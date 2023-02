Trauer um einen deutschen Patrioten

Erinnerungen an Hans Modrow, der gestern Nacht im Alter von 95 Jahren gestorben ist.

Hans Modrow, in den 1980er Jahren SED-Chef im Bezirk Dresden, wurde nach dem Sturz von Erich Honecker und Egon Krenz Ende 1989 der letzte kommunistische Ministerpräsident der DDR (im März 1990 folgte ihm der CDU-Politiker Lothar de Maizière im Amt). Der zunächst in PDS und später in Die Linke umbenannten Partei diente er lange weiter als Vorsitzender des Ältestenrates. 2022 wurde er von seinen Genossen erbärmlich geschasst, nachdem der Ältestenrat zunächst nicht in die Verdammung der „russischen Aggression“ in der Ukraine einstimmen wollte und stattdessen von einem „Bruderkrieg“ sprach.

Ich habe Modrow mehrfach persönlich getroffen, zuletzt 2011 für ein Interview mit COMPACT. In meiner Autobiographie „Ich bin Deutscher. Wie ein Linker zum Patrioten wurde“ schrieb ich folgendes über diesen sehr anständigen Menschen.

Auszug aus meinem Buch

Immerhin hatte Modrow, der letzte SED-Ministerpräsident der DDR, bei seinem Besuch in Moskau Ende Januar 1990 den Weg zur deutschen Einheit gebahnt, noch bevor Kohl Gorbatschow seine Aufwartung machte. Modrows Programm „Deutschland einig Vaterland“ bedeutete eine scharfe Abkehr von einer eigenständigen DDR und auch von einer bloßen Konföderation, für die zu diesem Zeitpunkt die Westlinke noch bis in die SPD hinein Reklame machte. Ohne Modrows Zustimmung hätte Gorbatschow sich nicht mit Kohl einigen können, sondern – wie es gleichzeitig Nicolae Ceaucescu und seiner Clique in Rumänien geschah – die Betonköpfe im Satellitenstaat mit Exekutionen aus dem Weg räumen lassen müssen.

Jedenfalls gab Modrow im Frühjahr 1990 grünes Licht für die Wiedervereinigung, die ich zum selben Zeitpunkt bekämpfte. Trotzdem nahm er mich sofort für sich ein, als ich ihn 1995 zum ersten Mal interviewte – obwohl sich an meiner Position zum damaligen Zeitpunkt noch gar nichts geändert hatte. Er lebte in einer Vier-Raum-Wohnung am Frankfurter Tor in einem dieser Zuckerbäckerbauten, die Anfang der 1950er Jahre in der damaligen Stalin-Allee erbaut worden waren. Alles an diesem Mann war bescheiden, sein zweiter Vorname war sozusagen Bescheidenheit: Im karierten Hemd ohne Krawatte und einfachem Strickpullover saß er mir am Küchentisch gegenüber, die schlohweißen Haare kurz und scharf gescheitelt, freundliche Augen, aus denen manchmal ein Müller-Stahl-Lächeln blinkte. Er sprach nie ein lautes Wort, blieb immer beherrscht, dozierte über die Arbeiterklasse, über soziale Fragen – und dass die DDR von Gorbatschow verkauft worden war und er einfach gar keine andere realpolitische Möglichkeit mehr sah, als diesen aufgezwungenen Verkauf möglichst frühzeitig zu beeinflussen und möglichst viel für das DDR-Volk herauszuholen. Dass er immer ein guter Deutscher war, wurde am Schluss des Interviews von 2011 klar, als er sich über die mangelnde Solidarität seiner Genossen beklagte.

Modrow: „Ich habe mir da auch einiges eingeredet. Mein leiblicher Bruder lebte in der BRD. Wir trafen uns erst im Mai 1990 wieder. Die Verwandtschaft mit ihm galt mir als reiner Zufall, wir hatten eben die selben Eltern. Meine Klassenbrüder waren mir wichtiger, etwa meine Freundschaft als Dresdner SED-Bezirksvorsitzender zu den Genossen in Leningrad. Aber am Ende verschwand mancher Klassenbruder, und mein leiblicher Bruder blieb übrig. Er hielt zu mir, als die bundesdeutsche Justiz gegen mich Prozesse führte.“

Elsässer: „Heißt das: Blut ist dicker als Wasser?“

Modrow: „So ist es.“

Die große Autobiographie von COMPACT-Chef Jürgen Elsässer – eine faszinierende Reise durch die letzten 50 Jahre, vom Kalten Krieg über die Wiedervereinigung bis zum Great Reset. Viele Personen der Zeitgeschichte hat Elsässer persönlich kennengelernt, mit ihnen zusammengearbeitet, gestritten, sie interviewt: Jürgen Trittin, Slobodan Milosevic, Hermann Gremliza, Oskar Lafontaine, Hans Modrow, Mahmud Ahmadinedschad, Ken Jebsen, Frauke Petry, Günter Gaus, Sahra Wagenknecht, Björn Höcke, Daniel Goldhagen, Peter Scholl-Latour, Alice Weidel, Götz Kubitschek, Martin Sellner, Michel Friedman, Oliver Janich, Xavier Naidoo, Egon Bahr.

Das Buch (580 Seiten gedruckt, aber auch als eBook) ist hier erhältlich.