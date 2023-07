Der nächste AfD-OB kommt zum COMPACT-Sommerfest!

Am 12. August auf nach Stößen in Sachsen-Anhalt! COMPACT lädt wieder ein zum großen Sommerfest! Gerade konnten wir einen weiteren prominenten Redner gewinnen: den künftigen AfD-Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen/Thüringen! Jetzt anmelden und Karten sichern – zwei Drittel sind schon weg!!

Sommer, Sonne, AfD: Das sind die drei größten Feinde der Blockparteien. Wenn das Thermometer auf über 30 Grad und die Zustimmungswerte für die AfD auf über 20 Prozent steigen, bricht bei den etablierten Politgangstern und Schulabbrechern Panik aus.Das erste Hitzegewitter brach am 25. Juni über die Systemschranzen herein: Robert Sesselmann holte den ersten Landrat für die AfD in Sonneberg. Zwei Wochen später die nächste Klatsche: Die Blauen eroberten das Rathaus in Raguhn-Jeßnitz, neuer Bürgermeister ist Hannes Loth.

Am 10. September wird nun in Nordhausen/Thüringen gewählt. Aussichtsreichster Kandidat: Jörg Prophet. Ein eloquenter Patriot mit Kennedy-Charme, erfolgreicher Unternehmer, heimatverbunden und weltoffen. Es ist COMPACT eine Ehre, dass Herr Prophet als Redner zu unserem Sommerfest zugesagt hat! Am 12. August feiern wir mit ihm zusammen die blauen Siege – auf dem COMPACT-Sommerfest für Frieden und Freiheit, in Stößen/Sachsen-Anhalt, auf dem Rittergut Nöbeditz. Weitere Redner: Robert Farle (MdB, AfD), Armin Paul Hampel (AfD), Markus Beisicht (Aufbruch Leverkusen, Stadtrat), Elena Kolbasnikowa („Putins Fangirl“, Bild) und natürlich Gastgeber André Poggenburg, Jürgen Elsässer und einige mehr.

Gut zwei Drittel der Kartensind schon verkauft! Logisch, denn letztes Jahr am selben Ort waren alle begeistert von den Rednern, der Musik, der Stimmung. Dieses Jahr sind wir noch früher dran – da ist Sonne satt garantiert und wir können im Freien unter den uralten Bäumen feiern. Zünftige Live-Musik mit Egberts Holzhackerbuam, dazu unser Feddy Ritschel auf der Gitarre, der neue Wolf Biermann! Am Ende schwofen alle in die laue Sommernacht hinein und singen „So ein Tag, so wunderschön wie heute“.

Hier anmelden und Frübucher-Rabatt sichern: compact-live.de

Oder hier gleich das Anmeldeformular nutzen – los geht’s!

Anmeldung zum Sommerfest, 12. 8., 11-18 Uhr, in 06667 Stößen, Burgenlandkreis