Jetzt amtlich: Atomenergie rettet Menschenleben

In einer Knallhart-Abrechnung mit der gleichermaßen naiven wie hochgradig ideologischen wie auch gefährlichen deutschen Energiewende hat das renommierte US-Magazin Forbes den Blick nun auf ein bislang noch weitgehend unbeachtetes Phänomen geworfen. Demnach gefährdet der überstürzte deutsche Atomausstieg sogar Menschenleben – und dies in einem nicht für möglich gehaltenen Ausmaß.

Atomenergie rettet Leben!

Forbes beruft sich auf eine Studie, die vor drei Jahren im Journal oft he European Economic Association erschien. Die drei Autoren kamen in dieser zu der Schlussfolgerung, dass es in Deutschland durch den von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel in panischer Hast und unter Missachtung aller rechtsstaatlichen Grundsätze durchgepeitschten Atomausstieg zu bis zu 1.100 Todesfällen mehr im Jahr kommt. Grund dafür ist nach Auffassung der Autoren die wegen des Atomausstiegs hochgefahrene Kohleverstromung, die zu mehr Fällen von Asthma, Lungenkrebs und anderen Krankheiten führe.

Bei den Todesraten pro erzeugter Terrawattstunde Strom liegt die Braunkohle mit einem Wert von 32, 72 vor der Steinkohle mit einem Wert von 24,62 vor Öl mit einem Wert von 18,43. Die für den Menschen ungefährlichsten Stromerzeugungsarten sind demnach die Kernenergie mit einer Todesrate von 0,03 pro erzeugter Terrawattstunde sowie die Photovoltaik mit einer Todesrate von 0,02 pro erzeugter Terrawattstunde.

„Nicht wissenschaftlich fundiert“

Die Forbes-Autoren stellen fest:

„Eine Energiewende, die die Kernenergie bei der Umstellung auf saubere Energie nicht anerkennt, ist letztlich nicht wissenschaftlich fundiert. (…) Die Bundesregierung ist dem Irrglauben aufgesessen, dass erneuerbare Energiequellen wie Wind und Sonne die Kernenergie und die Kohle auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien Zukunft vollständig ersetzen können.“

Doch nicht nur die Forbes-Autoren sind über die miserabel gemanagte und undurchdachte deutsche Energiewende entsetzt. Deutliche Worte der Kritik kommen auch von der Ökonomie-Professorin und Wirtschaftsweisen Veronika Grimme. Im Interview mit der Welt äußerte sie:

„Das Abschalten der letzten Atomkraftwerke bedeutet, dass der Strompreis höher ausfallen wird. Natürlich hätte man den Strompreis, die CO2-Emissionen und den Gasverbrauch senken können, wenn man die Atomkraftwerke hätte weiterlaufen lassen. Das ist jetzt nicht passiert, umso wichtiger ist es, darauf hinzuweisen, dass wir weiterhin Gas sparen müssen.“

Explodierende Stromimporte

Wie absurd dieser deutsche Atomausstieg ist, zeigte sich übrigens schon in der vergangenen Woche. Am 16. April, dem Tag nach der Abschaltung der deutschen Meiler, stieg der Anteil der Stromimporte aus Frankreich, Polen und Skandinavienauf 14 Prozent (15. April: sechs Prozent). Da 65 Prozent des Stroms in Frankreich wird durch Atomkraft gewonnen, hat Deutschland nun also erwiesenermaßen mit die sichersten Nuklearanlagen der Welt stillgelegt, um dafür Atomstrom aus weit weniger sichereren Reaktoren zu importieren. Ein noch törichterer Schildbürgerstreich ist wirklich kaum noch denkbar.

