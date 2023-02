Lawrow: „Der Westen arbeitet immer gegen Russland“

Im dritten Teil des Interviews von Rossiya 24 und RIA Novosti mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow geht es hauptsächlich um Fragen der sicherheitspolitischen Interessen Moskaus. Wie der Westen schon seit Jahren einen hybriden Krieg im Osten führt, lesen Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland: Die NATO marschiert“. Bei uns erfahren Sie, was der Mainstream verschweigt. Hier bestellen.

Teil 1 dieses Interviews lesen Sie hier.

_ Dmitri Kisseljow im Gespräch mit Sergej Lawrow

Die Ukraine in ein „Anti-Russland“ zu verwandeln, schien ein erfolgreiches Projekt in dem Sinn, dass diese Ziele aufgegangen sind. Welches andere Land im Schlepptau könnte diesen Weg ebenfalls beschreiten? Kirgisistan oder Kasachstan?

Gegenwärtig wird die Republik Moldau für diese Rolle „abgecheckt“, vor allem weil es gelungen ist, an die Spitze dieses Landes – mit maßgeschneiderten Mitteln, die weit von freien und demokratischen Methoden entfernt bleiben – eine Präsidentin zu setzen, die darauf brennt, der NATO beizutreten. Eine rumänische Staatsbürgerin, Maia Sandu ist bereit, Rumänien beizutreten und scheint praktisch bereit alles mitzumachen.

Es ist bezeichnend, dass der Westen und Chisinau {Hauptstadt Moldawiens} nicht nur pro-NATO und pro-EU sind, sondern sich auch weigern, die 5+2‑Gespräche wiederzubeleben, an denen Chisinau , Tiraspol {Hauptstadt Transnistriens}, Russland, die Ukraine, die OSZE, die EU und die USA teilnehmen.

Der Westen hält dieses Format nicht mehr für angemessen, denn es wurde gebraucht, als es den Behörden in Chisinau noch um die Wahrung der territorialen Integrität ihres Landes und um eine Einigung mit Transnistrien ging. Aber nach der Machtübernahme, die eine Regierung an die Macht gebracht hat, die bereit ist, das Transnistrien-Problem mit Gewalt zu lösen und auf den Abzug der russischen Friedenstruppen und des Kontingents zur Bewachung der Munitionsdepots in Kolbasna zu bestehen, sind keine Verhandlungsformate mehr nötig. In diesem Fall geht es nur darum, die Behörden zu unterstützen.

Ich will nicht ins Detail gehen, aber Georgien ist ein weiteres Land, das der Westen zu einem „Anti-Russland“ umwandeln will. Ich bin eng mit Präsidentin Salome Surabischwili bekannt. Sie war zwischen 2004 und 2005 Außenministerin. Gemeinsam mit dem Militär haben wir Vereinbarungen über den Abzug der beiden verbleibenden russischen Militärstützpunkte ausgearbeitet.

Hierzu gibt es einen interessanten Punkt. Die Abzugserklärung enthielt die Vereinbarung, dass Russland und Georgien in einem dieser ehemaligen Stützpunkte ein gemeinsames Antiterrorzentrum einrichten, um gemeinsam an der Beseitigung solcher Bedrohungen zu arbeiten. Es war vorgesehen, dass Georgien den größten Teil dieses Kontingents – etwa 700 Soldaten – zur Verfügung stellen sollte. Wir sollten ein viel kleineres mit etwa 100 Offizieren nur entsenden.

Das war Teil des Paketabkommens: Nachdem wir unsere Stützpunkte geräumt und unseren Teil des Abkommens erfüllt hatten, weigerte sich Micheil Saakaschwili rundheraus, besagtes Zentrum zu schaffen. Die Zeiten waren noch „freundlich“ und niemand ahnte, dass er Südossetien angreifen werde.

Doch der georgische Präsident täuschte uns selbst in einer amikalen Angelegenheit, die von dem Wunsch beseelt war, eine neue Art von Beziehungen aufzubauen. Zweifellos wurde ihm von seinen „Kuratoren“ eingeflüstert, dass es keine Notwendigkeit für gemeinsame Zentren mit Russland gäbe. Heute hat Georgien eine Regierung mit einem Präsidenten, der Gott sei Dank nicht den Entwicklungsweg des Landes bestimmt und hauptsächlich zeremonielle Aufgaben wahrnimmt.

