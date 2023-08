„Ami go home!”: Einblicke vom COMPACT-Sommerfest

Unter dem Motto „Frieden mit Russland“ stand unser Sommerfest am 12. August. Die Teilnehmerzahl hatte sich zum Vorjahr fast verdoppelt. Genießen sie einige Eindrücke aus Stößen, wo die gelungene Feier stattfand.

