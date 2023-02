Danke, Ungarn: Tolle Fahndungserfolge – und die Bilder der Antifa-Terroristen sind jetzt da!

„Danke, Ungarn“ kann man angesichts der Bilder von den in Budapest festgenommenen Antifa-Terroristen nur sagen. In COMPACT-Spezial Antifa – Die linke Macht im Untergrund reißen wir den Extremisten die Maske vom Gesicht. Hier mehr erfahren.



Gerade in Deutschland werden die Vorfälle um den deutsche Antifa-Schlägertrupp in Budapest mit großem Interesse verfolgt. Denn obwohl es gerade in Deutschland wie im übrigen Westeuropa in der Vergangenheit zu vielen ähnlichen Antifa-Schläger-Übergriffen gekommen ist, wurden die Täter von den dortigen Behörden kaum oder nur widerwillig verfolgt. Auch in ungarischen Medien wird das mit Interesse verfolgt, wie beispielsweise in der Zeitung Magyar nemzet.

Musterbeispiel der Strafverfolgung von Links-Faschisten

Ungarn wird deshalb von vielen Deutschen als Musterbeispiel gesehen. Denn dank des schnellen ungarischen Polizeieinsatzes sind sie zuversichtlich, dass linksextreme Angreifer auch in Deutschland nun gefasst werden. Es war auffällig, dass die ungarische Polizei extrem schnell reagierte und vier der Verdächtigen verhaftete. So gratulierten in sozialen Medien viele der ungarischen Polizei in der Hoffnung, dass die Täter ihre verdiente Strafe erhalten würden. Aber auch dass die ungarischen Vorfälle die Ermittlungen gegen die linksfaschistischen Sturmtrupps gerade in Deutschland mit seiner linksradikalen Innenministerin Faeser beschleunigen würde.

Offenbar sind die deutschen linksfaschistischen Antifas so etwas in ihrem Land nicht gewohnt. Einerseits stellte die Budapester Polizei unmittelbar nach dem ersten Anschlag sein Sonder-Ermittlungsteam von 24 Personen zusammen, dessen Zahl dann auf 45 Personen erweitert wurde.

Begeisterte Reaktionen

Andererseits überführte die Polizei einige der Angreifer bereits am Samstag an ihrer Kleidung, die sie nicht einmal gewechselt hatte. Der Zugriff erfolgte dann schließlich in einem Taxi in der Innenstadt: ein Deutscher, eine Deutsche und eine Italienerin wurden verhaftet. Sichergestellt wurde ein mit Plastik überzogener Hammer, bleigefütterte Gummihandschuhe, eine Viper, sowie ein Gasspray. Etwas später wurde dann noch eine Ungarin in ihrer Wohnung festgenommen, die an den Anschlägen beteiligt gewesen sein soll.

Mittlerweile wurde über alle die Untersuchungshaft für 30 Tage angeordnet. In Deutschland oder Österreich wird in ähnlichen Fällen auf freiem Fuß ermittelt.

„Ungarn ist nicht Thüringen“

In den sozialen Netzwerken äußerten sich viele Ungarn begeistert über die Arbeit ihrer Strafverfolgungsbehörden. Dort hieß es unter anderem:

„Endlich spricht man von der Realität. Die ungarische Regierung und Polizei sind großartig.“

„Gott sei Dank hat der ungarische Staatsbürger überlebt und ist nicht gestorben, wie zuerst berichtet wurde. Vielen Dank an alle Ungarn und an Herrn Orbán. Wir Deutschen haben Ungarn viel zu verdanken, und das dürfen wir nie vergessen.“

„Sie handeln auf der Grundlage des ungarischen Rechts, so einfach ist das.“

Der bekannte Schweizer Vlogger und Vorsitzender des Vereins „Deutschsprachige Gemeinschaft am Balaton“, Ignaz Bearth, äußerte auf seinem Youtube-Kanal:

„Einfach Bravo! Danke Ungarn!“

Und der thüringische AfD-Landtagsabgeordnete Stefan Möller schrieb auf seinem Twitter-Account:

