Vorabdruck aus der Maiausgabe von COMPACT-Magazin. Sogenannte Stürme als Akte politischer Willensäußerung sind in Verruf geraten, seit sie in Berlin, Washington und Brasilia böse gescheitert sind. Der «Sturm von Zittau» rettet jedoch die Ehre dieser Aktionsform. Nicht jede spontane Besetzung eines öffentlichen Gebäudes geht nach hinten los. Der Unterschied zum sogenannten Reichstagssturm ist überdeutlich. Am 30. März drangen die Bürger von Hirschfelde, einer kleinen Gemeinde, die ein Asylheim für 150 Migranten erhalten sollte, empört in