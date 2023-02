Lawrow: „Der Westen versinkt im Morast“

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat den Sendern Rossiya 24 und RIA Novosti Anfang Februar ein großes Interview. Wir dokumentieren das Gespräch in mehreren Teilen. Lesen Sie heute den ersten Teil. Sie wollen auch den russischen Präsidenten im O-Ton lesen? Dann besorgen Sie sich die COMPACT-Edition „Putin verstehen“ mit seinen wichtigsten Reden aus Kriegszeiten. Hier mehr erfahren.

_ Dmitri Kisseljow im Gespräch mit Sergej Lawrow

Die erste Frage ist vielleicht nicht ganz fachlich, sondern eher menschlich, dennoch beunruhigt sie Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen. Wann wird diese ganze Sache beendet sein?

Ich kann nicht sagen, dass dies meine einzige Sorge ist. Ich denke, die Diplomaten und Militärs, die Männer, die jetzt die lebenswichtigen Aufgaben zur Sicherung unserer Unabhängigkeit und des Schutzes der Interessen unserer Kultur und der Menschen, die Teil der russischen Zivilisation bleiben wollen, verrichten, denken wahrscheinlich nicht darüber nach, wann es endet.

Sie werden vom Wunsch geleitet, ihre Arbeit sorgfältig und zügig voranzubringen und die Verluste zu minimieren. Umso mehr wir sie moralisch und politisch stützen und umso besser wir die Quintessenz der laufenden geopolitischen Spiele erklären, desto eher wird die Welt erkennen, dass es notwendig wäre, es zu beenden. Wir sehen nicht einmal Versuche, doch nur hartnäckige und beharrliche Politik des von der USA geführten Westens, den Krieg je zu beenden. Sie werden den Krieg so lange fortsetzen, bis sie zur Meinung gelangen, dass alle Bedrohungen für ihre Hegemonie beseitigt worden wären.

In der gegenwärtigen Phase handeln wir im Einklang mit den Worten unserer westlichen Kollegen, dass es einen Sieg auf dem Schlachtfeld wird geben müssen. Das sind ihre Worte. Sie verzichteten auf Gespräche und zwangen das Kiewer Regime, die Verhandlungen Ende März 2022 abzubrechen, als es noch möglich war, eine politische Lösung zu realisieren.

Kiew wurde nicht erlaubt, das zu tun. Seitdem hat niemand auch nur versucht, das Kiewer Regime von der Notwendigkeit zu Gesprächen zu überzeugen. Niemand widersprach, als Wolodymyr Selenski Gespräche mit der Russischen Föderation per Exekutiv-Verfügung untersagte. Niemand hat ihm einen Dämpfer versetzt, als er wiederholt in „Hochstimmung“ erklärte, dass er nicht verstehe, wer in Russland Entscheidungen träfe und mit wem man reden müsste, falls sich die Frage stellte.

Das ist direkt über Freud zu erklären: Er spürt seine Abhängigkeit und begreift, dass er manipuliert wird. Wir alle wollen, dass es ein Ende hat. Aber es ist nicht der Zeitfaktor, sondern der Substanz- und Qualitätsfaktor der Ergebnisse, die wir für unser Volk und diejenigen, die Teil der russischen Kultur bleiben wollen, erzielen werden. Doch die Kiewer Junta hat diesen Menschen mit Ermunterung aus dem Westen jahrelang alles Russische vorenthalten.

Zusätzlich zu den Gesetzen, die unter Petr Poroschenko und Wolodymyr Selenski erlassen wurden, hat Kiew Folgendes getan: Russische Bildung und russische Medien – alles wurde geschlossen – bzw. ukrainische Medien in russischer Sprache verboten. Abgeordnete, die Initiative für eine Einigung mit Russland suchten, wurden verhaftet. Es wurden Beschlüsse gefasst, die es erlaubten, Verwaltungsstrafen gegen diejenigen zu verhängen, die im täglichen Leben – in Geschäften und Ambulanzen – nicht Ukrainisch gebrauchten.

Kürzlich hat der Kommissar zum Schutz der Staatssprache, Taras Kremen, eine Initiative für das Verbot der persönlichen Kommunikation auf Russisch vorgelegt. Nehmen wir an, ein Ehepaar trinkt in der Küche Tee, und irgendein Spitzel – wie wir sie von früher her kennen – kann sie so einer Straftat bezichtigen: Die Oberschicht dieses Regimes verfolgt wahrlich „gute Absichten“.

Das alles klingt ziemlich heuchlerisch: Zum Beispiel hat die Kiew-Mohyla-Akademie die russische Sprache verboten. Das begann innerhalb der Mauern dieser geheiligten Bildungseinrichtung und hat sich weiterverbreitet. Das ist ihr Plan. Junge russischsprachige Männer werden buchstäblich von der Straße entführt und an die Front verfrachtet. Es ist für sie in Ordnung, diese für eine unabhängige Ukraine kämpfen zu lassen, ohne die ukrainische Sprache zu beherrschen, aber andere Dinge sind für sie verboten.

Die Russischsprachigen sind berechtigt, Waffen zu tragen und ihr Mutterland zu verteidigen, was eine erhabene Pflicht darstellt. Das ist ein interessanter Ansatz. Aber hinter jedem internationalen Prozess steht eine gewisse Logik. Wir sprechen über ein Ende und versuchen es uns vorzustellen. Es ist jedoch nirgends auszumachen, zumal der Konflikt weiter eskaliert. Es ist schwer zu sagen, wie das aufhören soll ohne einen Ansatz zur Umkehr zu sehen. Es werden schwere Waffen eingesetzt. Es ist von Raketen die Rede. Worauf müssen wir uns gefasst machen?

