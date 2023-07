COMPACT-Fest 12.8.: Stimmungskanone für den AfD-Herbst

Unser Sommerfest am 12. August in Stößen/Sachsen-Anhalt kommt gerade recht vor den anstehenden Kraftanstrengungen für die AfD-Wahlkämpfe im September! Mit uns auf dem Rittergut Nöbeditz feiert der nächste Sieger: Am 10. September in Nordhausen (Thüringen) wird Jörg Prophet als AfD-Kandidat zur OB-Wahl antreten. Wir freuen uns auf ihn und andere tolle Redner (siehe unten). Jetzt anmelden – Frühbucherrabatt endet am 31.7.

Sonneberg war nur der Anfang: Die Wahlsiege der AfD dürften sich in den nächsten Wochen bei Bürgermeisterwahlen fortsetzen: am 27. August in Seelow (Brandenburg) mit Falk Janke, am 10. September in Nordhausen (Thüringen) mit Jörg Prophet, am 24. September in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) mit Henning Dornack und am 26. November in Pirna (Sachsen) mit Tim Lochner. Am 3. Oktober stehen dann die Landtagswahlen in Hessen (AfD-Prognose: 19 Prozent) und Bayern (AfD-Prognose: 13 Prozent) an!

Jörg Prophet als aussichtsreichster Kandidat kommt am 12. August zum COMPACT-Sommerfest: Ein eloquenter Patriot mit Kennedy-Charme, erfolgreicher Unternehmer, heimatverbunden und weltoffen. Es ist COMPACT eine Ehre, dass dieser stabile Thüringer als Redner zu unserem Sommerfest zugesagt hat! Am 12. August feiern wir mit ihm zusammen die künftigen blauen Siege – auf dem COMPACT-Sommerfest für Frieden und Freiheit, in Stößen/Sachsen-Anhalt, auf dem Rittergut Nöbeditz. Weitere Redner: Robert Farle (MdB, AfD), Armin Paul Hampel (AfD), Markus Beisicht (Aufbruch Leverkusen, Stadtrat), Elena Kolbasnikowa („Putins Fangirl“, Bild) und natürlich Gastgeber André Poggenburg, Jürgen Elsässer und einige mehr.

Gut drei Viertel der Kartensind schon verkauft! Logisch, denn letztes Jahr am selben Ort waren alle begeistert von den Rednern, der Musik, der Stimmung. Dieses Jahr sind wir noch früher dran – da ist Sonne satt garantiert und wir können im Freien unter den uralten Bäumen feiern. Zünftige Live-Musik mit Egberts Holzhackerbuam, dazu unser Feddy Ritschel auf der Gitarre, der neue Wolf Biermann! Am Ende schwofen alle in die laue Sommernacht hinein und singen „So ein Tag, so wunderschön wie heute“.

Rittergut Nöbeditz, Nöbeditz 1, in 06667 Stößen, Burgenlandkreis