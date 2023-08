Wegen COMPACT: Mainstream-Attacke auf Prophet

Zu den Ehrengästen des COMPACT-Sommerfestes am 12. August zählte auch der Nordhäuser AfD-Oberbürgermeisterkandidat Jörg Prophet. Der Mainstream macht ihm dies jetzt zum Vorwurf. Der sympathische Charakterkopf kann darüber nur lächeln. Er grüßt mit einem Schluck aus der neuen COMPACT-Tasse unsere Leserschaft. Hier mehr erfahren.

„Massive Kritik“ habe Jörg Prophet für seinen Auftritt bei COMPACT geerntet, tönt die Thüringer Allgemeine. Der OB-Kandidat für Nordhausen in Sachsen-Anhalt habe eine Podiumsdiskussion mit Kontrahenten nicht wahrgenommen und sich stattdessen „zwischen Reichsbürgern, Rechtsextremen und Neonazis“ auf dem Sommerfest von COMPACT herumgetummelt, faselt das Blatt.

Die verlangte Distanzierung blockte Prophet souverän ab. Er informiere sich über das aktuelle Geschehen „von lokal bis überregional“ im gesamten politischen Spektrum. Dazu gehörte eben auch das COMPACT-Magazin. Der AfD-Kandidat: „Ich bin wertkonservativ, dazu stehe ich auch.“ Er sehe sich als jemand, der „mit Respekt und Nachdruck die Demokratie verteidigt“.

Sein Auftritt bei COMPACT hat mittlerweile die Truppe der Mobilen Beratung in Thüringen für Demokratie – gegen Rechtsextremismus (Mobit) auf den Plan gerufen. Deren Chef fragt sich, „inwieweit Prophet hinter den demokratischen Werten steht und welche seine wahren politischen Einstellungen“ sein mögen. Prophet habe in Wahrheit „keine Berührungsängste“ zur extremen Rechten.

