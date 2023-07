Nordsee-Atlantis: Intrige gegen Spanuth

Das sagenumwobene Inselreich ist kein Mythos! Und es lag nicht im Mittelmeer, sondern im Norden. Die Belege dafür liefert Jürgen Spanuth in seinem bahnbrechenden Werk „Das enträtselte Atlantis“. Doch der Forscher wird bis heute diffamiert – und die Gründe dafür reichen zurück bis ins Dritte Reich. Machen Sie sich selbst ein Bild: Spanuths Buch gibt es hier.

In seinen um 360 v. Chr. verfassten Dialogen „Timaios“ und „Kritias“ erwähnt Platon ein Inselreich im Atlantischen Meer. Ausgehend von der Hauptinsel „jenseits der Säulen des Herakles“ – das sind die Felsen von Gibraltar – seien von dieser Seemacht große Teile Europas und Afrikas unterworfen worden. Infolge einer Naturkatastrophe sei das Reich jedoch etwa 1.200 Jahre vor unserer Zeitrechnung binnen „eines einzigen Tages und einer unglückseligen Nacht“ untergegangen.

Bis heute streiten sich die Gelehrten über die Lokalisierung jenes Inselreiches, das als Atlantis bekannt geworden ist. Für den Forscher Jürgen Spanuth (1907–1998), der in den 1930er Jahren und nach dem Zweiten Weltkrieg im nordfriesischen Bordelum als evangelischer Pastor wirkte, stand jedoch fest, dass der sagenumwobene Ort in der Nordsee nahe der heutigen Insel Helgoland gelegen haben muss. In seinem Buch „Das enträtselte Atlantis“ vertritt er die stichhaltig begründete Ansicht, dass Atlantis das politische und religiöse Zentrum der nordischen Bronzezeit war.

Spanuths Thesen

Als archäologischer Autodidakt – das hatte er mit dem Troja-Entdecker Heinrich Schliemann gemein – finanzierte Spanuth seine Tauchfahrten in der Nordsee mit eigenem Geld und aus Mitteln wohlhabender Mäzene. Er fertigte Berichte und Karten über seine Funde und Fundorte an, studierte als gelernter Altphilologe antike Schriften und kam zu dem Ergebnis, dass der Untergang von Atlantis die Völker des Nordens zur Wanderung zwang, wobei sie bis nach Ägypten vorgedrungen seien und weite Teile Griechenlands und der Levante besetzt hätten. Durch diese „Atlantischen Kriege“ sei-en in der mediterranen Region neue Kulturen begründet worden.

Im Zuge seiner Untersuchungen veröffentlichte Spanuth 1953 sein Werk „Das enträtselte Atlantis“ bei der renommierten Deutschen Verlagsgesellschaft. Darin vertrat er folgende Hauptthesen:

1. Platons Atlantisbericht beschreibt reale Geschehnisse, die sich um 1200 v. Chr. ereignet haben.

2. Ein Vergleich der Angaben mit zeitgenössischen ägyptischen Texten belegt, dass die wiederholte Beteuerung Platons, er habe diese lediglich nacherzählt, zutreffend ist.

3. Dieser Vergleich zeigt darüber hinaus, dass die Völker des Atlantisberichts identisch mit jenen „Fremdvölkern“ – Phrst (Friesen), Sakar (Sachsen) und Denen (Dänen) – sind, die zu Beginn des 12. Jahrhunderts v. Chr. in den Berichten von Ramses III. als ernste Bedrohung für Ägypten bezeichnet wurden.

4. Die Heimat dieser auch als „Seevölker“ bezeichneten Eroberer lag gemäß altägyptischen Texten „auf den Inseln im Großen Wasserkreis“, „im Norden“ und „an den Enden der Welt“. Die Lokalisierung im Mittelmeer (wie von anderen Forschern behauptet) kann daher nicht zutreffend sein. Vielmehr ist das Nordseegebiet gemeint.

5. Die versunkene Königsinsel dieser Völker befand sich daher ebenso in der Nordsee. Aufgrund der detaillierten Beschreibungen muss sie zwischen der heutigen Insel Helgoland und der Halbinsel Eiderstedt gelegen haben.

6. Die auch von anderen Forschern aufgestellte Hypothese, nach der diese Königsinsel der Atlanter identisch mit der Königsinsel der Phäaken ist, die Homer in seiner Odyssee besingt, ist korrekt.

Kieler Tribunale

Anders als heute oft behauptet wird, lag Spanuth jegliche esoterische Atlantis-Deutung fern. Vielmehr verwarf er derartige Theorien, die Anfang der 1920er Jahre in völkischen Kreisen kursierten und dann zur Zeit des Dritten Reiches, vor allem im SS-Ahnenerbe, fröhliche Urständ feierten, als unwissenschaftlich.

Dies verhinderte allerdings nicht, dass er sich in den 1950er Jahren einer regelrechten Kampagne ausgesetzt sah, die von verschiedenen Wissenschaftlern der Universität Kiel ausging. Der Angegriffene nahm umfassend Stellung zu den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen und verteidigte seine Thesen, galt jedoch nach den Anwürfen der Professoren als diskreditiert.