Niemand soll denken, dass ich die georgische Regierung mit Lob kompromittieren möchte. Ich werde den Premierminister und die Minister zitieren, die sagen, dass sie sich von ihren nationalen Interessen leiten ließen, um auf den beispiellosen Druck und die Forderungen zu reagieren, sich den Sanktionen anzuschließen und eine „zweite Front“ zu eröffnen – sie haben sogar diesen Begriff verwendet. Sie unterhalten Handels- und Tourismusbeziehungen mit Russland und beziehen von dort Energielieferungen. Dies entspricht den Interessen des georgischen Staates und Volkes. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass sie auch Georgien zu einem weiteren Zankapfel verwandeln und die Situation in aggressivere Zeiten, wie einst unter Saakaschwili, zurückführen wollen.

Damit sich in der Region ein konstruktiver Fokus mit „Kreativität“ durchsetzt, setzen wir uns für ein 3+3‑Format für die drei südkaukasischen Länder Georgien, Armenien und Aserbaidschan mit den drei Nachbarländern – Russland, Türkei und Iran –, ein. Das erste vorläufige Treffen hat bereits stattgefunden. Wir werden dies fortsetzen.

Was die zentralasiatischen Staaten angeht, so haben das russische Außenministerium und die Sicherheitsdienste recht offene Gespräche mit allen geführt. Dies steht in direktem Zusammenhang mit ihrer Sicherheit. Unsere westlichen Kollegen haben jahrelang versucht, einige pro-amerikanische, pro-europäische und pro-NATO-NGOs dort zu etablieren. So gibt es beispielsweise Organisationen wie die Agentur für internationale Entwicklung des US-Außenministeriums (USAID) und andere, die Ausübung „weicher Macht“ (soft power) verfolgen, die sich später regelmäßig in „harte Macht“ verwandelt.

Ich denke, das lässt sich nicht leugnen. Der Westen will diese „Soft Power“-Instrumente einsetzen, um die weitere Entwicklung der freundschaftlichen und verbündeten Beziehungen zwischen Russland und seinen Nachbarn, einschließlich bestimmter zentralasiatischer Länder, zumindest in Frage zu stellen. Aber ich sehe hier keinen Anlass zu der Vermutung, dass diese „Bemühungen“ des Westens auf eine ernsthafte positive Resonanz stoßen werden.

Russlands Nachbarn, Verbündete und strategische Partner durchschauen diese „Spiele“. Gestern hatte ich ein Treffen mit Ausschussvorsitzenden, die die Parlamente der OVKS {Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit; Militärbündnis mit den Mitgliedsländern Armenien, Weißrussland, Kasachstan, Kirgistan, Russland, Tadschikistan und dem Beobachter Serbien} vertreten. Sie nahmen an einer Veranstaltung in der Staatsduma der Bundesversammlung der Russischen Föderation in Moskau teil.

Wir können feststellen, dass unsere Freunde ebenso wie die Staats- und Regierungschefs und Außenminister der OVKS verstehen, welche Ziele der Westen in unserem gemeinsamen Raum verfolgt. Sie wollen zusätzliche Mechanismen konstruieren und schaffen, um die Weiterentwicklung unserer Integrationspläne in Formen zu gewährleisten, die keinen westlichen Einflüssen ausgesetzt und vor illegaler Einflussnahme von außen geschützt sind. Der Westen arbeitet immer gegen Russland, wo immer er im postsowjetischen Raum präsent ist.

Kiew bietet Minsk einen Nichtangriffspakt an. Betrifft dies auch uns im Rahmen des Unionsstaates? Was ist der Ansatz Russlands dazu?

Der Unionsstaat ist hier nicht das wichtigste Argument. Russland und Weißrussland haben Verträge, einschließlich Sicherheitsabkommen, mit vielen anderen Ländern. Was Kiew getan hat, ist „lustig“ und zeigt die „Kreativität“ der Kiewer Regimeführer. Es scheinen in der Tat „begabte“ Leute…

Doch, es ist nicht einmal ein „Spiel mit zwei Zügen“. Wie der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko verlautbarte, wurde den Weißrussen ein Nichtangriffspakt angeboten, während ihre Opposition kultiviert, bewaffnet und ausgebildet wurde, um an der Front gegen die Russische Föderation zu kämpfen, insbesondere als Teil des berüchtigten Kalinowski-Regiments.

