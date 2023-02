Lawrow: „Auf zur großen Eurasischen Partnerschaft“

China und Russland sind militärisch, geopolitisch und wirtschaftlich zwei Giganten. Doch können Sie zum beiderseitigen Nutzen zusammenarbeiten? Der russische Außenminister Sergej Lawrow antwortet darauf im fünften Teil seines Interviews mit Rossiya 24 und RIA Novosti. Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine, knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands sowie Putins Grundsatzrede vor dem Einmarsch im O-Ton finden Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier mehr erfahren.

_ Dmitri Kisseljow im Gespräch mit Sergej Lawrow

Eine Frage zu China. Die Beziehungen zu Peking machen rasche Fortschritte. Wir sind dabei, mit der VR China eine neue Weltordnung aufzubauen. Welche Berührungspunkte könnten wir haben? Oder gibt es vielleicht sogar einige Risiken? Es ist immer gefährlich, mit einem Riesen zu tanzen. Er könnte einem auf die Füße treten. Sind die Beziehungen zu China mit gewissen Risiken behaftet?

„Berührungspunkte“ scheint eine sehr bescheidene Beschreibung unserer bilateralen Beziehungen zu sein. In unseren Erklärungen heißt es, dass wir zwar kein Militärbündnis gründen werden, dass diese Beziehungen aber über Militärbündnisse im klassischen Sinne dieses Wortes hinausgehen, weil es keine Einschränkungen, Grenzen oder Tabuthemen gibt. Besagte Beziehungen sind die besten in der gesamten Geschichte der UdSSR, der VR China und der Russischen Föderation.

Unser gemeinsames Interesse besteht in erster Linie darin, dass wir uns gemäß unseren nationalen Plänen entwickeln können, in Übereinstimmung mit den Normen des internationalen Handels (zum Teil gemäß WTO-Normen) und dem vom Westen geschaffenen System: den Bretton-Woods-Institutionen, dem IWF und der Weltbank. Als wir diesen Institutionen beitraten, gab es bestimmte Regeln, die wir akzeptierten. Es hat 17 Jahre gedauert, bis wir der WTO beigetreten sind. Wir akzeptierten die Regeln, die einen fairen Wettbewerb garantierten.

„USA können alles auf den Kopf stellen“

Jetzt ist auch dies alles zerstört. Die WTO hat die Arbeit des Streitbeilegungsgremiums (Dispute Settlement Body, DSB) blockiert, weil China Amerika auf seinem Gebiet und nach seinen Regeln „ausgespielt hat“. China hat jedes Recht, eine Entschädigung zu fordern, und das Streitbeilegungsgremium würde diesen Fall sicherlich zu Chinas Gunsten entscheiden, wenn die Vereinigten Staaten die Arbeit dieses Gremiums zuließen. Die Amerikaner blockieren lediglich die Ernennung neuer Mitglieder des Gremiums für die noch freien Stellen. Es gibt kein Quorum. Dies ist ein rein bürokratischer Ansatz, ein „sowjetischer Parteiansatz“ im schlimmsten Sinne. Das geht nun schon seit vielen Jahren so. Weil China alle Streitigkeiten mit den USA gewonnen hat, hat die USA die WTO-Reform ins Leben gerufen, nachdem sie öffentlich verkündet hatten, dass sie sich auf die Interessen der USA und der EU stützen sollte. Ganz einfach: Anderen wird ihr Platz zugewiesen und gesagt, wie sie sich zu verhalten hätten!

Das Gleiche geschieht im Internationalen Währungsfonds. Wenn man die Kriterien anwendet, nach denen der IWF und die Weltbank gegründet wurden, könnten die BRICS-Länder heute eine größere Anzahl von Anteilen und Stimmen für sich beanspruchen, als in der derzeitigen Situation, in der die USA alle Entscheidungen im Alleingang blockieren und auf den Kopf stellen können – eine Situation, die sich eigentlich schon seit einigen Jahren abzeichnete.

Wenn alles gerecht wäre, würden wir den Leitern unseres Wirtschaftsblocks, die über die positiven Aspekte der Globalisierung sprechen, aufmerksamer zuhören. Diese Merkmale gibt es aber nicht mehr. Wir haben das früher erkannt, weil wir die ersten waren, die im Zusammenhang mit dem, was die USA über die Ukraine gegen uns geplant hatten, „einen Schlag einstecken“ mussten.

„Es stehen Billionen auf dem Spiel“

Außerdem sind wir nicht so stark in dieses System eingebunden wie China, was den Handel betrifft. China hat US-Wertpapiere im Wert von 1,5 Billionen Dollar gekauft. Die Tiefe der Verstrickung Chinas in das derzeitige System, kann nicht mit unserer Lage verglichen werden. China ist verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Abhängigkeit zu verringern. Daran habe ich keine Zweifel. China hat bereits damit begonnen, diese Schritte einzuleiten. Dafür gibt es zahlreiche Anzeichen. Peking wird mehr Zeit brauchen, um parallele Instrumente und Mechanismen zu schaffen, mit denen es sich gegen die Willkür der USA als Hauptverwalter des weltweiten Währungs‑, Finanz- und Handelssystems in dieser Phase zu schützen vermag. Diese Mechanismen und Instrumente sollten jedoch nicht über Nacht entstehen. Andernfalls könnten sie schwerwiegende wirtschaftliche Verwerfungen auslösen, wenn man bedenkt, wie sehr die Volkswirtschaften der USA und Chinas miteinander verflochten sind, wobei Billionen von Dollar auf dem Spiel stünden.

