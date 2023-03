USA: Trump fordert Ende der Ukraine-Hilfen

Paukenschlag: Der frühere US-Präsident Trump, der im kommenden Jahr wieder ins Weiße Haus einziehen will, hat sich bei der größten konservativen Konferenz Amerikas für den Frieden und gegen weitere Waffenlieferungen an Kiew ausgesprochen. Wie Deutschland schon seit über 100 Jahren von den US-Imperialisten ins Visier genommen wird – und warum uns Washington nun in einen weiteren Krieg ziehen will, erfahren Sie in COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“. Unverzichtbar für alle, die die Wahrheit wissen wollen. Hier mehr erfahren.

Es war mal wieder ein Heimspiel für Donald Trump: Beim Jahrestreffen des Conservative Political Action Conference (CPAC) warteten die Fans mit ihren „Make America Great Again“-Kappen und „Let’s Go Brandon“-Transparenten am gestrigen Samstag schon vor Konferenzzentrum in National Harbor nahe Washington auf ihren Helden.

Und sie sollten nicht enttäuscht werden: In seiner Rede vor der Konferenz der bedeutendsten rechten US-Lobbygruppe (von manchen auch augenzwinkernd „Woodstock für Konservative“ genannt), brannte der Ex-Präsident ein rhetorisches Feuerwerk ab, rechnete scharf mit den Globalisten und Kriegstreibern in Washington ab – und kündigte einen Kurswechsel in der Ukraine-Politik an, sollte er 2024 wieder ins Weiße Haus gewählt werden. In dem Video unten sehen Sie die ganze Trump-Rede ab

Schon Trumps Vorredner hatten dem Publikum ordentlich eingeheizt. War es im letzten Jahr Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der als Gast aus dem Ausland bei der CPAC für eine Abkehr vom Woke-Wahnsinn plädierte, stiegen diesmal die republikanische Politikerin Kari Lake und brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro in die Bütt. Letzterer traf genau den Nerv des Publikums, als er gegen Gender-Ideologie und Zwangsimpfungen wetterte und sich für eine Liberalisierung der Waffengesetze aussprach. Tosender Applaus!

„Junkies, Marxisten, Schläger, Flüchtlinge und Sozialisten“

Dann bestieg Trump – wie schon 2022 Hauptredner der CPAC – die Bühne und löste wahre Jubelstürme aus, als er den „Kampf um die Rettung unseres Landes“ beschwor, „das von Junkies, Marxisten, Schlägern, Flüchtlingen und Sozialisten zerstört wird“.

Trump zeigte sich siegesgewiss wie eh und je:

„Sie werden mich aufhalten wollen, sie wollen euch zum Schweigen bringen, aber sie werden es nicht schaffen.“

Und er heizte den Kriegstreibern um US-Präsident Joe Biden kräftig ein: „Wir werden niemals mehr unbegrenzt Geld in endlose Kriege pumpen“, versprach Trump seinen Anhängern – und zeigte sich überzeugt:

„Ich bin der einzige Kandidat, der garantieren kann: Ich werde den Dritten Weltkrieg verhindern.“

Dann der Paukenschlag: Sollte er im kommenden Jahr wieder ins Weiße Haus einziehen, würde er den Ukraine-Krieg nicht nur an einem Tag beenden können, er würde auch ein „sofortiges Ende“ der Ukraine-Hilfen in Erwägung ziehen. Mit dem so eingesparten Geld könne man gut die von ihm initiierte Flüchtlingsmauer an der mexikanischen Grenze „zu Ende zu bauen“.

Trumps Ansprache gipfelte schließlich in den Worten:

„Ich bin euer ein Krieger, ich bin eure Gerechtigkeit, ich bin eure Vergeltung.“

Auf einer Linie mit Trump

Bei dem sogenannten Straw Poll, der traditionellen Umfrage unter CPAC-Besuchern, wurde klar: Von den rund 2.000 Teilnehmern wünschen sich 62 Prozent Trump als Präsident zurück. Sein innerparteilicher rechter Konkurrent Ron DeSantis landete mit 20 Prozent abgeschlagen auf Platz zwei. Für die eher liberale Republikaner-Kandidatin Nikki Haley sprachen sich gerade einmal drei Prozent der CPAC-Teilnehmer aus.

Übrigens: In Sachen Ukraine liegt DeSantis, Gouverneur von Florida, mit Trump auf einer Linie: Auch er kritisiert die US-Waffenlieferungen an Kiew und warnte erst kürzlich vor einem „Blankoscheck der USA“. Ob er im kommenden Jahr für die Republikaner in den Ring steigen will hat er, im Gegensatz zu Trump, bislang offen gelassen.

