Bravo! Ungarn liefert Antifa-Terroristen nicht aus

So meldet das Portal Unser Mitteleuropa, dass Ungarn die Antifa-Schläger von Budapest, die am vergangenen Wochenende eine Blutspur durch die ungarische Hauptstadt zogen und mehrere Menschen lebensgefährlich verletzten, nicht ausliefern wird, da deren Straftaten in Deutschland nicht verfolgt werden.

Wortwörtlich heißt es in dem Artikel von Unser Mitteleuropa:

„Ungarn wird die mutmaßlichen Antifa-Schläger nicht nach Deutschland überstellen. Ein EU-Mitgliedstaat kann Straftäter nur dann an einen anderen Mitgliedstaat ausliefern, wenn ein Haftbefehl vorliegt. In diesem also müsste die Tat auch in Deutschland verfolgt werden und ein europäische Auslieferungsansuchen für die betroffenen Personen vorliegen. Da der Fall derzeit ungarischer Gerichtsbarkeit obliegt, kann Ungarn aber die Auslieferung ablehnen. Sollte Deutschland ein Auslieferungsansuchen stellen, könnte der ungarische Gerichtshof dieses aber unter Berücksichtigung des in Ungarn eingeleiteten Strafverfahrens ablehnen.“

Unser Mitteleuropa bezieht sich bei seinen Angaben auf die ungarische Zeitung Magyar Nemzet. Auch die etablierten deutschen Medien, die dem eigentlich äußerst spektakulären Fall lange nur wenig Aufmerksamkeit schenkten, werden nun wohl so langsam wach.

Drei statt zwei Antifa-Terroristen flüchtig?

Zumindest die Berliner Boulevardzeitung B.Z. berichtete nun unter der Überschrift „Berliner Schläger in Budapest verhaftet“ über den Fall. Hier wurde nun berichtet, dass in Berlin die Wohnungen der in Ungarn verhafteten Antifa Terroristen Tobias Edelhoff und Anna M. durchsucht wurden. Außerdem ist in dem Text noch davon die Rede, dass die ungarische Polizei noch nach drei weiteren flüchtigen Antifa-Terroristen fahndet. Bislang war nur von zwei flüchtigen Antifa-Terroristen die Rede (COMPACT Online berichtete hier).