Diese Einheit wird offen unterstützt, und es heißt, sie bereite sich darauf vor, ähnliche Missionen in Belarus selbst durchzuführen. Offensichtlich hat die ukrainische Seite ein ungewöhnliches Verständnis von Nicht-Aggression. Ich habe dies bei einem Treffen mit Alexander Lukaschenko in Minsk erwähnt. Er sieht solche Initiativen eindeutig als das an, was sie sind – eklatante Provokationen und bestenfalls sinnlos.

Artikel 5 des Washingtoner NATO-Vertrags besagt, dass ein Angriff auf ein NATO-Mitglied als ein Angriff auf alle angesehen würde. Artikel 4 der OVKS lautet ähnlich: „Im Falle einer Aggression – bewaffneter Angriff, der die Sicherheit, Stabilität, territoriale Unversehrtheit und Souveränität eines Mitglieds bedroht – gegen einen der Teilnehmerstaaten werden alle anderen Teilnehmerstaaten auf Ersuchen dieses Staates unverzüglich die erforderliche Hilfe, einschließlich militärischer Hilfe, leisten.“ Ist das nicht jetzt der Fall?

Es heißt „auf Ersuchen dieses Staates“. Wir haben niemanden um Hilfe gebeten. Wir glauben, dass wir über alle Mittel verfügen, um die Ziele der militärischen Spezialoperation umzusetzen und den Krieg zu beenden, den der Westen mit Hilfe des ukrainischen Regimes nach dem Staatsstreich beginnen ließ.

Wir können sehen, dass es die NATO ist, die uns bekämpft. All diese Worte, dieses Mantra, die Ukraine „nur“ mit Waffen zu versorgen, sind nur lächerlich. Experten zufolge würden die Ukrainer selbst nach einer ein- bis zweimonatigen Schulung nicht in der Lage sein, die bereits teilweise gelieferten Waffen zu benutzen, geschweige denn die angekündigten. Es handelt sich um hochentwickelte Systeme, für deren Einsatz die Ukrainer in absehbarer Zeit nicht ausgebildet werden können.

Wenn die NATO solche Systeme liefert, dann müssten diese Waffen höchstwahrscheinlich von Kampfmannschaften begleitet werden. Diese hätten sich von der Armee zu „verabschieden“ und würden dann als Söldner mit den entsprechenden Papieren ausgerüstet. Aber Russland wird alle Fragen selbst lösen. Wir haben nicht darum gebeten. Ich werde jetzt nicht die Gründe analysieren, warum wir es nicht getan haben. Wir brauchen keine Hilfe.

Die OVKS reagierte innerhalb von 24 Stunden auf das Ersuchen des kasachischen Präsidenten Qassym-Schomart Toqajew um Hilfe bei der Stabilisierung der Lage im Januar 2022, als es zu einem von außen angestifteten Gewaltausbruch und zu Versuchen kam, staatliche Gebäude zu besetzen.

Da Armenien und Aserbaidschan weiterhin nach Wegen zur Stabilisierung des Kaukasus suchen, war auch die OVKS bereit zu helfen: Nach dem Aufflammen von Gewalt im September 2022, bei dem auf beiden Seiten etwa 300 Menschen getötet wurden, erhielten wir ein Ersuchen aus Eriwan {Hauptstadt Armeniens}. Der Generalsekretär der OVKS und ein Expertenteam reisten an die Grenze und brachten einen Plan für die Entsendung einer OVKS-Mission in die an Aserbaidschan grenzende Region Armeniens mit. Dieser Plan wurde schon vor langer Zeit fertig gestellt, aber die armenische Seite hatte uns nie darum gebeten, die Dinge zu beschleunigen.

