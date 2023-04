Toter Star-DJ: „Bild“ schwurbelt an Selbstmord-Legende

„Ich konnte meinen Sohn Avicii nicht retten“, schlagzeilt heute die Bild-Zeitung und zitiert die Mutter des schwedischen Musikers und DJs, die fünf Jahre nach dessen mysteriösem Tod ein Interview gegeben hat. Nur erzählt dies noch nicht einmal die halbe Wahrheit, sondern führt die Leser komplett in die Irre, wie auch Investigativjournalist Nikolas Pravda in seinem Buch „Die moderne Musik-Verschwörung“ enthüllt.

Ein schwarzer Mercedes fährt zu einem abgelegenen Acker. Dort wartet eine Gruppe von Männern. Einer von ihnen öffnet die Hecktür eines Armeelasters, bietet den anderen etwas zum Kauf an. Der Fahrer der Limousine steigt aus, zündet sich eine Zigarette an, beobachtet das Feilschen.

Schnitt! Ein Junge und ein Mädchen rennen durch ein Kornfeld. Sie blicken hinter sich, werden offenbar verfolgt. An einem Kliff angekommen, nehmen sie all ihren Mut zusammen und springen ins Wasser…

Neue Szene: Ein maskiertes Paar greift sich einen der Männer, die zuvor auf dem Acker zu sehen waren, brandmarken ihn und zwingen ihn, sich mit einem Revolver selbst zu richten. Sie streichen sein Foto mit rotem Filzstift aus ihrer Liste.

Danach fahren die beiden zu einem hochrangigen Politiker. Auch er stand an dem Lkw. Sie geben ihm ein Brandzeichen, legen ihm eine Schlinge um den Hals und stoßen ihn vom Dach eines Hochhauses. Zuvor machen sie ihm klar, dass sie die Kinder waren, die einst durch das Kornfeld gejagt wurden.

Nun sieht man, was auf dem Acker geschah: In dem Lastwagen befanden sich kleine Jungen und Mädchen, kaum bekleidet, die von den Männern gekauft und verschleppt wurden. Die beiden Maskierten konnten bald entkommen und üben nun Selbstjustiz an den Tätern, die nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Das Mal, das sie ihnen in die Haut brennen, trägt den Schriftzug „Pedophilia“ – Pädophilie.

Was Bild nur anzudeuten wagt

Dies ist die Handlung des Musikvideos zu dem Song „For A Better Day“ , das der schwedische Produzent und DJ Avicii im August 2015 veröffentlicht hat. Zum ersten Mal wurde damit ein Thema über die Popkultur in die breite Öffentlichkeit getragen, das sonst ein Schattendasein fristet: die Verstrickung der Reichen und Mächtigen in den Kinderhandel, der organisierte sexuelle Missbrauch durch geheime Netzwerke der Eliten.

Drei Jahre nach Veröffentlichung des Videos ist Avicii tot. Der Künstler, der eigentlich Tim Bergling heißt und im Laufe seiner Karriere mit Größen wie David Guetta, Daft Punk, Coldplay, Robbie Williams und Madonna zusammengearbeitet hat, wird am 20. April 2018 auf einem Anwesen der Königsfamilie von Oman in Maskat leblos aufgefunden.

Der damals 28-Jährige hatte dort seinen Urlaub verbracht. Die genauen Umstände seines Todes sind bis heute unklar – und doch wird weiter an der Legende gestrickt, der Star-DJ habe Selbstmord begangen. So auch heute in der Bild-Zeitung, die über ein Interview berichtet, das die Berglings Mutter Anki Lidén nun dem schwedischen Magazin Vi gegeben hat. Doch selbst das Springer-Blatt formuliert die ganze Sache auffallend vorsichtig:

„Heute vor fünf Jahren verstarb der schwedische Star-DJ und Musikproduzent Avicii im Alter von 28 Jahren von Oman. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus.“

Die Worte „Selbstmord“ oder „Suizid“ kommen im ganzen Artikel nicht vor – übrigens nimmt auch Anki Lidén diese Worte nicht in den Mund –, und doch wird Bild mal wieder seiner Rolle als sogenannter Gatekeeper vollauf gerecht, in dem im Nachsatz quasi suggeriert wird, dass Avicii seine Probleme wohl so sehr über den Kopf gewachsen waren, dass er keinen anderen Weg mehr für sich gesehen habe, als aus dem Leben zu scheiden.

Was Bild komplett verschweigt

In dem Bild-Artikel heißt es nämlich weiter: „Tim Bergling, wie Avicii mit bürgerlichem Namen hieß, war tablettenabhängig und hatte mit Alkohol- und Drogenproblemen sowie Depressionen zu kämpfen.“ Warum Avicii (angeblich) so schwere psychische Probleme hatte und womöglich traumatische Erlebnisse mit Rauschmitteln bekämpfen wollte, wird natürlich nicht recherchiert. Vielleicht hätte man sich noch mal das Video „For A Better Day“ ansehen sollen…

Was Bild ebenfalls unter den Tisch fallen lässt: Es gingen satte anderthalb Jahre ins Land, bis man sich – im Oktober 2019 – dazu entschied, Berglings Ableben zum Suizid zu erklären. Dabei hatte sein Vater dies noch im Juli 2019 gegenüber CNN bestritten.

Allerdings äußerte auch er sich seltsam unklar: „Unsere Theorie ist, dass er seinen Selbstmord nicht geplant hat, dass es eher so etwas wie ein Verkehrsunfall war. Er war vorher zufrieden, und er war zufrieden mit seiner Musik.“ Warum wird hier nicht weiter angesetzt, um Licht ins Dunkel zu bringen? Vermutlich, weil es nicht gewollt ist…

