Nach AfD-Sieg: Das Heulen der BRD-Elite

Der Triumph des AfD-Kandidaten Robert Sesselmann bei der Landratswahl im südthüringischen Sonneberg lässt Medien und Politiker am Rad drehen. Brauchen die Nachhilfe in Demokratie? Wir liefern: COMPACT-Paket „1.000 Seiten BRD-Diktatur“ jetzt für 14,99 Euro (statt für 79,75 Euro). Hier mehr erfahren.

Panik, Wut, Verzweiflung: Altparteien und Mainstream-Medien wollen nicht wahrhaben, dass sich die Deutschen zunehmend von ihnen abwenden. Nach dem Wahlsonntag von Sonneberg schlagen sie um sich. Einige Beispiele:

◼️ SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach führt die Riege der Entsetzten an und äußerte sich gestern direkt nach der Stimmenauszählung. Er sieht in dem AfD-Ergebnis von Sonneberg einen „Tiefpunkt unserer Politik seit dem Fall der Mauer“. Die AfD schüre Angst und Hass, habe aber „Lösungen für Nichts“, giftete er via Twitter.

◼️ Eine Klatsche stellt das Wahlergebnis von Sonneberg natürlich auch für Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow dar. Entsprechend entsetzt gab sich der Linkspolitiker denn auch im Interview mit dem ZDF: „Ich glaube, wir müssen den Geist der deutschen Einheit neu definieren.“

◼️ Die grüne Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt war ebenfalls ganz und gar außer sich. Sie twitterte mit Blick auf die CDU: „Wer rhetorisch oder real auf Spaltung setzt, muss sich nicht wundern, wenn dann das Original gewählt wird.“ Für Timon Dzienus, Parteifreund der Göring-Eckardt und Bundessprecher der Grünen Jugend, sei es eine „Schande, dass ein Kandidat einer Neonazi-Partei in solch ein politisches Amt gewählt wird“.

◼️ Da mag Pöbel-Ralle nicht zurückstehen. Ralf Stegner, vormaliger Innenminister in Schleswig-Holstein und derzeit für die SPD im Bundestag, lieferte bei Twitter zuverlässig ab und bezeichnete den Wahlsonntag von Sonneberg als „Tag der Schande“, der in die Geschichte eingehen werde. Stegner wörtlich: „Demokratiefeinde, Rassisten, Antisemiten, Nationalisten von der AfD wählt man nicht, wenn man einen Funken Anstand und Verstand hat!“ Und, er kann es nicht lassen: „90 Jahre nach der Machtergreifung und dem Beginn der Nazi-Diktatur wählt der Kreis Sonneberg in Südthüringen einen Rechtsextremisten zum Landrat.“

Unser Geschenk 🎁 für Sie! Mit der Edition „Putin verstehen“ haben wir eine Lücke geschlossen, denn erstmals haben wir damit die wichtigsten Reden des russischen Präsidenten zum Ukraine-Krieg in deutscher Übersetzung einem breiten Publikum öffentlich gemacht – im Original und unverfälscht. Ohne politisch korrekten Filter. Ein zeitgeschichtliches Dokument ersten Ranges! Diese Ausgabe (124 Seiten), die sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Freitag (30. Juni 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Edition „Putin verstehen“.

◼️ Für Grünen-Schwergewicht Ricarda Lang sei das Ergebnis der Landratswahl „bestürzend“. Sie setzte bei Twitter auf die übliche Phrase: „Spätestens jetzt ist die Zeit, wo – bei allem Streit in der Sache – alle demokratischen Kräfte zusammen die Demokratie verteidigen müssen.“ Die AfD füttere Ängste und Hass“, so die Grünen-Vorsitzende.