Wir gehen von der Voraussetzung objektiver Realitäten aus, in erster Linie von den Realitäten, die in unserer Gesetzgebung, insbesondere in der Verfassung, verankert sind. Nach dem Ergebnis des Referendums sind vier neue Territorien – zwei Volksrepubliken und zwei Regionen – der Russischen Föderation beigetreten. Dies steht außer Zweifel.

Der Westen kann sich damit nicht abfinden und gerät wie in einem Märchen mit traurigem Ausgang mit jedem Schritt tiefer in den Morast. Er hat jedoch einen erheblichen Einfluss auf die Operationen. Wir versuchen jetzt, die ukrainische Artillerie auf Distanz zu halten, sodass keine Bedrohung für unsere Gebiete entsteht, aber je mehr an Langstreckenwaffen sie nach Kiew entsenden, desto weiter entfernt müssten sie von den Gebieten, die unserem Land angehören, weggehalten werden.

Sie haben völlig Recht, die Eskalation begann mit der Lieferung von Helmen für das ukrainische Militär, gefolgt von der Lieferung von Kleinwaffen, und jetzt sprechen sie über die Lieferung von Kampfflugzeugen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz schwört, dass das nie passieren würde, aber er ist bekannt dafür, seine Meinung schnell ändern zu können. Und er ist bei weitem nicht der Einzige, der das tut.

Bundeskanzler Scholz sagte, NATO würde niemals Krieg gegen Russland führen, doch seine Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, dass sie sich bereits im Krieg gegen Russland befänden. Die Pressesprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, sagte, es wäre nichts daran falsch, falls Kiew gegebenenfalls die Krim bombardierte. Entweder versuchen sie, sich selbst Mut zu machen oder sie wissen einfach nicht, wovon sie sprechen.

Olaf Scholz sagte einmal, dass die derzeitige Krise mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine begonnen hätte. Er hört dabei nicht einmal auf das, was seine Vorgängerin mitzuteilen hatte: Denn die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte, dass niemand die Absicht gehabt hätte, die Minsker Vereinbarungen zu erfüllen, selbst nachdem sie 2015 unterzeichnet worden waren. Wer nicht anerkennt, dass die Saat der Krise schon damals gelegt wurde, muss ein Politiker sein, der sich der Wahrheit verschließt.

Aber nicht erst seit 2015 ging es los. Erinnern wir uns an den Staatsstreich im Jahr 2014, der trotz der Garantien der Deutschen, Franzosen und Polen dank einem Dokument zur Beruhigung der Lage und zur Durchführung vorgezogener Wahlen, durchgezogen wurde. Am Morgen danach fand man besagte Garantien schon eingestampft und ein offen nazistisches Regime, einschließlich der Swoboda-Partei, (über einen Putsch nur) an der Macht.

Es gab da diesen Oleh Tjahnybok, von dem man schon lange nichts mehr gehört hat, der damals in vielen europäischen Ländern als Neonazi galt. Es gab Slogans wie „Tod den Russen, Judenmauschel und Polacken“. Man setzte auf solche Leute und Neonazis aus den Asow‑, Aidar- und anderen Bataillonen. Nun werden penibel solche Informationen weggeräumt, nachdem deutlich wurde, dass diese Gruppen im Westen als extremistisch und terroristisch angesehen werden. Vor nicht allzu langer Zeit haben die Japaner Entschuldigungen erlassen und die Asow von der Liste der extremistischen Organisationen streichen lassen.

Vielleicht sollten wir hier einem marxistischen Grundsatz folgen und nach den tieferen Ursachen forschen, welchen diese Entwicklungen voraus gingen. Ich würde empfehlen, zumindest bis zur Amtszeit von Präsident Obama zurückzugehen und nachzulesen – dies sollte kein Problem sein, zumal die Texte zu beschaffen sind – was der US-Präsident über den Exzeptionalismus der Vereinigten Staaten zu sagen hatte.

Man konnte ähnliche Äußerungen auch vom ehemaligen Präsidenten Trump vernehmen, der sagte, dass Amerika eine außergewöhnliche Nation sei und es keine andere auf der Welt gäbe, was eine enorme Verpflichtung sei. Präsident Biden hat solche Gedanken an mehreren Gelegenheiten von sich gegeben, und sein Stab hat es formalisiert: So sagte beispielsweise US-Außenminister Antony Blinken, dass die USA ihre Führungsrolle und ihre außergewöhnliche Fähigkeiten einsetzen müssten, weil die Welt ansonsten im Chaos versinke. Ganz sicher keine unbescheidene Aussage!

Kaum hatte John Sullivan 2021 sein Amt als Nationaler Sicherheitsberater des Präsidenten der Vereinigten Staaten angetreten, schrieb er einen Artikel, in dem er den amerikanischen Exzeptionalismus thematisierte und erklärte – ich finde es schlimm so etwas auszusprechen -, dass dieser Exzeptionalismus es verlange, dass die Vereinigten Staaten es sich nicht leisten könnten, sich auf ihre ethnische oder historische Identität zu besinnen, sondern eine neue, freie Demokratie rund um die ganze Welt zu verbreiten hätten.

Das bedeutet nur eines: Allen anderen wird das Recht verweigert, sich an ihrer Geschichte zu orientieren. Die Amerikaner – so wie sie jeden, der nach Amerika kam, durch den Schmelztiegel zogen -, wollen auch den Rest der Welt einschmelzen, damit alle tatsächlich nur zu Amerikanern werden.

Diese deutsche Übersetzung dieses Interview erschien zuerst auf Unser Mitteleuropa und wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von dort übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

