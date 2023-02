Nuland? Schuldig an der Nord Stream-Sabotage!

Auch am Tag 2 nach den Enthüllungen von Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh zur Skandal-Sprengung der deutsch-russischen Versorgungslinie Nord Stream 2 nehmen die Diskussionen kein Ende. Wer mitreden will, muss COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“ kennen. Hier mehr erfahren.

Nach Hershs Informationen wurden die Explosivmittel im Juni 2022 von Kampfschwimmern der US-Marine unter dem schützenden Deckmantel der NATO-Übung BALTOPS 22 angebracht und drei Monate später mittels einer Signalboje ferngezündet. Einem Informanten zufolge waren sich die Teammitglieder völlig im Klaren darüber, dass sie an einer „Kriegshandlung“ teilnahmen. Das sei auch der Grund für Warnungen aus den Reihen von CIA und Außenministerium gewesen. Tenor:

„Wenn das auffliegt, werden wir einen politischen Albtraum erleben.“

Unverhohlene Drohungen

Doch selbst höchste Regierungsvertreter schien das nicht zu interessieren. Sowohl US-Präsident Biden als auch seine Ostbeauftragte im Außenministerium, Victoria Nuland, hatten vor der Pipeline-Explosion unmissverständlich klargestellt, dass man dem deutsch-russischen Gasversorgungsprojekt Nord Stream 2 „ein Ende machen“ werde.

Solche Aussagen fielen noch im Januar und Februar 2022. Biden erhob seine Drohung sogar im Zuge einer Pressekonferenz, während er direkt neben dem deutschen Bundeskanzler stand. Auf die Frage einer Journalistin, wie er das denn anstellen wolle, da die Pipeline doch in der Entscheidungsgewalt Deutschlands liege, kam die kryptische Antwort:

„Ich verspreche Ihnen, wir werden dazu in der Lage sein.“ Nuland stark befriedigt

Nuland zufolge war der deutschen Seite in „harten, offenen Gesprächen“ klargemacht worden, dass – sprächen in der Ukraine die Waffen – die Pipelines ihr Ende fänden, „so oder so“. Als dieser Job getan war, verkündete diese Frau in einer öffentlichen Senatsanhörung ihre „starke Befriedigung, zu wissen, dass Nord Stream jetzt ein Haufen Schrott am Grund des Meeres ist“. Sie denke, auch für die ganze US-Administration sprechen zu können.

Nulands Beitrag zur Aufheizung der Ostpolitik ist keineswegs neu. Die Scharfmacherin ist mit dem neokonservativen Regierungsberater Robert Kagan verheiratet, ebenfalls ein Heißsporn, der in George W. Bushs 9/11- Kriegen seine Rolle spielte.

Beide wussten stets, die typisch amerikanische Struktur nichtgewählter Nebenregierungen zu nutzen: Lobbies, Pressure Groups und Think Tanks wie das zum Krieg treibende „Project for the new American Century“, oder auch die RAND-Corporation; deren Studie „Weakening Germany“ im Grunde auf eine Zerstörung der deutschen Wirtschaft hinausliefe, wenn sie denn echt und keine Fälschung ist, wie hartnäckig behauptet. Doch selbst, wenn dieses am 25. Januar 2022 an US-Regierungsbehörden versandte Memorandum von russischen Berufstrollen stammt, so bleibt der beunruhigende Fakt bestehen, dass RAND etliche derartige Strategiepapiere verfasst hat, die bereits in veröffentlichter Version zeigen, welches Geistes Kind man dort ist.

Allein schon die Vorteilsnahmen, die im Vorfeld der Tat offen geäußerten Wünsche und drohenden Absichtserklärungen würden bei jedem Kriminalermittler zu einer sofortigen Verhaftung der Verdächtigen führen. Im Fall Nord Stream 2 aber konnten die Bösewichte ziemlich ungeniert agieren.

„Es ist erledigt“

Hacker KimDotCom traute seinen Augen nicht, als er – legal, wie er behauptet – auf eine Nachricht stieß, welche die britische Premierministerin Liz Truss auf ihrem iPhone dem amerikanischen Außenminister Blinken nur eine Minute nach Explosion der Nord Stream-Pipeline geschickt hatte. „It’s done“ stand dort. „Es ist erledigt.“ Und natürlich erinnern wir uns an den Tweet von Polens früherem Außenminister Radoslaw Tomasz Silkorski nach der Untat. Er lautet in geradezu rekordverdächtiger Offenheit: „Thank you, USA!“

London¬Warschau¬Washington¬Moskau¬Berlin… Beängstigend viel erinnert an die Dunkeldiplomatie des Jahres 1939. Und die führte direkt in einen Weltkrieg…

Nur, wer informiert ist, der ist auch immun gegen Kriegslügen und Fake News. Wir liefern Wissen. COMPACT-Spezial „USA gegen Deutschland“ ist in diesen sensiblen Tagen unverzichtbar. Jetzt bestellen.