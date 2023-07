Fake News: Rammstein siegt vor Gericht

Der Spiegel darf wesentliche Behauptungen gegen Till Lindemann (Rammstein) nicht länger verbreiten. Damit ist auch die neue COMPACT-Ausgabe („Verbotene Geschichte”) bestätigt. Bei uns wurden die Vorwürfe schon im Vorfeld erschüttert. Hier mehr erfahren.

Ob der Spiegel, lange Zeit Heimat für Lügenbold Claas Relotius, irgendwann zur Vernunft kommt? Jetzt darf die Polit-Illustrierte jedenfalls haltlose Behauptungen gegen Till Lindemann, Frontmann von Rammstein, nicht mehr länger verbreiten. Das Landgericht Hamburg hatte eingreifen müssen, nachdem das Blatt unbewiesene Vorwürfe gegen den Musiker im Rahmen einer Titelstory in die Welt gesetzt hatte. Der Spiegel hat die offenkundigen Fakes bereits gelöscht beziehungsweise umformuliert.

Hauptvorwurf erschüttert

Das Gericht hat dem Spiegel untersagt, weiterhin den Verdacht zu erwecken, Lindemann habe nach Konzerten Frauen Drogen oder ähnliches verabreicht, um sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Es fehlten jedwede Beweise, so das Gericht. Aus der Urteilsbegründung:

„Keine Aussage der Zeuginnen, welche ihre Angaben an Eides statt versichert haben bzw. gegenüber den Autorinnen der Antragsgegnerin getätigt haben […] trägt den Verdacht, dass der Antragsteller Frauen bei Konzerten mit Hilfe von K.O.-Tropfen/Alkohol/Drogen betäubt hat bzw. hat betäuben lassen, um ihm zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an den Frauen vornehmen zu können.”

Eben diese Behauptungen sind es ja, die den ganzen Skandal um Till Lindemann stützen. Es sieht ganz so aus, als falle hier der Pseudo-Skandal in sich zusammen. Die Anwälte von Till Lindemann hatten die Vorwürfe gegen ihren Mandanten schon seit geraumer Zeit als „ausnahmslos unwahr” bezeichnet.

Aus dem Ruder gelaufen…

Zuvor hatte Rammstein-Bassist Kruspe schon eine Gegendarstellung erwirkt. Danach habe es, anders als vom Spiegel behauptet, keinen „lautstarken Streit” zwischen ihm und Lindemann wegen eines weiblichen Fans gegeben.

„Die Entscheidung des Landgerichts Hamburg steht beispielhaft für eine in jüngster Zeit völlig aus dem Ruder gelaufene Verdachtsberichterstattung zum Thema ‘MeToo’“, kritisieren die Lindemann-Anwälte und erklären:

„In Kenntnis dessen, dass eine Berichterstattung zu diesem Thema hohe Verkaufs- und Abrufzahlen sicherstellt, ignorieren die Medien zunehmend die Vorgaben, die die Rechtsprechung für eine Verdachtsberichterstattung aufgestellt hat. Immer wieder wird über schwerwiegende Vorwürfe berichtet, obwohl nur einseitige Aussagen vorliegen und strafrechtliche Ermittlungen nicht eingeleitet wurden oder am Anfang stehen. Hierdurch kommt es zu massiven Vorverurteilungen und Verstößen gegen die durch die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) vorgegebene Unschuldsvermutung.“

Die Lindemann-Anwälte: „Der Verweis auf die unzureichenden eidesstattlichen Versicherungen der angeblichen Zeuginnen ist deshalb von besonderer Relevanz, weil der Spiegel seine Berichterstattung öffentlichkeitswirksam auf angebliche Gespräche mit einem Dutzend Frauen und zudem auf die Unterzeichnung mehrerer eidesstattlicher Versicherungen gestützt hat.“

Vor weiteren Gerichtserfolgen?

Darüber hinaus untersagte das Landgericht Hamburg dem Spiegel weitere falsche Tatsachenbehauptungen. Das gerichtliche Verbot umfasse 18 teilweise lange Passagen des Artikels.

Der Spiegel will wohl in Berufung gehen. Lindemann kündigte indes an, er werde nun über seine Anwälte auch gegen andere Medien „gerichtlich vorgehen“, die die Vorwürfe des Spiegel weiterverbreitet oder ähnliche Behauptungen aufgestellt hatten. Am Ende seines gestrigen Konzerts in Berlin rief er seinen Fans entgegen: „Bösen Zungen glaubt man nicht. Die Wahrheit, die kommt eh ans Licht.“

Einen ausführlichen Bericht über Rammstein aus der Feder von Maximilian Pütz findet sich in der aktuellen COMPACT-Ausgabe „Verbotene Geschichte”. Hier bestellen.