbigers Welteislehre

Hitlers Hellseher: Hanussens Verhängnis

1933 bis 1945: Der Schwarze Orden

Himmlers Religion: Im Zeichen der Schwarzen Sonne

Himmlers Forscher: Das SS-Ahnenerbe

Die Wewelsburg: Kultstätte der SS

Himmlers Rasputin: Runen-Mystiker Karl Maria Wiligut

Luzifers Troubadour: Otto Rahn auf den Spuren des Grals

Totenkopf in Tibet: Ernst Schäfers SS-Expedition

Mythos Neuschwabenland: Nazis im ewigen Eis

Nach 1945: Der esoterische Untergrund

Der letzte Avatar: Miguel Serranos NS-Esoterik

Hitlers Hohepriesterin: Savitri Devi: «Sieg Heil!» als Mantra

Der Ritt auf dem Tiger: Julius Evola und das Kali Yuga

Atlantis in der Nordsee: Jürgen Spanuth und das versunkene Reich

Der Mythos lebt: Nazis, UFOs und Aldebaran

COMPACT-Geschichte „Das okkulte Reich“ jetzt hier bestellen.