Wortführer der Fronde war der Kieler Geologe Karl Gripp, um den sich vierzehn weitere Wissenschaftler scharten. Bemerkenswert ist allein schon folgende Aussage Gripps, die von Gerhard Gadow in seinem 1974 erschienenen Buch „Der Atlantis-Streit“ zitiert wird: „Ich lehne es ab, Spanuths Buch ‚Das enträtselte Atlantis‘ zu lesen, da ich mich als Geologe nicht beeinflussen lassen will. Für mich ist das Buch weder interessant noch akzeptabel. Am 4. November 1953 findet in Kiel eine Diskussion über die Atlantis-Streitfrage statt. Diese Diskussion wird vom Geologischen Institut der Universität Kiel veranstaltet. Damit wir nicht ins Uferlose kommen, hat jeder nur 10 Minuten Sprecherlaubnis. Zu dieser Diskussion möchte ich noch einmal sagen, dass ich dabei nicht mit Spanuth – falls er anwesend sein wird – diskutieren werde!“

Diese und eine weitere Veranstaltung gingen allerdings anders vonstatten als es Gripp, der als Leiter des Geologischen Instituts alles andere als neutral war, angekündigt hatte. Hierzu schreibt Arno Behrends in seinem aufschlussreichen Werk „Nordsee-Atlantis. Ursachen, Verlauf und Folgen der Atlantischen Kriege“ :

„Beide Tagungen verliefen nach demselben Muster und nach allen nur erdenklichen rabulistischen Kniffen: Spanuth erhielt 20 Minuten, um zu Beginn seine sechs Grundthesen vorzustellen. Anschließend trugen die Kritiker über fünf Stunden lang ihre Aufsätze vor, auf die Spanuth am Ende noch einmal das Wort zur Entgegnung von 10 bis 15 Minuten gewährt wurde. Ihm wurde jedoch untersagt, sein umfangreiches Bildmaterial zu zeigen. Es zeugt wohl von mehr als gutem Willen, dass Spanuth trotz diesen unfairen Bedingungen überhaupt zu den beiden gegen ihn veranstalteten Schauprozessen erschien.“

Behrends meint: „Wer Spanuths Werke im Original liest, erkennt den ständigen Entwicklungsprozess. Er war immer bereit, seine eigenen Theorien zugunsten neuer Erkenntnisse zu modifizieren oder, wenn dies geboten war, auch zu verwerfen. Es ist jedoch das ehrlose Verdienst der Herren um Gripp, dass Spanuth in der Öffentlichkeit bis heute nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient, da auch die unsinnigste Kritik immer Zweifel schafft. Dass sie leicht und schnell zu widerlegen ist, wird dabei überhaupt nicht wahrgenommen. Denn auch wenn die Propagandisten nie gewinnen konnten, so haben sie doch ihr Ziel erreicht, nämlich Spanuth und die Nordsee-Atlantis-Theorie in der öffentlichen Meinung lächerlich zu ma-chen und auf das Niveau der übrigen Atlantisliteratur herabzureden.“

Verschwörung der Altnazis

Während einige seiner Kritiker Spanuth später um Verzeihung baten, blieb Gripp dem Pastor aus Nordfriesland bis zuletzt in innigster Feindschaft verbunden. Dies dürfte vor allem mit der Vergangenheit des Geologen zu tun gehabt haben.

Dessen Karriere schien Anfang der 1930er Jahre bereits beendet, nachdem er eines Plagiats überführt worden war und ihm das Recht entzogen wurde, jemals wieder ein Lehramt an einer deutschen Universität zu bekleiden. Gripp biederte sich jedoch den Nationalsozialisten an, insbesondere dem schleswig-holsteinischen Gauleiter Hinrich Lohse, und wurde wieder in Amt und Würden gehoben.

Nach dem Krieg behauptete Gripp, er sei nicht wegen des Plagiats, sondern aus politischen Gründen aus dem Universitätsdienst entfernt worden. So dauerte es nicht lange, bis er auf den Lehrstuhl für Geologie an der Universität Kiel berufen und dann sogar zum Dekan gewählt wurde. Gripp hatte nun eine Reihe von Kollegen, die während der NS-Zeit engagiert worden waren oder, wie Ernst Sprockhoff, der später ebenfalls gegen Spanuth auftreten sollte, sogar zeitweilig beim SS-Ahnenerbe tätig waren, förmlich in der Tasche, da diese um ihre Anstellung bangten. So schuf sich der Geologe seinen Kreis von Spanuth-Gegnern.

Doch warum war der Mann überhaupt so sehr gegen Spanuth eingestellt? Hierfür liefert Behrends in seinem Buch „Nordsee-Atlantis“ eine überraschende Erklärung:

„Wenige Jahre später, Anfang der 1950er Jahre, waren Spanuths erste Tauchexpeditionen erfolgreich verlaufen, und er hatte zum ersten Mal einige Platten von der Basileia {die Königsinsel der Phäaken aus den Erzählungen Homers; für Spanuth war dies Helgoland} bergen können. Gripp, der bis dahin nie wissenschaftlich mit Spanuth zu tun hatte, schrieb nun, dass er die Funde gern einer wissenschaftlichen Untersuchung unterziehen würde. Man darf dieses Angebot zu jenem Zeitpunkt noch durchaus ernst nehmen. Spanuth jedoch hatte zuvor schon nichtsahnend den Auftrag an einen alten Freund von sich vergeben – einen alten Freund aus Hamburg namens Hermann Rose, den Mann, der einst Karl Gripp als Scharlatan entlarvt und überführt hatte. Die Welt ist klein, und Friesland ist noch kleiner.“

Tatsächlich ist es auffällig, dass die Hatz gegen den Bordelumer Pastor und sein bahnbrechendes Werk „Das enträtselte Atlantis“ erst nach diesem Vorfall einsetzte – und natürlich spielte bei allem dann auch eine Rolle, dass Spanuth zeitweise Mitglied der NSDAP war.

Der ließ sich jedoch niemals herab, es seinen Kritikern mit gleicher Münze heimzuzahlen, sondern konzentrierte sich voll und ganz auf die wissenschaftliche Untermauerung seiner Thesen, die mittlerweile mit den modernen Methoden der Naturwissenschaft wie der C-14-Radiokarbontechnik zumindest als nicht vollständig substanzlos gelten können.