◼️ Omid Nouripour, neben Lang ebenfalls Chef der grünen Partei, präsentierte sich bei Twitter in Trauer. Der Wahlsonntag sei „ein Schwarzer Tag für die Demokratie“. Und: „‘Wehret den Anfängen‘ bedeutet spätestens jetzt, dass die demokratischen Kräfte unseres Landes den Schulterschluss suchen müssen, um diese Feinde Deutschlands zu bekämpfen.“

◼️ Offenbar getrieben von Schlaflosigkeit lud Thüringens SPD-Innenminister Georg Maier über Twitter die Landesvorsitzenden von Linkspartei, CDU, Grünen und FDP am späten Sonntag-Abend „zu einem Gespräch ein, um zu beraten, was das Wahlergebnis in Sonneberg für Thüringen bedeutet“. Er fügte bedeutungsschwanger hinzu: „Jetzt heißt es, parteipolitische Interessen hintan zu stellen und gemeinsam die Demokratie zu verteidigen.“

◼️ Der Thüringer CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring gab im Interview mit dem ZDF allerdings zu bedenken: „Wie kommt das bei den Wählern an, wenn alle anderen sich mit ihrer eigenen inhaltlichen Programmatik zurücknehmen, nur um die Partei AfD zu verhindern?“ Dieses Verhalten werde auf Dauer „nicht aufgehen“.

◼️ Die CDU-Kreisvorsitzende von Sonneberg, Beate Meißner, hat indes die Bundes-CDU für den Wahlausgang in Sonneberg in Haftung genommen. Im Interview mit der dpa sagte sie: „Das ist nicht nur ein Denkzettel, sondern eine volle Breitseite – aber nicht gegen den CDU-Kreisverband Sonneberg, sondern gegen die CDU auf Bundesebene.“

◼️ Axel Steier, der betont antideutsche Kopf der Schlepper-Gang Mission Lifeline, hat seine spezielle Sicht auf die Dinge: Er twitterte hasserfüllt: „Hätte es genug Zuzug aus dem Ausland gegeben und hätte man diesen Menschen sofort das Wahlrecht eingeräumt, wäre Sonneberg heute kein Thema. Deshalb: Grenzen auf!“

◼️ Die Jusos in Thüringen polterten wenige Stunden nach Schießung der Wahllokale bei Twitter: „Thüringen zeigt sich von seiner braunsten Seite.“ Ann-Sophie Bohm, Landessprecherin der Grünen in Thüringen, in einer Erklärung zur Wahl: „Das Ergebnis entsetzt mich. Dass Menschen offenkundig unzufrieden mit politischen Entscheidungen seien, sei noch lange kein Grund, den Kandidaten einer rechtsextremen Partei zu wählen.“ SPD-Politikerin Sawsan Chebli ergänzte: „Das ist der absolute Horror.“

◼️ Die stets sehr laute Katharina Schulze von den Grünen in Bayern twitterte: „Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass Verfassungsfeinde nicht gewählt werden. Und zeigen wir Solidarität und Unterstützung mit all denen in Sonnenberg, die nach diesem Wahlergebnis mit Angst und Sorgen ins Bett gehen.“

◼️ Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, hat den Wahlausgang als „Schande“ bezeichnet. Jeder AfD-Wähler habe „wissentlich für eine Partei gestimmt, zu deren Kern Rassismus, Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit gehören“.

◼️ Dass Ulf Poschardt, Chefredakteur von WeltN24, bei Twitter ausdrücklich vor Wählerbeschimpfungen warnte, brachte Rainald Becker auf die Palme. Der GEZ-Journalist: „Okay, Welt-Abo kündigen. Nicht die Faschisten sind schuld, wenn sie an die Macht kommen. Sondern die, die sie gewählt haben.“ Zur Erinnerung: Becker war es, der im Mai 2020 in einem Kommentar für die ARD-Tagesthemen Kritiker der Coronamaßnahmen als „Wirrköpfe“ und „Spinner“ beleidigt hatte.

Der Mainstream entfernt sich weiter und weiter von demokratischen Spielregeln. COMPACT liefert als Gegengewicht das wichtige Paket „1.000 Seiten BRD-Diktatur“. Jetzt gibt es diese Sammlung für 14,99 Euro statt für 79,55 Euro. Hier bestellen.