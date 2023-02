Der Februar muss Friedensmonat werden

Mehrere große Protestaktionen gegen die Kriegstreiber geplant! Höhepunkt werden die Kundgebungen gegen die NATO-Sicherheitskonferenz am 18.2. in München sein. COMPACT wird überall vor Ort sein!

Je mehr der Westen durch immer neue Waffenlieferungen Öl ins ukrainische Feuer gießt, umso mehr Menschen wachen auf. Der Februar bietet viele Möglichkeiten, mit Macht auf die Straße zu gehen und der Panzerkoalition die Rote Karte zu zeigen.

Freitag, 10. Februar, Berlin: Die Junge Alternative ruft für 15 Uhr zur Kundgebung vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor/Pariser Platz auf. Angesichts des Schweigens der Berliner AfD zur Frage von Krieg und Frieden im aktuellen Wahlkampf – Urnengang ist am 12. Februar – unbedingt begrüßenswert! Im Aufruf heißt es: „Wir fordern Frieden, ein Ende der US-dominierten Außenpolitik und ein souveränes Deutschland. Das Leid der Ukrainer ist die Tragödie europäischer Ohnmacht – vor allem von Deutschland als zentraleuropäische Ordnungsmacht. Wir wollen keinen Krieg, sondern Frieden für die Ukraine und ein souveränes Deutschland in einem von raumfremden Mächten befreiten Europa.“ Treffpunkt ist auf dem Mittelstreifen am Pariser Platz in Sichtweite der Botschaft.

Samstag, 18. Februar, München. Große Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz. Die NATO-Staaten wollen dort eine neue Offensive für den Kampf gegen Russland beschließen, unter anderem mit Kampfflugzeugen. Hatten in den vergangenen Jahren nur die Linken demonstriert, gibt es dieses Jahr auch eine starke Mobilisierung aus unserem Spektrum. Den Auftakt macht die AfD München-Ost, auf der Kundgebung „Kriegstreiber stoppen“ spricht neben den MdBs Bistron, Kotré und Baum auch COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer. (Ort wird heute noch bekanntgegeben) Um 13 Uhr laufen wir zum nahegelegenen Königsplatz, um uns der Kundgebung der Querdenker („München steht auf“) anzuschließen. Dort sprechen unter anderem Diether Dehm (MdB Die Linke bis 2021) und Jürgen Todenhöfer (früher CDU und Burda-Chef). Dehm wird seinen Song „Ami go home“ spielen! – Insgesamt werden mehrere Zehntausend demonstranten erwartet.

Aschermittwoch, 22. Februar, Gera: Zünftiger Aschermittwoch der mitteldeutschen Patrioten (Freie Sachsen, Freies Thüringen u.a.) mit COMPACT-Beteiligung. Knallerreden von Andreas Kalbitz, André Poggenburg, Jürgen Elsässer u.a. Bierausschank, Grillgut, Wein, Weib und Gesang. Ort wird kurz vorher an alle bekanntgegeben, die sich hier anmelden: chefredaktion@compact-mail.de. Anmeldung dringend empfohlen – die Halle wird proppenvoll!

Sonntag, 26. Februar, Ramstein: „Ami go home“-Demo vor dem US-Stützpunkt – der Kommandozentrale für die Ostfront! treffpunkt um 12 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Ramstein. Zahlreiche initiaven aus dem Bundesgebiet rufen auf. Redner unter anderem MdB robert Farle, Markus Beisicht, Ralph Niemeyer. Alle informationen unter t.me/demoramstein