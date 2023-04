Cobain und Cornell: Auch Opfer der Pädo-Mafia?

Avicii war nicht der einzige Musiker, der den Kinderhandel-Netzwerken der Eliten auf die Schliche kam. Auch Chester Bennington von Linkin Park und Chris Cornell von Soundgarden engagierten sich gegen die schwerreichen und mächtigen Pädokriminellen und wurden ebenfalls „erselbstmordet“. Die Frage ist, ob auch der Tod von Nirvana-Megastar Kurt Cobain nicht unter diesen Gesichtspunkten neu betrachtet werden muss.

Kürzlich jährte sich der Todestag des schwedischen DJs und Produzenten Avicii zum fünften Mal. Im seinem letzten Musikvideo „For A Better Day“ brachte er erstmals ein Thema über die Popkultur in die breite Öffentlichkeit, das sonst kaum Beachtung findet: die Verstrickung der Reichen und Mächtigen in den Kinderhandel. War das sein Todesurteil?

Eine Veröffentlichung des Anonymous-Kollektivs nährte schon früh die Zweifel an der offiziellen Suizid-Version. Die Internet-Leaker behaupten, dass Avicii Kenntnisse über das Sex-Sklaverei-Netzwerk Jeffrey Epsteins hatte und mit „For A Better Day“ den Scheinwerfer darauf richten wollte. Der Schwede sei jedoch nicht der einzige Künstler gewesen, der das Engagement gegen solche Machenschaften mit dem Leben bezahlt habe. Anonymous nannte auch Chris Cornell und Chester Bennington.

Chris Cornell: Kampf gegen Kinderhandel

Tatsächlich gibt es eine auffällige Gemeinsamkeit: Sowohl Avicii als auch Bennington und Cornell engagierten sich gegen Kinderhandel. Letzterer wurde vor allem als Sänger, Gitarrist und Songwriter der US-Rockband Soundgarden bekannt. Am 18. Mai 2017 wurde er im Alter von 52 Jahren in einem Hotelzimmer in Detroit tot aufgefunden.

Laut Polizeibericht soll sich Cornell mit seinem Fitness-Expander an der Türklinke erhängt haben. Dazu passt allerdings nicht, dass verschiedene Zeitungen ein Bild des Fundortes der Leiche veröffentlichten, auf dem deutlich eine Blutlache zu sehen ist. Er hatte eine Kopfverletzung, die Autopsie ergab zudem, dass Rippen gebrochen waren. Erklärt wurde dies mit Wiederbelebungsversuchen. Könnte es nicht auch so gewesen sein, dass der Musiker überfallen, niedergeschlagen und dann stranguliert wurde?

Nach Angaben seiner Familie litt Cornell an Depressionen, weil er in seiner Jugend sexuell missbraucht worden war. Selbstmordgefahr habe jedoch nicht bestanden. Er und seine Frau gründeten die Chris & Vicky Cornell Foundation, die sich um Jugendliche kümmert, die unter den Folgen von Missbrauch und Vernachlässigung leiden. Zudem war Cornell Hauptfinanzier des Dokumentarfilms „The Silent Children“ über die Strukturen des Kinderhandels. Die Arbeiten daran wurden nach seinem Tod vorerst eingestellt.

Chester Bennington: Die Schwester klagt an

Die Musik zu dem der Anti-Kinderschänder-Doku sollte die US-Rockband Linkin Park beisteuern. Deren Kopf Chester Bennington war mit Cornell befreundet und unterstützte ihn im Kampf gegen Pädophilen-Netzwerke. Nur zwei Monate nach Cornells Tod fand man den 41-Jährigen erhängt im Schlafzimmer seiner Villa im kalifornischen Palos Verdes Estates auf. Laut erstem Au­topsiebericht soll der Linkin-Park-Sänger Alkohol und Ecstasy im Blut gehabt haben. Zwei weitere Tests fielen jedoch negativ aus.

Benningtons Schwester Tobi glaubt nicht an die Suizid-Theorie. Sie ist überzeugt davon, dass ihr Bruder ermordet wurde. Gut zwei Jahre nach seinem Tod veröffentlichte sie auf Instagram ein Foto und schrieb dazu:

„Ist es Zufall, dass all diese Leute sterben und sich ’selbst erhängt haben‘? Ich beginne, mich zu fragen, wie tief dieses #Epstein-Debakel reicht… Wie viele werden noch ‚Suizid begehen‘, bevor sich die Regierung einschaltet und es ernst nimmt. #BillClintonBodyCount.“

Eine entsprechende Vermutung hatte auch Benningtons Witwe kurz nach dem Tod ihres Mannes via Twitter verbreitet, jedoch dann wieder gelöscht.

Kurt Cobain: Ließ Epstein ihn ermorden?

Cornell war einer der bekanntesten Musiker der Seattle-Szene, die eine ganz neue Musikrichtung hervorbrachte: den sogenannten Grunge. Doch die berühmteste und erfolgreichste Band des Genres war zweifelsohne eine andere: Nirvana. Deren Kopf Kurt Cobain ist ebenfalls nicht mehr unter den Lebenden. Am am 5. April 1994 wurde er in seinem Haus in Seattle tot aufgefunden – mit einer Überdosis Heroin und einem Kopfschuss aus seiner Schrotflinte..

Da auch ein Abschiedsbrief gefunden wurde, war die Sache für die Ermittlungsbehörden sofort klar: Selbstmord. Doch schon in dem Doku-Drama „Kurt Cobain – Tod einer Ikone“ (2016) von Benjamin Stadler wurde eine andere Version als wahrscheinlichste dargestellt: nämlich, dass der Nirvana-Sänger ermordet wurde. Diese These vertreten unter anderem ein Privatdetektiv und ein Kriminalexperte in dem Film.

Und wer soll der Täter gewesen sein? Sprechen wir lieber von einer Täterin, denn die Doku verdächtigt Cobains eigene Ehefrau: Courtney Love, ebenfalls Musikerin. Und mit dieser Dame schließt sich der Kreis, denn 2020 wurde bekannt, dass ihr Name im privaten Adressbuch von Jeffrey Epstein stand. Gegenüber der Presse zeigte sich Love ahnungslos und empört, doch was sollte sie auch anderes sagen… Kam auch Cobain der Pädo-Mafia in die Quere und musste deshalb sterben? Allzu abwegig ist das nicht.

Mysteriöse Todesfälle, auffällige Geheimdienstverbindungen und satanische Codes: Die Musik-Industrie ist nicht nur ein Haifischbecken, sondern eine Mördergrube. Und wenn man noch tiefer gräbt, entdeckt noch Schlimmeres… Nikolas Pravda fördert in Buch „Die moderne Musik-Verschwörung“ schreckliche Dinge zutage, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Jede Wette: Nach der Lektüre sehen Sie die moderne Musikindustrie mit ganz anderen Augen. Hier bestellen.