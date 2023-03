Klima-Terrorist: „Müssen riskieren, dass Menschen sterben“

Die Maske fällt endgültig: Ein Klima-Terrorist aus Dresden gibt in einer TV-Dokumentation ganz offen zu, dass die Klima-Kleber bei ihren Aktionen Tote wissentlich in Kauf nehmen. In unserem Spezial Klima-Terroristen: Was Sie denken, wer sie bezahlt zeigen wir Ihnen, die Hintermänner des Klima-Terrors und das, was sie wirklich denken und wollen. Ein Heft voller harter Fakten und sachlicher Analysen. Hier mehr erfahren. Ab Mitte März lieferbar.



Immer noch wird den Klima-Chaoten in weiten Teilen unserer Gesellschaft, insbesondere in den Medien und der etablierten Politik, mit einer erstaunlichen Nachsicht begegnet. Der Begriff „Klimaterroristen“ beispielsweise wurde zum „Unwort des Jahres 2022“ gewählt. Das alles zielt darauf ab, die militanten Aktionen der Klima-Chaoten als ganz normalen „zivilgesellschaftlichen Widerstand“ hinzustellen, der im Grunde genommen einen Dienst an der Gesellschaft darstellt.

„Mental immer vorbereitet, dass jemand stirbt“

Blöd nur, dass die Klima-Terroristen diese von weiten Teilen der Politik gewünschte Sichtweise durch ihre eigenen Aktionen und Aussagen immer wieder konterkarieren. So sprach der Dresdner „Klima-Aktivist“ Christian Bläul in einer TV-Dokumentation für das Sachsen Fernsehen nun ganz offen aus, dass er und seine Gesinnungsgenossen bereit sind, über Leichen zu gehen, um ihre totalitären Ziele zu verwirklichen.

So äußert Bläul in der Dokumentation:

„Ich bin zumindest im Hinterkopf mental immer darauf vorbereitet, dass in unseren Staus jemand stirbt – gerade durch einen Unfall am Ende des Staus könnte es wirklich sein, dass da Menschen sterben und das ist wirklich schwer zu ertragen, aber es ist etwas, was wir ein Stück weit riskieren müssen.“

Argumente wie bei der RAF

Eine Aussage, die eigentlich den Verfassungsschutz alarmieren müsste, hätte der weit links stehende deutsche VS-Chef Thomas Haldenwang nicht schon längst klar gestellt, dass die Klima-Chaoten von seiner Behörde nicht als Extremisten gesehen werden. Dabei erinnert die Argumentation der Klimakleber in fataler Art und Weise den Argumentationsfiguren, die auch die RAF schon zur Begründung ihres Terrors heranzog. Demnach müssen auch menschliche „Kollateralschäden“ in Kauf genommen werden, um das große Ziel zu erreichen – bei der RAF war dies noch die Abwehr des „Faschismus“ und die Schaffung einer kommunistischen Gesellschaftsordnung, die Klimakleber wiederum leben in dem Wahn, dass sie mit ihren fortgesetzten Nötigungen die von ihnen herbeiphantasierte Klimakatastrophe aufhalten könnten.

Die Aussagen Bläuls machen – neben vielen weiteren Indizien – deutlich, dass die „Letzte Generation“ in einem funktionierenden Rechtsstaat schon längst als kriminelle Vereinigung eingestuft worden wäre. Christian Bläul ist schließlich nicht der einige „Aktivist“ dieser Truppe, der Menschenopfer in Kauf nimmt, um die eigenen Ziele zu erreichen.

So verstarb am 31. Oktober vergangenen Jahres nach einem Unfall eine Radfahrerin in Berlin, weil ein Bergefahrzeug der Feuerwehr wegen einer Blockade der „Letzten Generation“ nicht zu der Schwerverletzten durchdringen konnte.

Sehnsucht nach der „grünen RAF“

Doch anstatt wenigstens in einer solchen Situation einmal einen Moment innezuhalten, krakeelte Tadzio Müller, eine der Galionsfiguren der Bewegung, auf seinem Twitter-Account:

„Scheiße, aber: nicht einschüchtern lassen. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln. Shit happens.“

Der Homosexuellen-Aktivist und frühere Referent der Linken-nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung flirtet auf verbaler Ebene schon lange mit dem Gang in den Untergrund. Für diesen fühlt er sich selbst mit 47 Jahren zwar zu alt, kann ihn sich für seine jungen Genossen aber gut vorstellen.

Schon im November vergangenen Jahres schwelgte er im Interview mit dem Spiegel in Gewaltphantasien, die er sich wohlig ausmalte:

„Zerdepperte Autoshowrooms, zerstörte Autos, Sabotage in Gaskraftwerken oder an Pipelines. Das wird es nächsten Sommer auf jeden Fall geben.“

Und weiter:

„Wer Klimaschutz verhindert, schafft die grüne RAF. Oder Klimapartisanen. Oder Sabotage for Future.“

Der Staat schläft

Dieses Selbstermächtigungsdenken, das bereit ist, über Leichen zu gehen, teilt auch Christian Bläul. Er betonte im Interview mit dem Sachsen Fernsehen:

„Was ist besser? Nicht zu protestieren und zu akzeptieren, dass wir ins fossile Weiter-so gehen oder etwas zu versuchen, was die Gesellschaft transformieren und dazu bringen könnte, dass wir die Klimakatastrophe bremsen.“

Zumindest der sächsische Polizeipräsident Jörg Kubiessa fand in der Dokumentation unmissverständliche Worte zu den Äußerungen Bläuls und betonte:

„Das trage ich überhaupt nicht mit. Da es genau an den Stauenden um Lebensgefahr geht, dürfen sie das nicht. Deshalb ist die Antwort ganz klar: Das passt überhaupt nicht in mein Rechtsverständnis.“

Die Klima-Apokalyptiker der Grünen und anderer Parteien, die ständig „disruptive“ Veränderungen im Namen des Klimaschutzes fordern, sind jedenfalls mitverantwortlich für diese erschreckende Entwicklung. Es bleibt zu befürchten, dass es erst weitere Todesopfer geben muss, bis der Staat endlich eine härtere Gangart gegen die Klima-Terroristen an den Tag legt.

