Sommer 1943: Entscheidung vor Kursk

Im Juli 1943 ging es in die entscheidende Schlacht am Kursker Bogen. Die Rote Armee verlor knapp 1.800 Tanks und 300.000 Mann – und doch musste Generalfeldmarschall Erich von Manstein am Ende die Niederlage einräumen. In seinem Buch «Die Hölle von Kursk» schildert der ehemalige Waffen-SS-Freiwillige Kurt Pfötsch das Kampfgeschehen aus eigenem Erleben. Hier mehr erfahren.

Den ersten Teil dieses Beitrags lesen Sie hier.

Besonders der «Panther» bewährte sich. «Er verband Feuerkraft, Panzerschutz und Beweglichkeit zu einem erstklassigen Kampffahrzeug, das allen gegnerischen Panzern in der Regel überlegen war», so das Urteil der britischen Militärexperten Russell und Stephen Hart in ihrem Kompendium German Tanks of World War II. Entscheidende Nachteile auf sowjetischer Seite bildeten auch die Doppelbelastung des T-34-Kommandanten, der gleichzeitig als Richtschütze fungierte, sowie die fehlenden Funkgeräte, die bei den deutschen Panzern zur Standardausstattung gehörten.

«Der Tod auf Ketten»

Der Doppelangriff begann am Morgen des 5. Juli 1943. Im Norden kam Models 9. Armee nach Anfangserfolgen nur langsam voran. Kaum war ein Minenfeld überquert, die dahinterliegenden Stellungen in erbittertem Kampf aufgerollt, sahen sich Pioniere, Infanteristen und Panzergrenadiere schon der nächsten, genauso gesicherten und ebenso hartnäckig verteidigten Grabenstellung gegenüber.

Nach fünf Tagen blieb der Vormarsch der Panzer schließlich stecken. Schwere Gefechte entwickelten sich um den Bahnhof von Ponyri, den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt dieser Region. Nach wechselvollen Kämpfen gelang es den Deutschen, wenigstens die Hälfte des Ortes zu kontrollieren. Doch immer wieder kam es zu Konterattacken, vor allem durch die von Rokossowski hinter den Verteidigungslinien massiert konzentrierten Geschütze und Granatwerfer, die große Verluste kosteten.

Anders die Lage im Süden. Hier durchbrach der tiefgestaffelte Angriff unter schweren Kämpfen die erste und zweite Verteidigungslinie bei Jakowlewo. Das 3. und 48. Panzerkorps unter den Generalen Hermann Breith und Otto von Knobelsdorff (zu seinen Verbänden zählte auch die Elitetruppe der Panzergrenadier-Division «Großdeutschland») sowie Haussers drei SS-Divisionen im Zentrum zertrümmerten in den ersten drei Tagen die 5. Gardearmee, die unter General Alexei Tschadow in völlig unkoordinierten Gegenangriffen zerfiel.

Auch die 7. Gardearmee unter Michail Schumilow wurde schwer mitgenommen. Marschall Georgi Schukow, 1943 de facto Oberbefehlshaber aller sowjetischen Landstreitkräfte, bescheinigte in seinen Memoiren, Manstein habe die Schlacht «mit größter Erfahrung und Initiative geleitet».

Bei dem Städtchen Prochorowka kam es am 12. Juli zu einer schweren Panzerschlacht. Hier stießen südwestlich unterhalb der Höhe 252,2 das II. SS-Panzerkorps der 4. Panzerarmee unter Hermann Hoth und die 5. Garde-Panzerarmee unter Pawel Rotmistrow aufeinander.

Ein Panzerfahrer der «SS-Leibstandarte» erinnerte sich:

«Bei diesen Angriffen hatte ich das Gefühl, dass der Russe seine Panzer aus dem ganzen Land zusammengezogen haben muss. Sie kamen in einer so unwahrscheinlich hohen Anzahl wie Rinder-Großherden bei einer Stampede. – Der Tod auf Ketten.»

Die sowjetische Propaganda hat aus der Schlacht bei Prochorowka ein Heldenepos gezimmert und allen Ernstes vom «Schwanengesang» und «Grab der deutschen Panzerwaffe» fabuliert, der die Rote Armee hier «das Genick gebrochen» habe. Allein bis zu 800 Fahrzeuge des II. SS-Panzerkorps seien vernichtet worden, hieß es.

Stalin tobt

Tatsächlich verfügte dieses Korps über kaum 200 moderne Panzer, welche die rücksichtslos angreifenden Gegner erfolgreich stoppten. Bei nur fünf eigenen Ausfällen zerstörten sie (auch durch den Einsatz des schnellen Panzerjagdfahrzeuges «Marder») mehr als 200 feindliche Panzer und hatten knapp 150 und nicht 3.500 Gefallene zu beklagen. Sie blieben Sieger auf dem Gefechtsfeld, wenn auch die Kräfte zu einem weiteren Vorstoß nicht ausreichten.

Insgesamt verloren die Sowjets an diesem Tag 172 von 219 Kampfwagen, darunter 118 Totalverluste, sowie fast 2.000 Mann. Dieses Debakel entging Stalin keineswegs. «Was haben Sie Ihrer prachtvollen Panzerarmee angetan?», brüllte er General Rotmistrow an und drohte mit einem Kriegsgerichtsverfahren. Zu seiner Verteidigung erfand dieser dann buchstäblich die Heldenschlacht von Prochorowka, die zur Vernichtung des SS-Panzerkorps, ja, des größten Teils der deutschen Panzerverbände geführt haben sollte.

