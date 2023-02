Irre: Jetzt will Polen COMPACT-Geschichte verbieten!

Schwerer Angriff auf die Pressefreiheit: Polnische Botschaft unterstellt uns „historische Lügen“ und droht COMPACT mit juristischen Schritten gegen unsere Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld“. Mit anderen Worten: Warschau will das Heft gerichtlich verbieten lassen! Besorgen Sie sich diese Geschichtsausgabe daher schnellstmöglich, denn heutzutage ist alles möglich. Und holen Sie sich am besten gleich mehrere Exemplare – damit Sie andere über das aufklären können, was Polen mit aller Gewalt unterdrücken will. Hier bestellen.

Schon seit Tagen schießen polnische Medien aus allen Rohren gegen COMPACT und schrecken dabei auch vor handfesten Lügen nicht zurück. Der polnische Staatssender TVP World behauptete etwa, unsere Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“ sei eine AfD-Publikation. Wir seien eine Gruppe von „Neofaschisten“, die eine „revisionistische“ Geschichtssicht verbreite.

Rzeczpospolita, die größte Tageszeitung des Weichsellandes, hetzte ebenso munter drauflos und zitierte Vize-Außenminister Arkadiusz Mularczyk, der auch für die Reparationsforderungen gegen Deutschland verantwortlich zeichnet, mit den Worten:

„Wir werden diese Veröffentlichung analysieren. Wir werden uns mit dem, was dort präsentiert wurde, vertraut machen und feststellen, ob diese Zeitung tatsächlich von der AfD unterstützt wird. Dann werden wir Politiker der AfD um ihre Meinung bitten.“

Auf COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ aufmerksam wurden die polnischen Medien und Regierungsvertreter durch das Heftbesprechungsvideo mit unserem TV-Chef Paul Klemm, unserem Mitarbeiter und Autor Roy Grassmann und der AfD-Politikerin Doris von Sayn-Wittgenstein, das Sie oben sehen können.

Polnische Botschaft droht

Doch damit nicht genug. Denn nun hat sich sogar die polnische Botschaft in Berlin eingeschaltet und droht COMPACT offen damit, dass man „bei weiterer Verbreitung von historischen Lügen rechtliche Schritte in Erwägung ziehen“ werde. So der Tenor einer E-Mail, die uns heute, am 7. Februar 2023, erreicht hat.

Das schlägt dem Fass den Boden aus. Denn erstens verbreiten wir in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ keine Lügen, sondern akribisch recherchierte und mit Quellen belegte Fakten zur deutsch-polnischen Geschichte. Und zweitens stellt diese diplomatische Einmischung einen schweren Angriff auf die Pressefreiheit in Deutschland dar.

Nachfolgend dokumentieren wir das infame Schreiben im Wortlaut:

Sehr geehrte COMPACT-Redaktion, Die polnische Botschaft in Berlin erhebt einen entschiedenen Einspruch gegen die verfälschte Fassung der Geschichte der polnisch-deutschen Beziehungen im 20. Jahrhundert, wie sie in der 17. Ausgabe von COMPACT-Geschichte dargestellt wird. Solche Veröffentlichungen dienen allein der Verbreitung von schädlichen Unwahrheiten und der Anstiftung zum Hass. Sie bestärken uns auch darin, dass das Thema der Reparationen und der Wiedergutmachung der Kriegsschäden an Polen von Deutschland, dem Erben des Dritten Reiches, von uns zu Recht aufgegriffen wurde. Denn sie bietet die Möglichkeit, das Wissen der deutschen Öffentlichkeit über den Zweiten Weltkrieg und vor allem über den Charakter der deutschen Besetzung Polens zwischen 1939 und 1945 zu erweitern. Gleichzeitig möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir bei weiterer Verbreitung von historischen Lügen rechtliche Schritte in Erwägung ziehen werden. Mit freundlichen Grüßen, Magdalena Szuber-Zasacka

Pressesprecherin

Botschaft der Republik Polen in Berlin

Wir machen weiter!

Wir haben also nicht übertrieben, als wir in der gestrigen Sendung von COMPACT.DerTag schlagzeilten, dass wir nun „Staatsfeind Nr. 1“ in Polen seien. Selbstverständlich werden wir uns dem Erpressungsversuch der polnischen Botschaft in Berlin nicht beugen!

Wir werden die COMPACT-Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld“ – die wegen der Kampagne gegen uns momentan besonders stark nachgefragt wird – weiter vertreiben. Und wir werden auch an dieser Stelle weiter historische Aufklärungsarbeit leisten: über die polnischen KZs, in denen Deutsche zu Tode gehungert und gefoltert wurden; über den polnischen Chauvinismus, der lange vor 1939 die Lunte ans Pulverfass legte; über das millionenfache Leid, das den Heimatvertriebenen aus den Ostgebieten zugefügt wurde und über den Landraub, den Polen nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt hat.

Selbstverständlich werden wir auch gegebenenfalls juristische Schritte der polnischen Regierung parieren, denn alle Aussagen in COMPACT-Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld“ sind akribisch recherchiert und mit Quellen unterfüttert. Wenn Polen diese Fakten gerne vor einem deutschen Gericht – und damit vor einer noch größeren Öffentlichkeit – diskutieren möchte, bitte – dazu sind wir gerne bereit.

Wir bereiten uns jedenfalls schon auf alle Eventualitäten vor, möchten jedoch auf eines hinweisen: Es ist nicht ausgeschlossen, dass Warschau vorläufig eine Einstweilige Verfügung erwirken könnte, die den Vertrieb von COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld" – zumindest zeitweise zum Erliegen bringt.