Habermas warnt vor „Schwelle zum Dritten Weltkrieg“

Richtiges wird nicht dadurch falsch, dass man es öfter einmal sagt. Das gilt auch für die neue Wortmeldung des Philosophen Jürgen Habermas in der Süddeutschen Zeitung, in der sich der Denker aus Düsseldorf in die Riege derjenigen einreiht, die eine Ausweitung des Krieges in der Ukraine befürchten. So stellt Habermas unter anderem fest:

„Aus der Perspektive eines Sieges um jeden Preis hat die Qualitätssteigerung unserer Waffenlieferungen eine Eigendynamik entwickelt, die uns mehr oder weniger unbemerkt über die Schwelle zu einem dritten Weltkrieg hinaustreiben könnte.“

Die stetige und gefährliche Eskalation

Damit knüpft Habermas an Positionen an, die er schon im Frühjahr 2022 in der Süddeutschen Zeitung formulierte. „Angesichts des unbedingt zu vermeidenden Risikos eines Weltenbrandes“, so Habermas damals, bestehe „kein Spielraum für riskantes Pokern“. Genau dieses „riskante Pokern“ ist aber der Dauermodus, in dem sich der Westen seit knapp zwölf Monaten befindet.

Auf die Lieferung von Präzisionsartillerie sowie von modernen Luftabwehrsystemen wie auch Luftabwehrpanzern folgte dann noch die Lieferung von Schützen- und jetzt schließlich auch von Kampfpanzern. Vermutlich ist es tatsächlich bloß eine Frage der Zeit, bis auch die Kampfjets folgen, die Slowakei hat eine Lieferung derselben schließlich ja schon angekündigt.

Ein Sieg über Russland?

Dies könnte auch der Grund für die neuerliche Wortmeldung von Habermas gewesen sein. Dabei brachte er auch einen sehr interessanten Aspekt in die Debatte mit ein, er fragte nämlich:

„Ist es das Ziel unserer Waffenlieferungen, dass die Ukraine den Krieg ‚nicht verlieren‘ darf, oder zielen diese nicht vielmehr auf einen ,Siegʽ über Russland?“

Genau das ist der Punkt, an dem der derzeit schon schreckliche Krieg noch fürchterlichere Dimensionen annehmen könnte. Denn was würde passieren, sollte die Ukraine tatsächlich Anstalten unternehmen, die Krim oder eine Stadt wie Donezk einzunehmen? Es ist richtig, dass Habermas solche Fragen anspricht, die in der öffentlichen Debatte ansonsten verdrängt werden. Es ist übrigens interessant, dass solche Fragen immer nachdrücklicher auch von einer Person formuliert werden, die schon seit Jahrzehnten als Institution des deutschen Linksliberalismus gilt, was vielleicht doch ein Indiz dafür ist, dass der Wind sich etwas zu drehen beginnt.