Soweit es sich heute aus seriösen Angaben russischer Kriegshistoriker erkennen lässt, verlor die Rote Armee bei Kursk knapp 1.800 Panzer und 300.000 Mann, während die deutschen Verlustzahlen bei 252 Panzerfahrzeugen und 54.000 Soldaten lagen.

Die Gründe der Niederlage

Nach dem erfolgreichen 12. Juli zeigte sich Feldmarschall Manstein entschlossen, den Durchbruch auf Kursk zu wagen, wenn wenigstens Models Verbände im Norden ihre eroberten Stellungen hielten. «Alle meine Divisionen, bis auf eine Panzerdivision, waren noch angriffsfähig», so sein Fazit.

Doch inzwischen fand an ganz anderer Stelle ein entscheidendes Ereignis statt: Am 10. Juli war eine große westalliierte Streitmacht auf der Insel Sizilien gelandet. Die Truppen Mussolinis streckten hier fast ausnahmslos binnen weniger Tage die Waffen. Der Angriff auf das italienische Festland war nur noch eine Frage der Zeit.

Hinzu kam eine am 12. Juli beginnende, unerwartete sowjetische Offensive im Raum Orel, wo im Bereich der 2. Panzerarmee ein gefährlicher Einbruch entstand, der auch Models 9. Armee bedrohte. Dass Hitler deswegen am 13. Juli völlig entnervt den Abbruch der Kursker Schlacht befohlen habe, ist sehr wahrscheinlich nur eine Legende. Vorläufig wurden jedenfalls keine Truppen von der Ostfront nach Italien abgezogen, das erfolgte erst ab dem 26. Juli. Die Offensive musste jedoch eingestellt werden, und die gesteckten Ziele des OKW wurden in keinem Fall erreicht. Das Gesetz des Handelns ging endgültig auf die Rote Armee über.

Unser Geschenk 🎁 für Sie! Lechfeld 955, Wien 1683, Katzbach 1813, Tannenberg 1914 und mehr: In COMPACT-Geschichte „Mit Blut und Eisen – Die großen Schlachten unserer Geschichte“ führen wir Sie noch einmal an die bedeutenden Schauplätze unseres Ringens um Einheit, Freiheit und Souveränität. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (25. April 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Geschichte „Mit Blut und Eisen“.

Warum wurde die Schlacht bei Kursk verloren? Oft ist die Rede von einem «Meisterspion im Führerhauptquartier», der die deutschen Operationspläne nach Moskau verraten habe. Abgesehen davon, dass bis heute die Identität dieses ominösen Agenten ungeklärt ist – angesichts der Informationen, die den Sowjets mittels Luftaufklärung, Partisanentätigkeit in den besetzten Gebieten und Gefangenenaussagen zur Verfügung standen, hätte es eines Superspions gar nicht bedurft, um die Absichten des Gegners zu erkennen.

Eine weitere wichtige Ursache bestand darin, dass die Soldaten der Roten Armee ihre panische Angst vor der Wehrmacht verloren hatten und sich nicht mehr massenhaft in Gefangenschaft begaben. So berichtet das Kriegstagebuch der 9. Armee:

«Es bleibt eine harte Tatsache, dass der Gegner bisher mit fanatischer Verbissenheit gekämpft hat. Aufgefangene Funkbefehle enthalten immer wieder die Forderung: ”Stellungswechsel verboten, halten Sie bis zum Tode.”»

Man musste konstatieren, «dass auch dieser Feind zu fechten und zu sterben versteht».

Erich von Manstein nannte das Fehlen des Überraschungsfaktors als eine Ursache. Entscheidend aber war seiner Meinung nach, dass vom OKW der Kampf zu früh abgebrochen wurde. Das Scheitern der Operation «Zitadelle» sei «darauf zurückzuführen, dass die deutsche Führung sowohl kräftemäßig wie zeitlich einem Risiko auszuweichen versucht hat, das sie hätte auf sich nehmen müssen, wenn sie den Erfolg dieser letzten großen deutschen Angriffsoperation im Osten sicherstellen wollte».

Aufrüttelnder Zeitzeugen-Bericht: In seinem Buch «Die Hölle von Kursk» versetzt einen Kurt Pfötsch, der als Freiwilliger der Waffen-SS selbst an der Schlacht teilgenommen hat, mitten in das Kampfgeschehen. Im Rahmen des Unternehmens Zitadelle nahmen auch Einheiten der «Leibstandarte Adolf Hitler» im Juli 1943 an dem Versuch teil, den 200 Kilometer langen sowjetischen Frontbogen bei Kursk abzuschneiden. Eine 12-köpfige Gruppe von SS-Grenadieren unter ihrem SS-Rottenführer steht während des zweiwöchigen Unternehmens nahezu ständig im Nahkampf. Der Erlebnisbericht «Die Hölle von Kursk» schildert hautnah die ungeheuren Strapazen, Entbehrungen, Schmerzen und Verluste dieser schicksalhaften Tage. Hier bestellen.