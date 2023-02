Bunte Republik: Mord, Totschlag, Sachbeschädigung

Gewalt gegen Polizisten, Angriffe auf Rettungskräfte, Zerstörungswut in Bus und Bahn: Neue Zahlen unterfüttern, was die neue Ausgabe des COMPACT-Magazins „Berlin ist überall. Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt“ analysiert. Hier mehr erfahren.

Auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag hat die Bundesregierung eine Auswertung der Gewalttaten gegen Polizisten und Rettungskräfte in der BRD vorgenommen.

Gemäß dieser Sonderauswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik wurden 2021 etwa 3.000 Polizisten Opfer von gefährlicher oder schwerer Körperverletzung und 1.700 Beamte von einfacher Körperverletzung. In 25 Fällen kam es zu Mordversuchen an Polizisten, 30 Beamte wurden zudem per versuchtem Totschlag traktiert.

Gewalt gegen Rettungskräfte

Gefährlicher beziehungsweise schwerer Körperverletzung waren 2021 darüber hinaus 48 Feuerwehrleute und 153 sonstige Rettungskräfte ausgesetzt. Einfache Köperverletzungen erlitten 78 Feuerwehrleute und 441 sonstige Rettungsdienste. In einem Fall wurde ein Feuerwehrmann Opfer eines versuchten Mordes, zwei weibliche Mitglieder sonstiger Rettungsdienste wurden Opfer vollendeten Totschlags.

Die Dunkelziffer bei Gewalttaten gegen Polizisten und Rettungskräften dürfte enorm sein, da nicht jeder Fall zur Anzeige gebracht und entsprechend registriert wird.

Aufklärungsquote: 2,2 Prozent

Dazu passt auch folgende Meldung: Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Malte Kaufmann geht hervor, dass allein in Baden-Württemberg in den Monaten Januar bis Oktober vergangenen Jahres 2.261 Sachbeschädigungen in Bahnhöfen und in Zügen registriert wurden. Der Gesamtschaden erreicht Millionenhöhe. Die Aufklärungsquote lag übrigens bei 2,2 Prozent.

Spannend ist, was im neuen COMPACT-Magazin in diesem Zusammenhang zur in den 1980er Jahren in den USA entwickelten „Broken-Windows-Theorie“ festgehalten ist:

„Demnach haben schon kleine Verstöße gegen die öffentliche Ordnung wie ein eingeschmissenes Fenster, das nicht repariert wird, eine erhebliche Signalwirkung. In den betroffenen Stadtquartieren breiten sich häufig Vandalismus, Unordnung, Verfall, Kleinkriminalität und Prostitution aus. Bagatelldelikte sind dabei nicht selten der Einstieg in eine Karriere, die bei schweren Verbrechen endet. Wird nicht gegengesteuert, dann besteht die Gefahr, dass die Entwicklung zum völligen Zusammenbruch grundlegender zivilisatorischer Standards führt.“

AfD-Bundestagsabgeordneter Malte Kaufmann verweist zurecht auch auf folgenden Umstand: „Solange die Identität der Tatverdächtigen weitgehend unaufgeklärt bleibt, kann diese Art der Kriminalität nicht effektiv bekämpft werden. Die Aufklärungsquote muss erhöht werden.“ Ministerin Faeser sei anzuraten, sich nicht auf den Wahlkampf in Hessen, sondern auf Kriminalitätsbekämpfung zu konzentrieren.

Die neue Ausgabe des COMPACT-Magazins kennt keine Tabus und deckt auf: „Berlin ist überall. Wie Deutschland im Multikulti-Chaos versinkt“. Ein wichtiges Heft! Jetzt bestellen.