„Drei deutsche Linksextremisten sind festgenommen worden. Ungarn ist nicht Thüringen, wo unter Führung von SPD-Antifa-Innenminister Maier gewalttätige linke Kriminelle nichts zu befürchten haben.“

Ex-Stadtrat fordert Oberbürgermeister heraus

Thüringens Innenminister Georg Maier möchte stattdessen die AfD verbieten. Trotz der unfassbaren Gewalttaten linksradikaler Antifa-Schlägertrupps hat der links-grüne Budapester Oberbürgermeister Karacsony Gergely bisher keine einzige Stellungsahme oder Distanzierung abgegeben.

Balázs Szabó, früherer Stadtrat von Budapest, forderte den Oberbürgermeister dazu auf, er möge dem von links-radikalen Antifa-Schlägertrupps äußerst brutalzusammengeschlagenem polnischen Ehepaar, welches seine Bekannten sind, sein Bedauern auszudrücken. Er gab ihm deswegen die Kontaktdaten des polnischen Ehepaares und forderte ihn auf zu sagen:

„Budapest heißt ausländische Antifa nicht willkommen!“

Polnische Touristen brutal zusammengeschlagen

Laut Angaben des Ex-Stadtrates wurden Rafał, 31, und seine 28-jährige Frau Justyna sowie ihr 27-jähriger Freund mit Hämmern und Vipern beinahe zu Tode geprügelt. Der Arm des Mädchens und der Schädel ihres Mannes waren gebrochen. Wahrscheinlich wird es Monate bis zu ihrer Genesung dauern.

Beide kamen am Freitagmorgen mit dem Zug aus Dabrowa Górnicza (Schlesien) an. Und sie hatten nichts mit der rechtsnationalen „Ausbruch“-Gedenkveranstaltung zu tun. Sie befanden sich als gewöhnliche Touristen auf Sightseeing-Tour. Dann wurden sie von ihrer Unterkunft wahrscheinlich aufgrund ihres Äußeren angegriffen. Rafał war groß und kahlköpfig und trug polnische Landeskleidung.

Links-grüner Oberbürgemister schweigt feige

Balázs Szabó fordert nun Gergely Karácsony auf, dem Paar sein Bedauern auszudrücken und sie zu entschädigen. Er erinnerte den links-grünen Oberbürgermeister Karácsony daran, dass er im Mai 2020 im Zusammenhang mit dem Doppelmord auf dem Deák-Platz geschrieben hatte:

„Budapest duldet keine rassistische Hetze, es gibt keinen Platz für diesen schäbigen Hass hier oder anderswo. Keine Tragödie kann eine Entschuldigung für Einschüchterung, für Selbstjustiz sein.“

Szabo weiter an die Adresse des Oberbürgermeisters:

„Ihre Aussage kann jetzt als Referenz dazu dienen, um den antifaschistischen Terror, der aus dem Ausland in die von Ihnen geführte Stadt importiert wurde, nach diesen beispiellosen brutalen Anschlägen öffentlich zu verurteilen. Bitte sagen Sie es öffentlich: Budapest und Sie Sie heißen ausländische Antifa nicht willkommen!“

Jetzt ist Faeser am Zug

Vermutlich haben die restlichen deutschen Antifa-Schläger, die nicht festgenommen werden konnten, Ungarn schnell über den west-ungarischen Grenzübergang verlassen. Nun könnte auch die ultra-linke deutsche Innenministerin Faeser die Verdächtigen ausforschen. Es handelt sich nach Angaben der ungarischen Behörden um Moritz Christian Leopold Schröter, gebürtig in Leipzig, und um Clara Judith Wittkugel, gebürtig in Henstedt-Ulzburg (Schleswig-Holstein).

Diese könnten bereits in Erfurt zwei Menschen auf brutalste Art und Weise zusammengeschlagen haben. Warum sind sie in Deutschland dann immer noch auf freiem Fuß? Wie viele solcher linksfaschistischer Bluttaten will die deutschen Innenministerin noch ungestraft lassen?

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

