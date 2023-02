München, 18.2.: Querfront gegen Kriegstreiber

Gegen die NATO-„Sicherheits“konferenz: Patrioten, Querdenker und ehrliche Linke gemeinsam. Auftakt am 18.2. um 11 Uhr am Karl-Stützel-Platz, Nähe Hbf.

Große Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz (SiKo). Die NATO-Staaten wollen dort eine neue Offensive für den Kampf gegen Russland beschließen, unter anderem mit Kampfflugzeugen. Skandal: Für Kampfbomber wirbt schon der Chef der SiKo, Christoph Heusgen. Trotzdem werden erwartet: Scholz, Macron, Kamala Harris und natürlich Abgesandte aus Kiew. Hatten in den vergangenen Jahren nur die Linken demonstriert, gibt es dieses Jahr auch eine starke Mobilisierung aus unserem Spektrum. Den Auftakt macht die AfD München-Ost, auf der Kundgebung „Kriegstreiber stoppen“ um 11 Uhr am Karl-Stützel-Platz (Nähe Hbf) sprechen neben den MdBs Petr Bistron, Steffen Kotré und Christa Baum auch COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer und viele andere. Um 13 Uhr laufen wir zum nahegelegenen Königsplatz, um uns der Kundgebung der Querdenker („München steht auf“) anzuschließen. Dort sprechen unter anderem Diether Dehm (MdB Die Linke bis 2021) und Jürgen Todenhöfer (früher CDU und Burda-Chef). Dehm wird seinen Song „Ami go home“ spielen, das freut uns Patrioten ebenso wie ehrliche Linke.

In München kann also gelingen, was als einziges den Krieg verhindern kann: eine Querfront über die bisherigen ideologischen Gräben hinweg, eine echte Volksfront. Wird München zahlenmäßig stark, so könnte das auch auf andere Demonstrationen der nächsten Zeit ausstrahlen, zum Beispiel auf die Wagenknecht-Demo eine Woche später, zu der die Linksikone die AfD fürs erste ausgeladen hat. Aber das muss nicht das letzte Wort sein.

Weitere wichtige Termine im Februar: 22. Februar patriotischer Aschermittwoch in Gera (unter anderem werde auch ich sprechen, siehe Bild oben), 24. Februar AfD/Pegida-Demo in Dresden (Höcke spricht), 25. Februar Wagenknecht-Demo in Berlin, 26. Februar Ami-go-home-Demo in Ramstein (12 Uhr am Bahnhof)..

