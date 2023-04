Schuldkult: Steinmeier geht vor Polen in die Knie

Frank-Walter Steinmeiers Rede in Warschau geriet zu einer end- wie würdelosen Anklage gegen das eigene Volk. Immer für einen Weltkrieg zu haben: Polen spielt aktuell dieselbe Rolle wie in den 1930 Jahren. Mehr zu diesem verschwiegenen Zusammenhang in unserer Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld“.



Zum ersten Mal sprach ein Bundespräsident bei der Gedenkfeier zum Aufstand im Warschauer Getto vor 80 Jahren. Wieder einmal hatte er nur eine Aneinanderreihung von Schuldbekenntnissen zu bieten.

Die deutschen Medien überschlagen sich vor Freude darüber, dass erstmals ein deutscher Bundespräsident eine Rede zum Ausbruch des Aufstands im Warschauer Getto vor 80 Jahren halten durfte und neben dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda sowie dem israelischen Präsidenten Jichzak Herzog auf der Ehrentribüne Platz nehmen durfte.

Kollektivschuld und kein Ende

In seiner Rede überbot sich Frank-Walter Steinmeier dann wie erwartet geradezu mit Anklagen und Schuldeingeständnissen. So stellte er gleich zu Beginn seiner Rede fest:

„Es ist notwendig und doch so schwer, als Deutscher und als deutscher Bundespräsident hierher zu kommen. Die entsetzlichen Verbrechen, die Deutsche hier verübt haben, erfüllen mich mit tiefer Scham.“

Kein Zweifel: Auch nach 80 Jahren nimmt der Bundespräsident auch die dritte oder vierte deutsche Nachkriegsgeneration in den Klammergriff der Kollektivschuld. Unwillkürlich fragt man sich, welchen sittlichen Wert die Kollektivschuld, die über alle heutigen Deutschen ausgegossen wird, überhaupt haben soll. Im Grunde genommen führt sie nur zur mentalen Totalblockade Deutschlands, wie wir sie heute beobachten können. Ein Land, dass sich selbst hasst, gibt sich irgendwann auch in der tagtäglichen Politik auf. Das heutige Deutschland ist längst wieder zum kranken Mann Europas geworden – und die unbarmherzige Kollektivschuldideologie trägt daran durchaus ihren Anteil.

Geschichtsklitterung gegen Deutschland

Weiter fährt Steinmeier fort:

„Deutsche haben Polen überfallen. Am 1. September 1939 überfielen Sie Wielun. Es war der Beginn des Zweiten Weltkriegs – vor vier Jahren haben wir in Wielun und hier in Warschau gemeinsam daran erinnert. Ein Krieg, der weit mehr als 50 Millionen Menschen das Leben kosten sollte, darunter viele Millionen Polinnen und Polen.“

Wieder eine Aussage, die an Einseitigkeit kaum zu überbieten ist. Polen war in der Zwischenkriegszeit nämlich keineswegs ein Unschuldslamm, sondern unterdrückte seine Minderheiten und führte in Osteuropa einen brutalen Angriffskrieg, der zur Eroberung der heutigen westukrainischen Stadt Lemberg sowie der litauischen Hauptstadt Wilna führte.

Es ist schädlich und gefährlich, wenn immer nur eine einseitige Geschichtsklitterung zulasten Deutschlands betrieben wird, die verkennt, dass sowohl vor wie auch während des Zweiten Weltkriegs von allen Seiten schwere Verbrechen verübt wurden. Auch die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten war ein Jahrhundertverbrechen. Über dieses Jahrhundertverbrechen scheint Steinmeier nicht gerne zu sprechen.

Anti-Russland-Propaganda

Am Ende seiner Rede schlug Steinmeier dann noch den Bogen zur Gegenwart und betonte:

„Aber auch wir Deutsche haben die Lehren aus unserer Geschichte gezogen. Nie wieder, das bedeutet, dass es in Europa keinen verbrecherischen Angriffskrieg wie den Russlands gegen die Ukraine geben darf. Nie wieder, das bedeutet: Wir stehen fest an der Seite der Ukraine – gemeinsam mit Polen und mit unseren anderen Bündnispartnern. Wir unterstützen die Ukraine humanitär, politisch und militärisch – gemeinsam mit Polen und unseren Bündnispartnern.“

Gerade mit diesen Worten entlarvte sich der Bundespräsident auch ein Stück weit selbst. Kriege sind also doch in Ordnung, sie müssen eben nur im Sinn der westlichen Werte geführt werden. Hier sprach erkennbar nicht der Präsident der Deutschen, sondern der Repräsentant einer bestimmten politischen Führungskaste sowie der westlichen Ideologie.

Will Frank-Walter Steinmeier nicht erkennen, dass die tausendste völlig überzogene Entschuldigungsrede nach außen hin unterwürfig und nach innen hin zermürbend und demoralisierend wirkt? Demoralisierend deshalb, weil sich die Deutschen zwangsläufig fragen, welches Existenzrecht sie denn überhaupt noch haben, wenn sie bloß die Rolle als Superschurken der Weltgeschichte spielen sollen? Besonders bitter ist dabei, dass die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert auch noch von den Repräsentanten des eigenen Staates zulasten des eigenen Volkes umgebogen wird.

Wie die Geschichte zwischen Polen und Deutschen im 20. Jahrhundert wirklich ablief, bekommen Sie weder von Frank-Walter Steinmeier noch den etablierten Medien mitgeteilt.