Der Text des entsprechenden Beschlusses wurde auf dem Gipfeltreffen in Eriwan fertiggestellt, aber unsere armenischen Kollegen sagten, sie würden ihn nur akzeptieren, wenn das Vorgehen Aserbaidschans kategorisch verurteilt würde. Nicht alle waren bereit dazu. Nicht nur, weil sie jemanden schützen oder Armenien nicht unterstützten wollen. Der Krieg in Berg-Karabach geht über Jahrzehnte zurück: Armenien hat sieben Bezirke Aserbaidschans über viele Jahre hinweg besetzt. Russland hat zahlreiche Optionen vorgeschlagen. Die frühere armenische Führung akzeptierte sie nicht und beanspruchte Gebiete, die sie nie zuvor beansprucht hatte. Aserbaidschan verzweifelte daran, die Probleme politisch zu lösen, und nahm Gebiete zurück, die ihm gehörten.

Nun haben Armenien, Aserbaidschan und die Europäische Union ein Dokument unterzeichnet, in dem sie sich bereit erklären, einen Friedensvertrag zu den in der Erklärung von Alma-Ata vom Dezember 1991 festgelegten Bedingungen zu unterzeichnen. In diesem Dokument heißt es: Die Grenzen zwischen den neuen unabhängigen Staaten werden entlang der Verwaltungsgrenzen der ehemaligen Republiken der Sowjetunion, einschließlich Armeniens und Aserbaidschans, zu denen auch das Autonome Gebiet Berg-Karabach gehört, festgelegt.

Diese Situation ist vielschichtig. Ich halte es für eine wichtige Errungenschaft, dass die OVKS einen Plan für die Entsendung einer friedenserhaltenden Mission in einer schwierigen Situation ausgearbeitet hat. Dieser Vorschlag liegt noch immer auf dem Tisch. Wenn unsere armenischen Verbündeten und Freunde noch daran interessiert sind, kann die Mission innerhalb von ein oder zwei Tagen entsandt werden.

Behalten wir uns möglicherweise die Möglichkeit vor, die Verbündeten der OVKS um Hilfe zu bitten, falls die Aggression gegen Russland eskalieren würde?

Es heißt, dass jede Partei dieses Recht hat. Ich habe bereits beantwortet, warum Russland dieses Recht nicht nutzt. Es sollte dies auch in Zukunft nicht tun müssen. Wir sehen keine Notwendigkeit, was die Ausrüstung unserer Streitkräfte und die Art und Weise, wie sie im Raum der speziellen militärischen Operation operiert, betrifft.

Die OVKS entwickelt derzeit auf Initiative Kasachstans friedenserhaltende Fähigkeiten. Einer der Untergeneralsekretäre ist auch für die Friedenssicherung zuständig, und es gibt ein Abkommen über friedenserhaltende Maßnahmen der OVKS (2007).

Wir unsererseits arbeiten an Ergänzungen zu diesem Abkommen, denn es besagt, dass die OVKS-Friedenstruppen nur im Einvernehmen und mit Zustimmung des UN-Sicherheitsrats eingesetzt werden dürfen. Wir halten diese Anforderung für übertrieben, denn ein Ersuchen einer rechtmäßigen Regierung reicht für die Entsendung von OVKS-Friedenstruppen völlig aus. So auch im Januar 2022, während der Unruhen in Kasachstan. Solche Klarstellungen des OVKS-Rechtsrahmens für die Friedenssicherung würden seine Wirksamkeit erhöhen.

Wir sehen die Notwendigkeit einer alliierten Unterstützung bei der außenpolitischen Koordinierung. Nicht immer und nicht über jede Frage stimmen alle OVKS-Mitgliedsländer gleich ab, wenn eine Frage auf die Tagesordnung gesetzt wird, die die grundlegenden Interessen des einen oder anderen Mitglieds berührt. Dies wurde auf dem Rat der Staatschefs und dem Rat der OVKS-Außenminister in Eriwan erörtert. Die außenpolitische Koordinierung nimmt an Bedeutung zu.

Lesen Sie morgen den vierten Teil dieses Interviews.

Diese deutsche Übersetzung dieses Interview erschien zuerst auf Unser Mitteleuropa und wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von dort übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

Alle Hintergründe und Fakten zur langen Vorgeschichte des Ukraine-Krieges lesen Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland: Die NATO marschiert“. Wir liefern die Argumente für eine neue Friedensbewegung. Hier bestellen.