Dieses Thema wird nicht nur diskutiert: Es wird ständig nach Möglichkeiten gesucht, neue Mechanismen zu schaffen. Dieser Prozess führt zu einer Fragmentierung der globalen Mechanismen. Im Moment sind diese Mechanismen noch mit den USA und ihren Satelliten verbunden. Sie sind jedoch nicht mehr global und dienen nur einer Gruppe von Staaten. Wenn die Länder Lateinamerikas und der Karibik aufgefordert werden, über ihre eigenen Finanzinstrumente nachzudenken, so ist dies eher eine „Regionalisierung“ der Globalisierung.

„Ressourcenverschwendung vermeiden“

In unserer Region schlug Präsident Wladimir Putin vor, sich mit den Integrationsprozessen im größeren eurasischen Raum zu befassen. Dazu gehören die EAEU, die ASEAN mit ihren weitreichenden Plänen und die SCO, die neben ihrer Sicherheitsagenda auch gute Verkehrs‑, Logistik- und Wirtschaftsaussichten versprechen. An dieser Stelle möchte ich Chinas Seidenstraßeninitiative und das Abkommen über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Eurasischen Wirtschaftsunion und ihren Mitgliedsländern einerseits und der Volksrepublik China andererseits erwähnen.

Auf dem Russland-ASEAN-Gipfel in Sotschi 2015 schlug Wladimir Putin vor, die Pläne zu harmonisieren, anstatt die Positionen anderer Organisationen den Strukturen aufzuzwingen.

Widersprechen sich diese Projekte nicht gegenseitig?

Es gibt keine Widersprüche. Die Hauptsache ist, dass Doppelarbeit oder die Verschwendung von Ressourcen vermieden wird. Der Prozess ist bereits in Gang gekommen. Es gibt eine Vereinbarung über die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Eurasischen Wirtschaftskommission und dem Verband Südostasiatischer Nationen sowie eine Vereinbarung zwischen der Eurasischen Wirtschaftskommission und dem Sekretariat der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Die SCO hat auch ein Memorandum mit ASEAN geschlossen.

Präsident Putin schlug vor, den Prozess der Harmonisierung der Integrationsbestrebungen als die Bildung der Großen Eurasischen Partnerschaft (Greater Eurasian Partnership) zu bezeichnen. Bereits 2015 gab es die objektive Forderung, nach einer Alternative zur Globalisierung zu suchen, die uns viele Jahre lang aufgezwungen worden war, aber immer noch als mehr oder weniger zufriedenstellendes Arrangement angesehen wird. Die Alternative dazu ist die Große Eurasische Partnerschaft als Ausdruck eines Trends zur Regionalisierung globaler Prozesse.

Aber wie steht es um die Risiken? Es gibt die weit verbreitete Meinung, dass China so groß ist und wir so klein sind. Es könnte sich etwas ändern, und wir würden mit etwas Unüberwindbarem konfrontiert. Wie berechtigt sind solche Befürchtungen?

Man wirft uns auch vor, dass wir groß wären und alle um uns herum beleidigten. Es wird behauptet, dass den ehemaligen Sowjetrepubliken nicht der ihnen gebührende Respekt entgegengebracht würde. Viele werden mit solchen Anschuldigungen kommen. Und es gibt auch viele, die uns mit China Angst einjagen wollen. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um ein Spiel, das darauf abzielt, uns daran zu hindern, zu kooperieren und unsere Positionen in der Wirtschaft oder in internationalen Angelegenheiten zu koordinieren. Es besteht kein Zweifel, dass die von Russland und der VR China unterzeichneten Pläne den Interessen sowohl Moskaus als auch Pekings entsprechen. Sie definieren die Rolle unseres Landes nicht als untergeordnet. Diese Pläne sind für beide Seiten von Vorteil. Sie beschränken sich keineswegs auf Energielieferungen an China. Sie erstrecken sich auch auf den Weltraum, die Kernenergietechnik und viele andere Hochtechnologiebereiche.

„Ihr Kampf gegen China wird viel Zeit brauchen“

Ich möchte daran erinnern, dass der Westen Russland und China als Autarkien und Hauptbedrohung bezeichnet hat. Unser Land stellt eine unmittelbare Gefahr dar, die irgendwie sofort im Keim erstickt werden muss. Ihr Kampf gegen China wird mehr an Zeit verlangen.

Der Westen will, dass China an uns keine Militärhilfe leistet. Das ist ein routinemäßiger Vorwurf auch an die Demokratische Volksrepublik von Korea (DVRK), den Iran und andere Länder in der ganzen Welt. Unsere Verteidigungsindustrie funktioniert. Alles wird gut.

Wir mögen es nicht und halten es für inakzeptabel, wenn auf der internationalen Bühne schamlos Entscheidungen gefördert werden, die nur den USA und ihren Satelliten nützen. Wir werden uns gegen diese Praxis zur Wehr setzen.

Sind Sie für den Frieden?

Ich bin für den Frieden ohne Wenn und Aber! Ich kann mich nicht erinnern, aber jemand aus der Antike hat einst gesagt: „Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg.“ {„Si vis pacem para bellum“ – Marcus Tullius Cicero}. Ich teile diese Philosophie nicht. Doch, ich würde es so formulieren:

„Wenn du Frieden willst, sei immer bereit, dich zu verteidigen.“

Ich denke, dass wir aus der gegenwärtigen geopolitischen Situation gestärkt hervorgehen werden und in der Lage sein werden, uns in jeder Situation noch besser zu verteidigen.

Diese deutsche Übersetzung dieses Interview erschien zuerst auf Unser Mitteleuropa und wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von dort übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

