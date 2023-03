Nazi-Rätsel: Otto Rahn und der Kristallschädel

Hatte sich der SS-Gralsforscher Otto Rahn obskure Reliquien angeeignet – um im Windschatten okkulter NS-Kreise seine Theorien zu untermauern? Oder alles nur ein Fake? Wir gehen der Sache auf den Grund. Was Rahn wirklich suchte – und fand –, hat er in seinem Werk „Luzifers Hofgesind. Eine Reise zu den guten Göttern Europas“ niedergeschrieben. Das lange vergriffene Skandalwerk aus dem „Giftschrank“ ist nun wieder in einer preisgünstigen Neuauflage erhältlich. Hier mehr erfahren.

_ von Gero Bernhardt

Der Heilige Gral, die Bundeslade, die Kristallschädel – allesamt Reliquien, auf deren Spuren sich die Nationalsozialisten befunden haben sollen. Zumindest, wenn es nach den Drehbüchern der von US-Regisseur Steven Spielberg verfilmten Indiana Jones-Reihe geht.

Versatzstücke dieser Szenarien finden sich jedoch nicht nur in Hollywood-Streifen oder Romanen, sondern auch in Sachbüchern, vorwiegend aus dem Genre der anglo-amerikanischen Verschwörungsliteratur. Hier wird die vorgebliche Gralssuche der Nazis immer wieder mit dem Jerusalemer Tempelschatz in Verbindung gebracht, der 68 nach Christi Geburt von den Römern erbeutet und in ihre Stadt verbracht worden sein soll.

Von dort hätten Alarichs Westgoten den Schatz bei der Eroberung Roms 410 in ihre neue Heimat, das Languedoc, mitgeführt. Legenden zufolge sei er hier irgendwo versteckt worden, bis ihn die Katharer, die Erben der Westgoten, übernommen hätten. Spanischen Überlieferungen zufolge lag das Versteck in der sogenannten erwähnten Grotte des Herkules.

In Himmlers Stab

In dieser gigantischen Höhle habe dann der deutsche Forscher Otto Rahn den Schatz geborgen. Nach seinem mehrjährigen Aufenthalt im südfranzösischen Languedoc wurde Gralsforscher Rahn – wie man in COMPACT-Geschichte „Das okkulte Reich“ nachlesen kann – 1935 von Himmler-Berater Karl Maria Wiligut (über den Sie in COMPACT-Geschichte „Das okkulte Reich“ ebenfalls ein großes Porträt finden) für die Schutzstaffel rekrutiert.

Zu Beginn arbeitete Rahn als Referent in der Abteilung Weisthor im Rasse- und Siedlungshauptamt der SS (RuSHA), bevor er im März 1936 in den Persönlichen Stab Himmlers wechselte. Ohne feste Funktion stand er für verschiedene Sonderaufträge Himmlers zur Verfügung, bekam aber in dieser Stellung auch jeden Spielraum, sich auf seine Forschungen zu konzentrieren.

Nach Recherchen für die Erstellung des Stammbaums Himmlers – mit dem er sogar über viele Ecken sogar verwandt war – arbeitete Rahn an verschiedenen Buchmanuskripten, darunter auch „Luzifers Hofgesind. Eine Reise zu den guten Geistern Europas“, und unternahm – oft mit seinem Mentor Weisthor gemeinsam – verschiedene Exkursionen zu deutschen Gralsburgen.

Im Jahr 1937 war Rahn dann in geheimer Misison für Himmler tätig, bevor er aufgrund von Verfehlungen im Zusammenhang mit ausschweifendem Alkoholkonsum einen Strafdienst im KZ Dachau verrichten musste. Zwei Jahre später fiel er komplett in Ungnade: Rahn-Biograf Hans-Jürgen Lange zufolge war seine Homosexualität bekannt geworden. Himmler stellte seinen Mitarbeiter daraufhin vor die Wahl: Selbstmord oder unehrenhafte Entlassung und Disziplinarverfahren. Rahn entschied sich im Februar 1939 für den Freitod in den Tiroler Alpen.

Eine mysteriöse Liste

Soweit der aus den Akten ersichtliche, offizielle Lebenslauf Rahns. Inoffiziell jedoch ranken sich Spekulationen nicht nur um Geheimaufträge Rahns zur Bergung des Grals im Languedoc, sondern auch über sein Weiterleben nach 1939. Legenden, für die keine authentischen Quellen existieren.

Im Jahr 2011 gewann die Frage nach der Gralssuche und der Tätigkeit Otto Rahns jedoch neue Aktualität. In ihrer März/April-Ausgabe jenes Jahres präsentierte die Zeitschrift Mysteries nämlich eine vorgebliche Original-Depositarliste vom 11. April 1945. Auf dieser durch die Gauleitung Schwaben vorgenommenen Abschrift einer vierseitigen Liste aus dem SS-Reichssicherheitshauptamt (RSHA) sind 35 Kunstgegenstände aufgeführt, die von SS-Jagdverbänden von Bayern ins südböhmische Strakonitz verbracht werden sollten.

Unter den aufgeführten Gegenständen befanden sich neben „drei Metallkisten der Forschungsabteilung Ing. Kammler“, mehreren Aluminiumkisten des Reichsführers-SS (Himmler) mit „Katharer-Schriften“ und einem „Originalbehälter Hugo de Payens“ (Letzter Großmeister des Templer-Ordens) auch ein Kristallschädel, der laut Liste zur „Sammlung Rahn“ gehört und ursprünglich aus den „Kolonien Südamerikas“ gestammt haben soll.

Ein solcher, ebenfalls in dem Magazin Mysteries präsentierter Totenkopf aus Quarz, wird hier erstmals mit Otto Rahn in Verbindung gebracht, wurde aber seltsamerweise von diesem nie erwähnt. Weiterhin wird auch ein „Goldkessel, keltisch“ aufgeführt, der mit dem Vermerk „Wewelsburg, Otto Gahr“ erscheint.

Dieser dürfte – die Echtheit des Schreibens vorausgesetzt – mit dem sogenannten dem Chiemsee-Kessel identisch sein und würde demnach aus der Werkstatt von Otto Gahrs stammen. Der von dem im Januar 1932 verstorbenen Münchner Goldschmied – einem frühen Hitler-Vertrauten – gegründete Betrieb wurde

von dessen Frau Karoline weitergeführt und fertigte unter anderem den Totenkopfring der SS an.

Lesen Sie morgen den zweiten Teil dieses Beitrags.

Das Geheimnis der Ketzer: In seinem Standardwerk Werk „Luzifers Hofgesind. Eine Reise zu den guten Göttern Europas" präsentiert Otto Rahn seine Erkenntnisse als Gralssucher der SS. Anders als in der christlichen Überlieferung beschrieben, sah Rahn in Luzifer nicht den Teufel, sondern den alten Lichtbringer-Gott des Nordens, verehrt als Apollon bei den Griechen, als Helios bei den Römern und als Mithras bei den Persern.