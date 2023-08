Verärgert über Klima-Irre

Zitat des Tages: „Ob das Ziel der Aktivisten, für mehr Klimaschutz zu werben, noch mit Straßenblockaden zu erreichen ist, darf mittlerweile angezweifelt werden. Sie haben bislang wohl eher das Gegenteil erreicht. Viele Menschen sind über die Aktionen der ‚Letzten Generation‘ so verärgert, dass sie auch auf das Thema Klimakrise nicht mehr gut zu sprechen sind.“ (t-online)

„Man soll die radikalen Ökos also nicht Klimaterroristen nennen dürfen? Besonders nach den Ausschreitungen in Lützerath, wo sich die verniedlichend als ‚Klimaaktivisten‘ bezeichneten Marodeure schamlos in den schwarzen Block der Antifa einreihten, Barrikaden errichteten, Gasflaschen einbetonierten, Pyrotechnik auf Beamte abschossen und angespitzte Holzpfähle gegen die berittene Polizei in den Boden rammten, ist der Begriff des Terrorismus mehr als gerechtfertigt.“ (COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“)