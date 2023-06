COMPACT-Sommeroffensive beginnt am 30.6.

Drei Veranstaltungen und unser großes COMPACT-Sommerfest: In den nächsten Wochen können Sie die COMPACT-Macher wieder live erleben!



An diesem Freitag (30.6.) und Samstag (1.7.) geht es los: „Ami go home! Mein Leben für die Souveränität Deutschlands und für den Frieden!“ Das ist das Motto, unter das ich meine Lesereise gestellt habe. Es ging mir immer und geht mir vor allem heute um Freiheit für Deutschland, Frieden mit Russland! Diese Vision, im Osten populär und mehrheitsfähig, muss auch im Westen verbreitet werden. Deshalb gehe ich diese Woche dorthin, wo ich noch nie war: am Freitag nach Leverkusen und am Samstag ins Saarland, Beginn jeweils 19 Uhr. (Melden Sie sich im Formular am Ende der Seite an. Dann informieren wir Sie am Donnerstag per Email über den genauen Ort der Veranstaltungen.)

In den Vortragsabenden werde ich die aktuelle Lage behandeln und aus meiner Biografie „Ich bin Deutscher. Wie ein Linker zum Patrioten wurde“ lesen. Mein Kampf gegen den USA-Imperialismus hat nämlich nicht erst heute begonnen, sondern schon vor 50 Jahren… Frieden und Patriotismus sind keine Frage von Links und Rechts, sondern eine Frage von Vernunft und gesundem Menschenverstand, daher eine Konstante in meinem Leben.

Am 4. Juli findet dann die öffentliche Filmpremiere unserer neuen Doku „Im Würgegriff der Klima-Sekten“ statt, und zwar in Nauen bei Berlin. In dem Film nehmen wir die Fußtruppen des Great Reset ins Visier – und zeigen, welchen Interessen die Straßenkleber und Bilderstürmer wirklich dienen. Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20 Uhr: Casa Toro Negro, Berliner Straße 1, Nauen. Bitte benutzen Sie zur Anmeldung ebenfalls das Formular unten (im Datumsfeld das richtige Datum 4.7. auswählen).

Zu allen diesen Veranstatungen haben COMPACT-Abonnenten und COMPACT-Clubmitglieder , die treuesten Unterstützer meiner Arbeit, freien Eintritt – aber bitte dennoch anmelden und plätze sichern.

Am 12. August steigt dann das traditionelle COMPACT-Sommerfest, wie im letzten Jahr in Stößen/Sachsen-Anhalt auf dem Rittergut Nöbeditz. Mit den Köpfen der Opposition feiern wir die Erfolge dieses Sommers! Bitte schnell anmelden – fast die Hälfte der Karten sind schon weg, und diese Woche Freitag (30.6.) endet der Frühbucherrabatt. Zu diesem Zweck gehen Sie bitte auf die Seite compact-live.de.