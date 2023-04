Jetzt am Kiosk: „Geheimakte Beatles“

Vier einfache Jungs aus Liverpool steigen innerhalb von nur acht Jahren zur erfolgreichsten Band der Musikgeschichte auf. Viele solcher Geschichten sind über die Beatles geschrieben worden, doch die meisten erzählen noch nicht einmal die halbe Wahrheit. Was wirklich dahintersteckt, lesen Sie in der Mai-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Geheimakte Beatles – Die dunkle Seite der Pop-Titanen“. Die Ausgabe ist ab heute am Kiosk erhältlich – man kann sie aber auch hier bequem online bestellen.

Es war einmal in Liverpool: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr wachsen nach dem Krieg in einem Arbeiterviertel der britischen Hafenstadt auf. Sie stammen aus einfachen Verhältnissen: John ist ein Herumtreiber, wächst bei seiner Tante Mimi auf, sein Vater fährt zur See, seine Mutter angelt sich einen neuen Mann. Pauls Vater ist Tuchhändler, die Mutter Krankenschwester. Sie stirbt, als der Sohn 14 ist.

George wächst vergleichsweise behütet auf. Sein Vater ist Busfahrer, erst selbst ist das jüngst von vier Kindern. Ringo kommt erst später dazu. Als Kind ist er oft krank, die Schule sieht er selten von innen. Der Junge wächst bei seiner Großmutter auf, die ihm zusammen mit der Nachbarin das Lesen und Schreiben beibringt.

Der aufkommende Rock ’n’ Roll und insbesondere Elvis Presley lassen bei John den Wunsch aufkommen, selbst Rockmusiker zu werden. Mit seinem Kumpel Pete gründet er seine erste Musikgruppe The Quarrymen. „Ich traf Paul und fragte ihn, ob er in meiner Band mitmachen wollte, dann kam George, dann Ringo. Wir waren einfach eine Band, die dann groß raus kam. Das ist alles.“

Mind Control und Massen-Manipulation

Tatsächlich? Ist das wirklich alles? Oder gibt es eine Geschichte hinter der offiziellen Geschichte der Beatles? Ja, die gibt es! Tatsächlich waren nämlich sowohl der Durchbruch, den die Beatles mit ihrem Debütalbum „Please Please Me“ vor genau 60 Jahren schafften, als auch die beispiellose Erfolgsgeschichte, die sie danach schreiben konnten, kein Zufall, sondern Ergebnis kulturpolitischer und -psychologischer Planung.

In der Mai-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Geheimakte Beatles – Die dunkle Seite der Pop-Titanen“ enthüllen wir diese verborgene Geschichte der Fabulous Four, in deren Zentrum das sogenannte Tavistock-Institut steht – ursprünglich eine Einrichtung zur Behandlung traumatisierter Kriegsversehrter. Bei ihren Untersuchungen merkten die Tavistock-Ärzte und -Psychologen schnell, dass alle ihre Patienten eines gemeinsam hatten: Durch ihr Trauma wurden sie leicht steuer- und manipulierbar. Das ließ sich für gesellschaftspolitische Zwecke nutzen…

In den 1950er und 1960er Jahren legte man bei Tavistock einen Forschungsschwerpunkt auf Jugendkulturen, prägte neue Worte und Phrasen wie „cool“ und „Teenager“, aber auch „Pop-Musik“. In den USA arbeitete das Londoner Psycho-Institut mit diversen Einrichtungen und Forschungsgruppen zusammen, so mit dem Stanford Research Institute, das über enge Verbindungen zur CIA verfügte, oder den von der Rockefeller-Stiftung finanzierten Radio Research Projects, die an der Eliteuni Princeton von Theodor W. Adorno und Paul Lazarsfeld durchgeführt wurden, um die Wirkung von Massenmedien auf die Gesellschaft zu erforschen.

Satan, Pop und Hollywood

In COMPACT 5/2023 mit dem Titelthema „Geheimakte Beatles – Die dunkle Seite der Pop-Titanen“ lesen Sie, welche Rolle das Tavistock-Institut im Zusammenhang mit den Beatles spielte – und noch viel mehr: Wussten Sie zum Beispiel, dass sich die Beatles und insbesondere John Lennon vor den Karren einer kulturmarxistischen Agenda spannen ließen, um One-World-Globalismus, ungehemmten Sex und Drogenkonsum zu propagieren? Oder dass die Fab Four in ihren Liedern, auf ihren Plattencovern, in ihren Filmen (z. B. „Yellow Submarine“) und an anderen Stellen okkulte Anspielungen, Symbole und Zeichen verwendeten, die sonst nur „Eingeweihte“ erkennen können?

Oder ist Ihnen bekannt, dass John Lennon – wie auch andere Rockstars zu dieser Zeit – Anhänger des britischen Okkultisten Aleister Crowley war, den viele als Begründer des modernen Satanismus ansehen? Oder dass Lennon aktiv linksextremistische Gruppen und sogar Terrororganisationen unterstützte? Oder dass die Beatles in Amerika Teil einer Blase im Laurel Canyon nahe Los Angeles und den Hollywood Hills waren, in denen sich wie von Geisterhand die Söhne hochrangiger Militärs und Geheimdienstler zusammenfanden, um den Soundtrack für die neue Hippie-Bewegung zu kreieren?

Diese und weitere Hintergründe, die die etablierte Musikpresse und der Mainstream über die Fab Four verschweigen, finden Sie in der Mai-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Geheimakte Beatles – Die dunkle Seite der Pop-Titanen“.

Im Einzelnen finden Sie folgende Beiträge im Titelthema von COMPACT 5/2023:

Geheimakte Beatles – Was Sie über die Pop-Titanen nie erfahren sollten: Vier einfache Jungs aus Liverpool erobern in wenigen Jahren den Musik-Olymp und gehen als erfolgreichste Pop-Band aller Zeiten in die Geschichte ein. Klingt zu schön, um wahr zu sein. Richtig! Wir zeigen Ihnen die ganze Wahrheit.

Versteckte Botschaften – Aufschlussreiche Beatles-Cover: Ob „Help!“, „Sgt. Pepper’s Loneley Hearts Club Band“ oder andere Alben der Fab Four: Auf den Titelbildern strotzt es nur vor okkulten oder unterschwelligen Botschaften. Man muss sie nur erkennen können. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Das Tier 666 – Aleister Crowley: Okkult-Ikone der Rockstars: Die Presse nannte ihn den „bösesten Menschen der Welt“: Der britische Okkultist Aleister Crowley inspirierte nicht nur Zeitgenossen wie Bram Stoker, sondern auch die Beatles – und andere Größen der Popkultur. Die übertraf Crowley allerdings mit seinem Lebensstil, seinen abnormen Neigungen und seinen Sex- und Drogen-Exessen oft um ein Vielfaches

Sex, Drugs & Revolution – Vom Hippie-Kult zum Terrorismus:Die Beatles schrieben den Soundtrack der Hippies. Doch ihre Botschaften des Friedens und der Liebe endeten in Extremismus und Gewalt. Eine Spur führt zu Sektenführer Charles Manson und den brutalen Morden seiner Anhänger, unter anderem an Sharon Tate. Eine andere zum Terror-Regime von Pol Pot und den Roten Khmer.

Der Doppelgänger – Wurde Paul McCartney ersetzt? Paul McCartney ist schon seit 1966 tot – und John Lennon wurde 1980 von einem CIA-Killer umgebracht. Klingt absurd? Dann lesen Sie, welche Hinweise es darauf tatsächlich gibt. Hervorzuheben ist vor allem ein forensisches Gutachten, das Unfassbares belegt.

